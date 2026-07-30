किआ सोरेंटों टेस्टिंग के दौरान आई नजर, भारत में लॉन्च होना कंफर्म!
सोरेंटो भारतीय वर्जन में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाएगी!
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सिरोस ईवी को लॉन्च करने के बाद अब किआ अपनी अगली कार सोरेंटो एसयूवी को इस साल के आखिर में पेश करने की तैयारी कर रही है। चूंकि इस गाड़ी की लॉन्चिंग काफी नजदीक है, ऐसे में इसे अपने आखिरी स्टेज में टेस्ट करते देखा जा चुका है। यदि आप भी नई किआ सोरेंटो को खरीदने के इच्छुक हैं तो यहां इससे जुड़ी सभी जानकारियां देख सकते हैं :-
क्या कुछ दिखा?
ऑनलाइन लीक हुई तस्वीरों से पता चला है कि इस एसयूवी को एमिशन टेस्टिंग इक्विपमेंट के साथ चलाया जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि यह होमोलोगेशन के आखिरी स्टेज में है और जल्द ही इसके लॉन्च की उम्मीद की जा सकती है। टेस्टिंग मॉडल पर ग्लोबल-स्पेक मॉडल जैसे ही डिज़ाइन एलिमेंट्स देखे गए हैं, जिससे पता चलता है कि इसका लुक काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय मॉडल जैसा ही होगा।
हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी गई किआ सोरेंटो भारी कैमोफ्लाज से ढकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद इससे जुड़ी कई डिजाइन डिटेल्स सामने आई हैं। स्पाई तस्वीरों से पता चला है कि इसका रियर बंपर ग्लोबल मॉडल जैसा होगा, जिसमें क्रोम इंसर्ट, ब्लैक क्लैडिंग और हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में ऊंची सिल्वर रूफ रेल्स, रूफ स्पॉइलर के साथ हिडन रियर वाइपर, एक शार्क-फिन एंटीना और रजिस्ट्रेशन प्लेट रिसेस के साथ उभरा हुआ टेलगेट दिया गया है, जो इसे अच्छी रोड प्रेजेंस देगा।
टेस्टिंग के दौरान दिखा मॉडल व्हाइट कलर का था, जिससे पता चला है कि इसमें यह कलर ऑप्शन मिलेगा। इसमें डुअल-स्लेट एलईडी टेललैंप क्लस्टर दिया जाएगा, जबकि रिवर्सिंग लैंप बंपर के निचले हिस्से में एग्ज़ॉस्ट के ठीक ऊपर लगे होंगे।
फीचर और सेफ्टी
नई किआ सोरेंटो एसयूवी में 10-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दो 12.3-इंच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।
सुरक्षा के मामले में इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस गाड़ी में कई सारे एयरबैग्स, लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं।
इंजन ऑप्शन
किआ ने टीजर के जरिए कंफर्म किया है कि सोरेंटो में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसमें 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सिंगल-मोटर इलेक्ट्रिक सेटअप मिलेगा। इसमें कार्निवल वाला 2.2-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन भी दिया जा सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन:-
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इंजन
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1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
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2.2-लीटर डीजल
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पावर
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238 पीएस
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193 पीएस
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टॉर्क
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380 एनएम
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440 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एटी
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8-स्पीड डीसीटी
संभावित लॉन्च डेट, कीमत और मुकाबला
किआ ने सोरेंटो एसयूवी की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है। अनुमान है कि इसे दिवाली 2026 के आसपास पेश किया जा सकता है। इसकी कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। डीलर्स ने किआ सोरेंटो की अनऑफिशियल प्री-बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है।
किआ सोरेंटो का मुकाबला जीप मेरिडियन, स्कोडा कोडिएक, होंडा जेडआर-वी और फोक्सवैगन टेरॉन से रहेगा।