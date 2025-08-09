महिंद्रा बीई6 vs एक्सईवी 9ई: असल में दोनों इलेक्ट्रिक कार देती है कितनी रेंज? जानिए यहां

प्रकाशित: अगस्त 09, 2025 10:07 am । सोनू

महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई कंपनी की भारत में सबसे नई इलेक्ट्रिक कार है। दोनों में एक समान बैटरी पैक दिया गया है और इनकी फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। हमारे पास दोनों महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार थी, इसलिए हमने दोनों कारों की वास्तविक रेंज की तुलना करने का फैसला किया। हमारे टेस्ट में क्या परिणाम निकलकर सामने आए, जानेंगे आगे:

बैटरी पैक, मोटर, और रेंज

हमने महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई के बड़े 79 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाले मॉडल का टेस्ट किया, जो दोनों ईवी के पैक टू और पैक थ्री वेरिएंट में मिलता है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

मॉडल महिंद्रा बीई 6 महिंद्रा एक्सईवी 9ई बैटरी पैक 79 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 2 ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव पावर 286 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 683 किलोमीटर 656 किलोमीटर वास्तविक रेंज (100 से 1 प्रतिशत तक टेस्ट) 506 किलोमीटर 499 किलोमीटर

टेस्ट के लिए हमनें दोनों ईवी को अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए नहीं चलाया। इसके बजाय, हमने एसी और गाड़ी के इंफोटेनमेंट फंक्शन का उपयोग करके इसे सामान्य ड्राइवर की तरह चलाया। हमारे सफर में शहर की सड़कें, हाईवे और कुछ घाट के रास्ते थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग-अलग परिस्थिति में इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसा प्रदर्शन करती है।

दोनों महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार के बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर स्पेसिफिकेशन समान है, लेकिन बीई 6 की सर्टिफाइड रेंज एक्सईवी 9ई से ज्यादा है। हालांकि इस मामले में दोनों ईवी में कोई बड़ा अंतर नहीं है।

यह मामूली अंतर हमारे टेस्ट में भी नजर आया। हमारे टेस्ट में बीई 6 की रेंज एक्सईवी 9ई से थोड़ी ज्यादा थी। हालांकि दोनों ईवी की सड़क पर वास्तविक रेंज करीब 500 किलोमीटर है, जो एक शहर से दूसरे शहर आने-जाने के हिसाब से अच्छी है।

यह भी पढ़ें: जुलाई 2025 में महिंद्रा और हुंडई को पीछे छोड़ एक बार फिर मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी

दोनों कार के फीचर

महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9 दोनों में एक से बढ़कर एक अच्छे फीचर दिए गए हैं। हालांकि दोनों का डैशबोर्ड लेआउट अलग है, और दोनों के केबिन में बड़ा अंतर स्क्रीन की संख्या का है। बीई 6 में दो 12.3-इंच स्क्रीन दी गई है, जिनमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। वहीं एक्सईवी 9ई में इसी साइज की एक अतिरिक्त स्क्रीन दी गई है जो आगे वाले पैसेंजर के लिए है। दोनों ईवी में ऑगमेंटेड रियल्टी (एआर) आधारित हेड्स-अप डिस्प्ले (एचयूडी) और वीडियो कॉल के लिए सेल्फी कैमरा दिया गया है जो ड्राइवर की निगरानी भी करता है।

अन्य फीचर करीब एक जैसे हैं जिनमें वायरलेस फोन चार्जर, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, आगे वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, पीछे वेंट्स के साथ मल्टी-जोन एसी, और 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम शामिल है।

दोनों इलेक्ट्रिक कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी फीचर मिली हुई है। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इनमें 7 एयरबैग (6 स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ऑटो पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इनमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जिसके तहत ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फंक्शन मिलते हैं।

प्राइस

मॉडल कीमत महिंद्रा बीई 6 18.90 लाख रुपये से 26.90 लाख रुपये महिंद्रा एक्सईवी 9ई 21.90 लाख रुपये से 30.50 लाख रुपये

कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई को कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो में ऊपर रखा गया है और इसकी कीमत बीई 6 से थोड़ी ज्यादा है। यह बीई 6 से साइज में भी बड़ी है।

निष्कर्ष

महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई दोनों इलेक्ट्रिक कार में एक से बढ़कर एक अच्छे फीचर दिए गए हैं और इनकी फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज 500 किलोमीटर के करीब है। इसलिए आपका फैसला पूरी तरह से आपके पसंदीदा डिजाइन और कीमत पर निर्भर करता है।

कंपेरिजन

महिंद्रा बीई 6 का मुकाबला टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी से है। वहीं महिंद्रा एक्सईवी 9ई का मुकाबला बीवाईडी एटो 3 और टाटा हैरियर ईवी से है।