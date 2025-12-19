मेड-इन-इंडिया मारुति बलेनो का लैटिन एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया, जानिए कितनी सेफ्टी रेटिंग मिली

प्रकाशित: दिसंबर 19, 2025 04:31 pm । सोनू

भारत एनकैप में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलने के बावजूद, सख्त टेस्टिंग मापदंडों के कारण लैटिन एनकैप में खराब परिणाम मिले हैं

मेड-इन-इंडिया मारुति बलेनो का लैटिन एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है। इस प्रीमियम हैचबैक कार को इसके 2 एयरबैग और 6 एयरबैग वर्जन के लिए क्रमश: निराशाजनक 1-स्टार और 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। पहले बलेनो कार का भारत एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया था जिसमें इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। हालांकि लैटिन एनकैप के मापदंड काफी सख्त हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसने क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया तो यहां इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है:

वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन: 79 प्रतिशत तक

वेरिएंट 2 एयरबैग 6 एयरबैग फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट 12.65/16 पॉइंट 12.65/16 पॉइंट व्हिपलैश रियर इम्पैक्ट टेस्ट 2.84/3 पॉइंट 2.84/3 पॉइंट साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 6.42/8 पॉइंट 7.89/8 पॉइंट साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट - 7.37/8 पॉइंट

लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में बलेनो को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 79 प्रतिशत तक (ड्यूल एयरबैग मॉडल को 42 प्रतिशत) स्कोर मिला। इसने आगे से हुए क्रैश टेस्ट में सिर और गर्दन को अच्छी सुरक्षा दी, जबकि छाती की सुरक्षा को ठीक-ठाक रेटिंग मिली। घुटनों की सुरक्षा औसत थी, लेकिन कार की बॉडीशेल और फुटवेल स्थिर पाए गए।

साइड इंपेक्ट टेस्ट में 6 एयरबैग वर्जन ने बेहतर परफॉर्म किया, खासकर छाती की सुरक्षा के लिए, जबकि दो एयरबैग वाले मॉडल में छाती की सुरक्षा कमजोर थी। गर्दन के लिए व्हिपलैश प्रोटेक्शन को दोनों वर्जन में अच्छी रेटिंग मिली। 2 एयरबैग वाले मॉडल का साइड पोल इंपेक्ट टेस्ट नहीं किया गया।

बच्चों की सुरक्षा - 65 प्रतिशत

वेरिएंट 2 एयरबैग 6 एयरबैग डायनामिक स्कोर 23.72/24 पॉइंट 23.72/24 पॉइंट सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 4.36/12 पॉइंट 4.36/12 पॉइंट व्हीकल असेसमेंट स्कोर 4/13 पॉइंट 4/13 पॉइंट

बच्चों की सुरक्षा के लिए बलेनो गाड़ी को 65 प्रतिशत स्कोर मिला, इसमें आइएसओफिक्स माउंट का इस्तेमाल करके पीछे फेस वाली चाइल्ड सीट पर दो बच्चों की डमी को रखा गया और इन्हें टेस्ट में अच्छी सुरक्षा मिली। हालांकि आगे की सीट पर आइएसओफिक्स माउंट नहीं होने के कारण चाइल्ड सीट नहीं लगाई जा सकती है।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा - 48 प्रतिशत

पैदल चलने वालों की सेफ्टी टेस्ट में बलेनो ने बेसिक रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा किया। बोनट के ऊपर सिर की सुरक्षा ज्यादातर जगहों पर ठीक-ठाक से लेकर मामूली थी, जबकि ए-पिलर के पास सुरक्षा खराब थी। बोनट के बीच के एक छोटे हिस्से में सुरक्षा अच्छी दिखी। पैर के ऊपरी हिस्से की सुरक्षा लगभग खराब थी, जबकि नीचे वाले हिस्से की सुरक्षा अच्छी थी। बलेनो के 2 एयरबैग और 6 एयरबैग मॉडल के परिणाम एक जैसे थे।

सेफ्टी असिस्ट सिस्टम - 58 प्रतिशत

मारुति सुजुकी बलेनो में सभी सीटिंग पोजिशन के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर है, जो लैटिन एनकैप स्टैंडर्ड को पूरा करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) स्टैंडर्ड दिया गया है। हालांकि बलेनो में कोई एडीएएस फीचर नहीं है, जिससे इस कैटेगरी में इसका स्कोर कम हो जाता है।

लैटिन एनकैप में मारुति बलेनो के नतीजे के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

यह भी देखें: मारुति बलेनो ऑन रोड प्राइस