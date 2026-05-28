मेजेस्टर के शोकेस होने के कुछ हफ्तों बाद अब जेएसडब्लू एमजी मोटर ने इस फुल-साइज एसयूवी कार की कीमत से पर्दा उठा दिया है, हालांकि फिलहाल केवल इसके टॉप वेरिएंट सैवी की प्राइस सामने आई है। यह गाड़ी दो वेरिएंट : शार्प और सैवी में उपलब्ध है। यदि आप भी फुल-साइज लैडर फ्रेम एसयूवी कार मेजेस्टर के टॉप वेरिएंट सैवी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं :-

एमजी मेजेस्टर सैवी : एक्सटीरियर

एमजी मेजेस्टर एक दमदार एसयूवी कार है जो बॉक्सी लेआउट में आती है। इसकी डिजाइन लेंग्वेज में एक शानदार अंदाज जोड़ने के लिए नीचे बताए गए सभी एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं।

आगे की तरफ इसमें बड़ी ब्लैक आउट ग्रिल के साथ पतले एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिसके पास में डीआरएल्स लगी हुई हैं। इसमें ग्रिल के नीचे की तरफ सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें ट्विन 6-स्पोक डिजाइन लेंग्वेज वाले 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें बड़ी डे लाइट ओपनिंग (डीएलओ), ब्लैक फिनिश वाले फॉक्स रूफ रेल्स और ओआरवीएम्स पर एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें चौड़ा एलईडी लाइटबार, एग्ज़हॉस्ट टिप के आसपास सिल्वर एक्सेंट और पावर्ड टेलगेट पर बड़ी मॉरिस गैरेज और मेजेस्टर लेटरिंग दी गई है।

कलर ऑप्शन : एमजी मेजेस्टर कार में चार कलर ऑप्शन : मेटल ब्लैक, पर्ल व्हाइट, कॉन्क्रीट ग्रे और मेटल ऐश दिए गए हैं।

एमजी मेजेस्टर सैवी : इंटीरियर

केबिन के अंदर इसमें दो सीटिंग ऑप्शन : 6 और 7-सीटर मिलते हैं। हालांकि, इसमें केवल ब्लैक लेदर इंटीरियर दिया गया है। मेजेस्टर 6-सीटर वर्जन केवल 2-व्हील ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध है।

इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, दूसरी और तीसरी रो के लिए रूफ माउंटेड एसी वेंट्स, आसान एक्सेस के लिए बी-पिलर पर ग्रैब हैंडल्स और अपमार्केट फील के लिए कई सारे क्रोम एलिमेंट दिए गए हैं।

एमजी मेजेस्टर सैवी : फीचर

नई एमजी मेजेस्टर एसयूवी कार में 12-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-वे पावर एडजस्टेबल पैसेंजर सीट, और दोनों में ही हीटिंग, कूलिंग और मसाज फंक्शन दिया गया है। इस गाड़ी में थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो वाइपर, 12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिकसनरूफ , वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 12.3-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और 12.3-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

यदि आप इस एसयूवी कार का 4x4 वेरिएंट चुनते हैं तो आपको 10 ऑफ-रोड मोड के साथ 4x2 वेरिएंट वाले तीन ड्राइव मोड भी मिलेंगे। 4x4 वेरिएंट में तीन डिफ्रेंशियल लॉक और क्रॉल मोड भी दिया गया है।

एमजी मेजेस्टर सैवी : सेफ्टी

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइएसोफिक्स एंकर और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। एडीएएस के तहत इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, और आठ अन्य फंक्शन शामिल हैं।

एमजी मेजेस्टर सैवी : इंजन ऑप्शन

एमजी मेजेस्टर गाड़ी में केवल 2-लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जिसके साथ 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर ट्विन टर्बो डीजल पावर 215 पीएस टॉर्क 478.5 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक

एमजी मेजेस्टर सैवी : कीमत और मुकाबला

एमजी मेजेस्टर सैवी 4x2 वेरिएंट की कीमत 40.99 लाख रुपये है, जबकि सैवी 4x4 वेरिएंट की प्राइस 44.99 लाख रुपये (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है। इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

कागज पर एमजी मेजेस्टर अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में ज्यादा मजबूत विकल्प लगती है। इसमें कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो इसकी प्रतिद्व्न्दी कारों में नहीं मिलते हैं। इसमें थ्री-लॉकिंग डिफ्रेंशियल फीचर का मिलना निश्चित रूप से खरीदारों को आकर्षित करेगा। एमजी मोटर इंडिया ने इस गाड़ी की कीमत भी काफी कॉम्पिटिटिव रखी है, हालांकि इसके एंट्री-लेवल मॉडल की प्राइस फिलहाल सामने आनी बाकी है। यदि इसके बेस वेरिएंट की कीमत भी कम रखी जाती है, तो मेजेस्टर सेगमेंट पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब साबित हो सकती है। यह एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें अभी मेजेस्टर के मुकाबले में मौजूद गाड़ियों का ही कब्जा है, भले ही उसकी कीमत काफी ज्यादा हो और फीचर लिस्ट सीमित हो।