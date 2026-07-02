हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ हुई लॉन्च
क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 7.04 लाख रुपये की भारी बचत हो सकती है!
प्रकाशित: जुलाई 02, 2026 07:51 pm । सोनू
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हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए नई बीएएएस स्कीम लॉन्च की है, जिससे यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आ गई है। बेहतरीन पावरट्रेन, लंबी फीचर लिस्ट और प्रैक्टिकल केबिन के साथ, यह इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने सेगमेंट में लोकप्रिय रही है, लेकिन मुकाबले में मौजूद नई कार को टक्कर देने के लिए यह कदम इसे और भी आकर्षक बनाएगा। आइए सब्सक्रिप्शन प्राइस और बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं:
बैटरी-ऐज-ए-सर्विस प्राइस
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बैटरी पैक
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कीमत (बीएएएस के साथ)
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कीमत (बिना बीएएएस)
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अंतर
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42 केडब्ल्यूएच एग्जीक्यूटिव
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10.99 लाख रुपये + 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर
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18.03 लाख रुपये
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(- 7.04 लाख रुपये)
सभी कीमत एक्स-शोरूम इंडिया के अनुसार है।
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बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक काफी सस्ती हो गई है और इसकी शुरूआती कीमत 7.04 लाख रुपये तक कम हुई है।
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बीएएएस सब्सक्रिप्शन के साथ, क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जिसमें 3.9 रुपये प्रति किलोमीटर बैटरी किराया (42 केडब्ल्यूएच वर्जन के लिए) अलग से देना होगा।
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अगर इसे बिना बैटरी सब्सक्रिप्शन के खरीदें तो क्रेटा इलेक्ट्रिक के बेस 42 केडब्ल्यूएच एग्जीक्यूटिव वेरिएंट की कीमत 18.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।
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इस सब्सक्रिप्शन के साथ, क्रेटा इलेक्ट्रिक भी मारुति ई विटारा, टोयोटा इबेला और एमजी विंडसर ईवी व जेडएस ईवी की तरह बैटरी रेंटल प्रोग्राम वाली गाड़ियों में शामिल हो गई है।
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लोन अवधि:
बैटरी रेंटल फीचर 96 महीनों की लोन अवधि के लिए उपलब्ध है। आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, सीबिल स्कोर और महीने के इस्तेमाल के आधार पर रेट अलग-अलग हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी हुंडई कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक ओवरव्यू
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है। इसमें प्रीमियम और स्पेशियस केबिन, और अच्छी बैटरी रेंज मिलती है। डिजाइन की बात करें तो इसमें पूरी चौड़ाई तक फैली कनेक्टेड एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं। आईसीई वर्जन की तुलना में इसमें बदलाव के तौर एक ब्लैंक-ऑफ ग्रिल और एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है।
साइड से इसका लुक पारंपरिक कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा ही है, जिसमें ब्लैक क्लेडिंग, एयरोडायनामिक कवर के साथ 17-इंच अलॉय व्हील और टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम शामिल हैं। पीछे की तरफ एक कनेक्टेड एलईडी टेललैंप सेटअप के साथ रूफ स्पॉइलर और सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसे और शानदार बनाते हैं।
क्रेटा इलेक्ट्रिक के मुख्य फीचर में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, आगे 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली वेंटिलेटेड सीटें, ड्राइवर के लिए मेमोरी फंक्शन, पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।
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छोटे-मोटे बदलाव:
इस अपडेट के साथ, हुंडई ने एक इंटीग्रेटेड साइड स्टेप और एक 7.4किलोवॉट एसी फास्ट चार्जर (एचसी वेरिएंट्स के लिए) भी दिया है, जिसके साथ मुफ्त इंस्टॉलेशन की सुविधा भी मिलेगी। इससे एसयूवी की अपील और बढ़ेगी।
सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
बैटरी पैक, मोटर और रेंज
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक गाड़ी में दो बैटरी पैक: 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच का विकल्प दिया गया है। इसकी फुल चार्ज में रेंज 510 किलोमीटर तक बताई गई है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:
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बैटरी पैक
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42 केडब्ल्यूएच
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51.4 केडब्ल्यूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2)
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420 किलोमीटर
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510 किलोमीटर
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पावर
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135 पीएस
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171 पीएस
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टॉर्क
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200 एनएम
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200 एनएम
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ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
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फ्रंट-व्हील ड्राइव
यह 100किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी 39 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत चार्ज हो सकती है।
कंपेरिजन
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला एमजी विंडसर ईवी, मारुति ई विटारा, टोयोटा इबेला, टाटा सिएरा ईवी, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6, विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 जैसी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से है।
यह भी देखें: हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक ऑन रोड प्राइस