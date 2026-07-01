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    किआ सेल्टोस के दो नए टॉप वेरिएंट जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) भारत में हुए लॉन्च, यहां देखें इसकी पूरी जानकारी

    प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 06:51 pm । स्तुति

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    Kia Seltos GTX(O) & X-Line(O)

    जैसा की हमनें पहले रिपोर्ट में बताया था, किआ इंडिया अपनी प्रोडक्ट रेंज में रेगुलर अपडेट के तहत सेल्टोस के दो नए टॉप वेरिएंट जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) को लॉन्च करने की योजना बना रही थी। अब कंपनी ने तीन महीने बाद इन वेरिएंट को पेश कर दिया है, जो कि सेल्टोस रेंज में टॉप पर पोजिशन किए गए हैं और इसमें कई सेफ्टी और कंफर्ट फीचर भी जोड़े गए हैं।  

    चलिए जानते हैं कि इनमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं :- 

    वेरिएंट और कीमत 

    यहां देखें किआ सेल्टोस की पूरी प्राइस लिस्ट (नए वेरिएंट समेत) :- 

    वेरिएंट 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल  

    एमटी 

    सीवीटी 

    आईएमटी

    डीसीटी 

    एमटी

    एटी 

    एचटीई 

    11 लाख रुपये

    -

    -

    -

    12.61 लाख रुपये

    -

    एचटीई (ओ) 

    12.11 लाख रुपये

    13.41 लाख रुपये

    12.91 लाख रुपये

    -

    13.71 लाख रुपये

    15 लाख रुपये

    एचटीके 

    13.11 लाख रुपये

    14.41 लाख रुपये

    13.91 लाख रुपये

    -

    14.71 लाख रुपये

    16.01 लाख रुपये

    एचटीके (ओ) 

    14.21 लाख रुपये

    15.51 लाख रुपये

    15 लाख रुपये

    16.31 लाख रुपये

    15.81 लाख रुपये

    17.11 लाख रुपये

    एचटीएक्स 

    15.61 लाख रुपये

    16.91 लाख रुपये

    -

    17.71 लाख रुपये

    17.21 लाख रुपये

    18.51 लाख रुपये

    एचटीएक्स (ए)

    16.71 लाख रुपये

    18.01 लाख रुपये

    -

    18.81 लाख रुपये

    18.31 लाख रुपये

    19.61 लाख रुपये

    जीटीएक्स

    -

    18.41 लाख रुपये

    -

    19.21 लाख रुपये

    -

    19.81 लाख रुपये

    एक्स-लाइन 

    -

    18.41 लाख रुपये

    -

    19.21 लाख रुपये

    -

    19.81 लाख रुपये

    जीटीएक्स (ए)

    -

    19.51 लाख रुपये

    -

    20 लाख रुपये

    -

    20 लाख रुपये

    एक्स-लाइन (ए) 

    -

    19.51 लाख रुपये

    -

    20 लाख रुपये

    -

    20 लाख रुपये

    जीटीएक्स (ओ) (नया)  

    -

    -

    -

    21.57 लाख रुपये

    -

    21.57 लाख रुपये

    एक्स-लाइन (ओ) (नया) 

    -

    -

    -

    21.57 लाख रुपये

    -

    21.57 लाख रुपये

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    जैसा की आप ऊपर टेबल में देख सकते हैं, इन दोनों नए वेरिएंट की कीमत 21.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है और इन्हें सेल्टोस लाइनअप में टॉप पर पोजिशन किया गया है। नए फीचर जुड़ने की वजह से इनकी कीमत जीटीएक्स (ए) और-एक्स लाइन (ए) वेरिएंट के मुकाबले 1.57 लाख रुपये ज्यादा रखी गई है। 

    क्या है नया?

    यह दोनों नए वेरिएंट दिखने में सेल्टोस के लोअर जीटी-लाइन और एक्स-लाइन ट्रिम के जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर एक्सपेंडेड लेवल 2+ एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट का है जिसके तहत जैसे फीचर जोड़े गए हैं :-

    • नेविगेशन-बेस्ड स्मार्ट क्रूज कंट्रोल-जोन

    • नेविगेशन-बेस्ड स्मार्ट क्रूज कंट्रोल-कर्व

    • हाइवे ड्राइविंग असिस्ट

    • फ्रंट कोलिजन-अवॉयडेंस असिस्ट-लेन चेंज साइड

    • फ्रंट कोलिजन-अवॉयडेंस असिस्ट विद इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट

    • फ्रंट कोलिजन-अवॉयडेंस असिस्ट-जंक्शन क्रॉसिंग 

    • फ्रंट कोलिजन-अवॉयडेंस असिस्ट-लेन चेंज ऑनकमिंग 

    Kia Seltos GTX(O) & X-Line(O)

    इसके अलावा दोनों वेरिएंट में इनबिल्ट फ्रंट और रियर डैशकैम, हेड-अप डिस्प्ले, रेन-सेंसिंग वाइपर, डिजिटल की, सभी विंडो के लिए वन-टच अप/डाउन फंक्शन, एयर प्यूरीफायर और वीआर व नेविगेशन के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे नए फीचर भी जोड़े गए हैं। 

    सेल्टोस के नए जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) वेरिएंट में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर मिलने जारी हैं। 

    Kia Seltos

    सेल्टोस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है और यह एजेंसी द्वारा टेस्ट की गई सबसे ज्यादा रेटिंग वाली आईसीई-पावर्ड कार बन गई है।

    इंजन ऑप्शन 

    2026 किआ सेल्टोस कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन में उपलब्ध है। इस एसयूवी कार के नए जीटीएक्स (ओ) और एक्स-लाइन (ओ) वेरिएंट में केवल टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    160 पीएस 

    116 पीएस 

    टॉर्क 

    253 एनएम 

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एटी

    *डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Kia Seltos

    मुकाबला 

    किआ सेल्टोस कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कार में से एक है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगन, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, रेनो डस्टर, एमजी एस्टर और अपकमिंग निसान टेक्टॉन से है। 

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