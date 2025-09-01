किआ सिरोस ईवी भारत में पहली बार टेस्टिंग के दौरान आई नजर

किआ सिरोस ईवी का बॉडी शेप आईसीई पावर्ड मॉडल जैसा है और अलॉय व्हील का डिजाइन भी वही है

सिरोस ईवी टेस्ट मॉडल में आईसीई वर्जन जैसा बॉडी शेप दिया गया है, और रूफ रेल्स, ब्लैंक-ऑफ फेस और ओआरवीएम भी समान है।

इसमें आईसीई पावर्ड सिरोस जैसे ही ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

टॉप फीचर में दो 12.3-इंच डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटड सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।

सिरोस ईवी में सुरक्षा के लिए छह एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा और एडीएएस दिया जा सकता है।

इसे 2026 में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत करीब 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है।

किआ सिरोस ईवी को कोच्ची में कवर से ढ़के हुए टेस्ट करते देखा गया है। किआ मोटर्स ने हाल ही में किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के साथ भारत के मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार बाजार में कदम रखा है, और सिरोस ईवी इस सेगमेंट में कंपनी की अगली पेशकश होगी। भारत में आईसीई पावर्ड सिरोस पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है, और टेस्ट के दौरान दिखी ईवी का डिजाइन भी ऐसा ही नजर आया है। यहां इसके बारे में सब कुछ जानकारी दी गई है जो हमें पता चली है:

क्या नजर आया?

टेस्ट मॉडल को चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर किया गया था। इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि सिरोस ईवी करीब-करीब अपने आईसीई पावर्ड मॉडल जैसी दिखती है। इसके ए, बी और सी-पिलर, ओआरवीएम, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना जैसे एलिमेंट्स में बदलाव नहीं हुआ है। सिरोस में पहले से आगे ब्लैंक-ऑफ फेस दिया गया है जो संभवत: वैसा ही रहेगा। अलॉय व्हील का डिजाइन भी वही है।

चार्जिंग पोर्ट संभवत: बाईं तरफ होगा और आप इसमें आगे और पीछे की तरफ कुछ ईवी-स्पेसिफिक बैजिंग की उम्मीद कर सकते हैं, जो इसे पेट्रोल वर्जन से अलग दिखाएगी। ईवी वर्जन में कुछ एक्सक्लूसिव कलर विकल्प भी दिए जा सकते हैं।

संभावित फीचर और सेफ्टी

सिरोस ईवी का केबिन डिजाइन और फीचर लिस्ट आईसीई पावर्ड सिरोस जैसी हो सकती है। टेस्ट मॉडल में पैनोरमिक सनरूफ देखा जा सकता है। इसके अलावा, किआ इसमें रेगुलर सिरोस की तरह 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटो एसी, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड सीटें, 8-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दे सकती है।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें रेगुलर मॉडल वाले सेफ्टी फीचर मिल सकते हैं, जिनमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

संभावित बैटरी पैक और रेंज

इस बारे में अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सिरोस इलेक्ट्रिक कार में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध हुंडई इंस्टर ईवी वाले बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। इंस्टर में दो विकल्प: 42 केडब्ल्यूएच और 49 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी रेंज करीब 370 किलोमीटर हो सकती है।

संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

भारत में किआ सिरोस ईवी को 2026 में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत करीब 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा पंच ईवी, एमजी विंडसर ईवी, टाटा नेक्सन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी से रहेगा।

फोटो क्रेडिट