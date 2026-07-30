जेएसडब्लू मोटर्स आईकार वी23 में मिलेगा एडब्लूडी सेटअप

Published On जुलाई 30, 2026 16:50 ist

last updated on Jul 30, 2026 16:50 IST

published on Jul 30, 2026 16:50 IST

जेएसडब्लू मोटर्स भारत में अपने ऑपरेशंस शुरु करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की भारत आने वाली शुरुआती गाड़ियों में से एक चेरी आईकार वी23 होगी। यह एक रग्ड ऑफ-रोड इलेक्ट्रिक एसयूवी कार हो सकती है, जो भारतीय बाजार में मौजूद ऑफ-रोड कारों की रेंज में एक अच्छा एडिशन साबित होगी। जेएसडब्लू चेरी आईकार वी23 में क्या कुछ मिलेगा खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

डुअल-मोटर सेटअप मिलेगा

भारत आने वाली इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में अंतरराष्ट्रीय मॉडल चेरी आईकार वी23 वाली एडब्लूडी पावरट्रेन दी जा सकती है। इस सेटअप में हर एक्सल पर एक मोटर लगी है, जिससे बेहतरीन परफॉरमेंस के साथ-साथ ऑल-व्हील-ड्राइव क्षमता भी मिलती है। चेरी आईकार वी23 अंतरराष्ट्रीय वर्जन 6.6 किलोवाट एसी चार्जिंग और 104 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। जबकि, भारतीय वर्जन के चार्जिंग स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने आने बाकी है।

संभावित ड्राइवट्रेन

आईकार वी23 अंतरराष्ट्रीय मॉडल के डुअल-मोटर एडब्लूडी वर्जन में 81.76 केडब्लूएच एनएमसी (निकल मैगनीज कोबाल्ट) बैटरी पैक दिया गया है और इसकी एनईडीसी सर्टिफाइड रेंज 430 किलोमीटर है।

स्पेसिफिकेशन संभावित जानकारियां बैटरी पैक 81.76 केडब्लूएच (एनएमसी) ड्राइवट्रेन डुअल-मोटर एडब्लूडी पावर 211 पीएस टॉर्क 292 एनएम सर्टिफाइड रेंज 430 किलोमीटर (एनईडीसी) 0-100 किमी/घंटे 7.5 सेकंड (सर्टिफाइड) टॉप स्पीड 140 किमी/घंटे एसी चार्जिंग 6.6 किलोवाट तक डीसी फास्ट चार्जिंग 104 किलोवाट तक

इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं जो 211 पीएस और 292 एनएम का पावर आउटपुट देती है। यह एसयूवी कार 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को 7.5 सेकंड में तय कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 140 किमी/घंटे है।

जेएसडब्लू-चेरी आईकार वी23 से जुड़ी जानकारी

इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को भारत में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, जिससे पता चला है कि इसकी डिजाइन आईकार वी23 अंतरराष्ट्रीय मॉडल से मिलती जुलती होगी। इस गाड़ी में राउंड एलईडी हेडलैंप्स, चौड़ा बंपर, स्क्वायर व्हील आर्क, रेक्टेंगुलर एलईडी टेललैंप्स और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील जैसे एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे बॉक्सी लुक देते हैं।

आईकार वी23 अंतरराष्ट्रीय मॉडल की लंबाई 4,220 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,915 मिलीमीटर, ऊंचाई 1,845 मिलीमीटर, व्हीलबेस 2,735 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 210 मिलीमीटर है। बता दें कि मारुति जिम्नी 3985 लंबी कार है और महिंद्रा थार रॉक्स की लंबाई 4428 मिलीमीटर है। इस तरह, डाइमेंशन के मामले में जेएसडब्लू की इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ऑफ-रोडर सेगमेंट में इन दोनों के बीच में फिट बैठ सकती है।

केबिन के अंदर इसमें 15.4-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। अनुमान है कि इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 540-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, व्हीकल-2-लोड (वी2एल), डिजिटल की, 7-स्पीकर साउंड सिस्टम, कई ड्राइव मोड और लेवल-2 एडीएएस सूट जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं।

संभावित लॉन्च डेट, कीमत और मुकाबला

भारत में जेएसडब्लू मोटर्स ब्रांड के जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है, और हमें लगता है कि इसकी गाड़ियां फेस्टिव सीजन के आसपास आनी शुरू हो जाएंगी। अनुमान है कि भारत में जेएसडब्ल्यू चेरी आईकार वी23 की कीमत 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है।

इसका इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडर मार्किट में सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा, लेकिन यह थार रॉक्स के मुकाबले एक अच्छा इलेक्ट्रिक ऑप्शन साबित होगी। यह गाड़ी अपकमिंग महिंद्रा थार ई को भी कड़ी टक्कर दे सकती है।

इसके अलावा ग्राहक इसका कंपेरिजन टाटा सिएरा ईवी, टाटा हैरियर ईवी और विनफास्ट वीएफ7 से भी कर सकते हैं, जिसमें एडब्लूडी ऑप्शन मिलता है। इस प्राइस रेंज में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला से भी रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

महिंद्रा थार रॉक्स और मारुति जिम्नी जैसी लाइफस्टाइल ऑफ-रोडर गाड़ियों को पसंद करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी इलेक्ट्रिक ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे में आईकार वी23 उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है जो मजबूत ऑफ-रोडर कार चाहते हैं, लेकिन उसका ज्यादातर इस्तेमाल शहर में या वीकेंड ट्रिप्स पर करना चाहते हैं, साथ ही ईवी की तुरंत मिलने वाली परफॉरमेंस और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा भी उठाना चाहते हैं।

अगर इसे सही कीमत पर लॉन्च किया जाता है, तो यह भारत की सबसे अनोखी इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक बन सकती है।