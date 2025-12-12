2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की बुकिंग 15 दिसंबर से होगी शुरू, यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी

आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक करवा सकते हैं

महिंद्रा अपनी नई एक्सयूवी 7एक्सओ का टीजर जारी कर चुकी है, जो कि एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है। इस एसयूवी कार को भारत में 5 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि इसकी प्री-बुकिंग लॉन्चिंग से पहले शुरू हो जाएगी। यदि आप नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी जानकारी देख सकते हैं :-

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : कैसे करें बुक?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की बुकिंग 15 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। इच्छुक ग्राहक इस एसयूवी कार को 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर प्री-बुक करवा सकते हैं। नीचे देखें इसे कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन बुक करें :-

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : ऑफलाइन कैसे करें बुक?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को ऑफलाइन बुक करने के लिए सबसे नजदीकी महिंद्रा शोरूम में जाएं और सेल्स कंसल्टेंट से बात करें या फिर आप कॉल पर भी एग्जिक्यूटिव से बात कर सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेरिएंट और फीचर डिटेल्स के अलावा टेस्ट ड्राइव भी एसयूवी के डीलरशिप पर पहुंचने के बाद शुरू होगी। आप इस गाड़ी को फ्यूल (डीजल और पेट्रोल) और ट्रांसमिशन (मैनुअल और ऑटोमेटिक) के आधार पर बुक करवा सकते हैं।

एग्ज़िक्युटिव आपको पेपरवर्क में मदद करेगा। आप जब पेमेंट कर देंगे तो डीलरशिप आपकी प्री-बुकिंग रजिस्टर कर देगी और आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे देगी।

आप डीलरशिप के जरिए बुकिंग को ट्रैक कर सकते हैं और फिर लॉन्च के बाद टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी शुरू होने पर आपसे संपर्क किया जाएगा।

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ : ऑनलाइन कैसे करें बुक?

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को प्री-बुक करने के लिए आप महिंद्रा की ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं और व्हीकल टाइप सेक्शन के तहत 'एसयूवी' को चुन कर सकते हैं।

मॉडल लिस्ट से एक्सयूवी 7एक्सओ चुनें और अपना पसंदीदा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन चुनकर इसे कस्टमाइज करना शुरू करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एसयूवी कार के वेरिएंट से जुड़ी जानकारी लॉन्चिंग के करीब साझा की जाएगी। एक बार आपका कॉन्फिगरेशन फाइनल हो जाने के बाद सिलेक्शन कंफर्म करें और फिर अगले स्टेप पर जाएं।

आपके शहर या आसपास की लोकेशन के लिए दिखाई गई लिस्ट में से अपनी पसंदीदा महिंद्रा डीलरशिप चुनें।

बुकिंग कंफर्म करने के लिए मोबाइल नंबर और ओटीपी या फिर ईमेल आईडी डालकर साइन इन करें।

अगर जरूरत हो तो फाइनेंस या एक्सचेंज डिटेल्स भरें, 21,000 रुपये का पेमेंट पूरा करें और आपकी एक्सयूवी 7एक्सओ प्री-बुकिंग तुरंत कंफर्म हो जाएगी।

संभावित कीमत और लॉन्च डिटेल :

नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, एमजी हेक्टर प्लस से रहेगा। हेक्टर फेसलिफ्ट को भारत में 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा।