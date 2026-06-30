2026 ऑडी क्यू3 भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी: क्या जल्द होगी लॉन्च?

तीसरी जनरेशन ऑडी क्यू3 से पिछले साल पर्दा उठा था और यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है। भारत में इसे इस साल के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में नई क्यू3 को मुंबई में टेस्ट करते देखा गया है। उम्मीद है कि यह आखिरी टेस्ट फेज में है, और इस एसयूवी कार को बिना कवर से ढके देखा गया है। आइए जानते हैं कि यह एसयूवी कैसी दिखती है और क्यू3 में कौन-कौनसे फीचर मिलेंगे:

एक्सटीरियर डिजाइन

हमें एसयूवी बिना कवर से ढके हुए देखने को मिली। इसका आगे का डिजाइन पूरी तरह से नया है, इसमें आगे ज्यादा अपराइट स्टांस और शानदार लुक है।

आगे की तरफ 3डी पेटर्न वाली बड़ी ग्रिल दी गई है। इसके मुख्य हेडलैंप्स अब बंपर पर हैं, और क्यू3 में पहली बार स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिए गए हैं। पतली लेकिन शार्प एलईडी हेडलैंप्स इसे बोल्ड और अग्रेसिव लुक देते हैं। इसके बंपर पर एक बड़ा वर्टिकल साइड एलिमेंट (हेडलैंप के ठीक नीचे) है, जो क्यू3 के स्पोर्टी लुक को और बेहतर करता है। हनीकॉम्ब पेटर्न एयरडैम से हेडलैंप्स तक एक ब्लैक स्टाइल एलिमेंट्स है, जो जो ग्रिल और लाइटिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ता है।

साइड से यह एसयूवी कार ज्यादा प्रीमियम लगती है। इसमें बी और सी पिलर पर ब्लैक फिनिश है जिससे इसे फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिलता है। स्लोपिंग रूफलाइन इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर में जाकर अच्छे से मिल जाती है। भारत में क्यू3 में 18-इंच व्हील दिए जा सकते हैं।

पीछे का स्टाइल पुरानी जनरेशन मॉडल से ज्यादा शार्प दिखता है। अब एसयूवी कार में पूरी चौड़ाई में फैली कनेक्टेड टेल लैंप यूनिट है, जिसके बीच में चमकीला ऑडी लोगो है। अब क्यू3 में दोनों तरफ सेगमेंटेड टेललैंप्स हैं, जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं। बोल्ड क्लैडिंग के साथ व्हील आर्क मस्कुलर लगते हैं। पिछली विंडशील्ड के ठीक ऊपर इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर है जो एसयूवी कार को स्पोर्टी लुक देता है।

संभावित फीचर और सेफ्टी

2026 ऑडी क्यू3 की फीचर लिस्ट में पिक्सल स्टाइल डीआरएल के साथ ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और कस्टमाइजेबल लाइटिंग सिग्नेचर, एक पैनोरमिक सनरूफ, एक 12.8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक 11.9-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक हेड्स-अप डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और 12-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल है।

सुरक्षा के लिए ऑडी क्यू3 में 7 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, ईबीडी के साथ एबीएस, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), अडेप्टिव डैम्पर सिस्टम और ऑटो पार्क असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

संभावित पावरट्रेन

भारत में ऑडी क्यू3 को एक इंजन: 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल में पेश किया जा सकता है, जिसका पावर आउटपुट 207 पीएस और 320 एनएम होगा। इंजन के साथ 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स मिल सकता है। इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया जा सकता है, जिसे ऑडी ने क्वाट्रो सिस्टम नाम दिया गया है।

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर 207 पीएस टॉर्क 320 एनएम गियरबॉक्स 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन

संभावित लॉन्च तारीख, कीमत और कंपेरिजन

2026 ऑडी क्यू3 इस साल के आखिर तक लॉन्च हो सकती है। इस लग्जरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की कीमत 48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) होगी। ऑडी क्यू3 का मुकाबला बीएमडब्ल्यू एक्स1, मर्सिडीज-बेंज जीएलए और लेक्सस एनएक्स से रहेगा।