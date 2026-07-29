नई और पुरानी ब्रेजा एक दूसरे से कितनी है अलग? जानिए यहां

Published On जुलाई 29, 2026 13:02 ist

Jul 29, 2026 13:02 IST

last updated on Jul 29, 2026 13:02 IST

Jul 29, 2026 10:56 IST

published on Jul 29, 2026 10:56 IST

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मारुति ने ब्रेजा फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च कर दी है। इस एसयूवी कार की डिजाइन में कई बदलाव किए गए हैं और इसका इंटीरियर भी पहले से बेहतर हो गया है। सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा पहले से ही मारुति के लिए एक सफल मॉडल रही है और यह गाड़ी सेल्स चार्ट में भी काफी आगे रहती है। यह एसयूवी कार चार वेरिएंट और तीन इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। पुराने मॉडल के मुकाबले नई ब्रेजा फेसलिफ्ट में क्या-क्या बदलाव हुए हैं? आइए जानते हैं आगे :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के ओवरऑल डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें जो भी बदलाव हुए हैं वह इसे एक फ्रेश लुक देते हैं। सबसे बड़ा अपडेट बदलाव इसमें आगे की तरफ देखने को मिलता है। पुरानी ब्लैक-आउट ग्रिल की बजाए इसमें अब एक नई क्रोम फिनिश वाली ग्रिल दी गई है, जो इसे ज्यादा अपमार्केट फील देती है। इसमें उभरा हुआ बंपर दिया गया है जिसके नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश्ड लोअर एयर डैम इंसर्ट मिलता है। इसके अलावा, फॉग लैंप हाउसिंग को भी एक स्पोर्टी शेप दी गई है। ये सभी बदलाव मिलकर ब्रेजा को सड़क पर एक नई पहचान देते हैं।

साइड

साइड से देखने पर, 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट अपने पुराने मॉडल जैसी ही दिखती है। इसमें चौड़ी बॉडी क्लैडिंग, ब्लैक आउट पिलर और ओआरवीएम्स दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार को दमदार और स्पोर्टी अपील देते हैं।

पीछे की डिजाइन

फ्रंट की तरह इसके रियर साइड पर भी कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कार में पीछे की तरफ बोल्ड बंपर, चौड़ी सिल्वर स्किड प्लेट, स्क्वायर एलईडी टेललैंप्स और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर दिया गया है।

इंटीरियर

ब्रेजा फेसलिफ्ट का केबिन एकदम जाना पहचाना लगता है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। केबिन के अंदर इसमें एक नई डुअल-टोन ब्राउन और ब्लैक कलर स्कीम दी गई है जो इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देती है। इसमें विक्टोरिस वाला नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया गया है। जबकि, लेदरेट सीटें, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जैसे एलिमेंट्स को पुराने मॉडल से लिया गया है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें डेडिकेटेड एसी वेंट्स और सेंटर आर्मरेस्ट दिए गए हैं।

फीचर और सेफ्टी

मारुति ने फेसलिफ्ट ब्रेजा में कॉस्मेटिक अपडेट और थोड़े बहुत इंटीरियर अपडेट देने पर ज्यादा ध्यान दिया है। ऐसे में इसमें ज्यादातर फीचर्स प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले ही दिए गए हैं जैसे कि ऑटो एलईडी हेडलैंप्स, एम्बिएंट लाइटिंग, हेड्स-अप डिस्प्ले, सिंगल-पेन सनरूफ, 6-स्पीकर आर्केमि साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लवबॉक्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसे नए फीचर भी जोड़े गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें प्री-फेसलिफ्ट मॉडल वाले फीचर्स जैसे 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल डिसेंट कंट्रोल और रियर डिफॉगर दिए गए हैं। जबकि, ब्रेजा फेसलिफ्ट में फ्रंट पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग और रियर क्रॉस-ट्रैफिक वॉर्निंग जैसे फीचर भी जोड़े गए हैं। पुरानी ब्रेजा के मुकाबले नई ब्रेजा फेसलिफ्ट को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

फेसलिफ्ट ब्रेजा में पुराने मॉडल वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन दिया गया है। सबसे बड़ा अपडेट इसमें नए 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का किया गया है, जो पहले फ्रॉन्क्स के साथ मिलता था।एक और अहम बदलाव यह है कि मैनुअल गियरबॉक्स को अब 5-स्पीड यूनिट की जगह 6-स्पीड यूनिट से अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे यह अब रिलैक्स ड्राइव एक्सपीरिएंस देती है। यहां देखें नई और पुरानी ब्रेजा के इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट मारुति ब्रेजा (पुरानी) ट्रांसमिशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी पावर 103 पीएस 88 पीएस 110 पीएस 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 139 एनएम 121.5 एनएम 170 एनएम 139 एनएम 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी एफडब्लूडी

कीमत

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट एसयूवी की कीमत 7.4 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। जबकि, पुरानी ब्रेजा की कीमत 8.26 लाख रुपये से शुरू होकर 12.86 लाख रुपये तक जाती थी। यहां देखें नई और पुरानी ब्रेजा की कीमत के बीच अंतर :-

पेट्रोल वेरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर एलएक्सआई एमटी 8.30 लाख रुपये 8.26 लाख रुपये + 4,000 रुपये वीएक्सआई एमटी 9.26 लाख रुपये 9.26 लाख रुपये कोई अंतर नहीं वीएक्सआई एटी 10.61 लाख रुपये 10.60 लाख रुपये + 1,000 रुपये जेडएक्सआई एमटी 10.50 लाख रुपये / 10.65 लाख रुपये * 10.40 लाख रुपये / 10.55 लाख रुपये * + 10,000 रुपये जेडएक्सआई एटी 11.85 लाख रुपये / 12.05 लाख रुपये * 11.75 लाख रुपये / 11.90 लाख रुपये * + 10,000 रुपये / 15,000 रुपये जेडएक्सआई प्लस एटी 13.55 लाख रुपये / 13.70 लाख रुपये * 12.86 लाख रुपये / 13.01 लाख रुपये * + 69,000 रुपये टर्बो-पेट्रोल एलएक्सआई 7.40 लाख रुपये - वीएक्सआई एमटी 8.55 लाख रुपये - जेडएक्सआई एमटी 9.85 लाख रुपये / 9.99 लाख रुपये * - जेडएक्सआई प्लस एमटी 11.16 लाख रुपये / 11.31 लाख रुपये * - पेट्रोल+सीएनजी एलएक्सआई एमटी 9.30 लाख रुपये 9.17 लाख रुपये + 13,000 रुपये वीएक्सआई एमटी 9.99 लाख रुपये 10.17 लाख रुपये -( 17,000 रुपये) जेडएक्सआई एमटी 11.50 लाख रुपये / 11.65 लाख रुपये * 11.31 लाख रुपये / 11.46 लाख रुपये * + 19,000 रुपये

मुकाबला

नई ब्रेजा मारुति फेसलिफ्ट का मुकाबला हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से है।

यदि आप ब्रेजा फेसलिफ्ट और टाटा नेक्सन के बीच अंतर देखना चाहते हैं तो यह कंपेरिजन देख सकते हैं।

अगर आप ब्रेजा फेसलिफ्ट और हुंडई वेन्यू के बीच अंतर देखना चाहते हैं तो यह कंपेरिजन देख सकते हैं।