हुंडई वरना एचएक्स 4 vs एचएक्स 6: सेडान कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: अप्रैल 07, 2026 02:07 pm । सोनू

हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई वरना फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम मिड-साइज सेडान कार में से एक है। इसमें मॉडर्न डिजाइन, फीचर से भरपूर केबिन, और कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इस अपडेट के साथ, हुंडई ने वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया है, और अब वरना गाड़ी छह वेरिएंट: एचएक्स 2, एचएक्स 4, एचएक्स 6, एचएक्स 6प्लस, एचएक्स 8 और एचएक्स 10 में उपलब्ध है।

जहां बेस मॉडल एचएक्स 2 में बेसिक फीचर मिलते हैं, वहीं एचएक्स 4 में कई जरूरी फीचर जोड़े गए हैं जो इसे एक बेहतर अपग्रेड बनाते हैं। हालांकि, अगर आप अपना बजट बढ़ाए बिना ज्यादा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं तो एचएक्स 6 वेरिएंट आपके लिए सही हो सकता है।

तो क्या आपको पैसे बचाने चाहिए या एचएक्स 4 लेना चाहिए, या फिर बजट बढ़ाकर एचएक्स6 वेरिएंट लेना चाहिए? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं:

हुंडई वरना एचएक्स 4 vs एचएक्स 6: प्राइस

वेरिएंट कीमत हुंडई वरना एचएक्स 4 मैनुअल 12.24 लाख रुपये हुंडई वरना एचएक्स 6 मैनुअल 13.19 लाख रुपये हुंडई वरना एचएक्स 6 सीवीटी 14.4 लाख रुपये

एचएक्स 6 को मैनुअल गियरबॉक्स के अलावा सीवीटी ऑप्शन में भी पेश किया गया है। अगर आप दोनों वेरिएंट्स के मैनुअल वर्जन की तुलना करते हैं तो कीमत में 95,000 रुपये का अंतर है। क्या यह अतिरिक्त कीमत देना सही है? जानेंगे आगे:

हुंडई वरना एचएक्स 4 vs एचएक्स 6: एक्सटीरियर

बाहर से देखने पर एचएक्स 6 एचएक्स 4 की तुलना में ज्यादा प्रीमियम लगता है।

एचएक्स 4 में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, जबकि एचएक्स 6 में ड्यूल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें मिलती हैं। प्रीमियम लुक के लिए दोनों वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल दी गई है।

एचएक्स 4 में 15-इंच सिल्वर अलॉय व्हील और बॉडी-कलर डोर हैंडल दिए गए हैं। वहीं एचएक्स 6 में बड़े 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो सेडान कार को ज्यादा स्पोर्टी और अपमार्केट फील देते हैं।

दोनों वेरिएंट्स में एक शार्क-फिन एंटीना, पीछे स्पॉइलर, और एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं।

स्टाइलिश अपग्रेड: एचएक्स 6 अपनी अतिरिक्त कीमत को पूरी तरह से सही साबित करता है। जब आप इसके एक्सटीरियर डिजाइन एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये इसे एचएक्स 4 से अलग दिखाते हैं। अलॉय व्हील और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दोनों एचएक्स4 की तुलना में अच्छे अपग्रेड हैं।

हुंडई वरना एचएक्स 4 vs एचएक्स 6: केबिन

दोनों वेरिएंट के केबिन के अंदर एक जैसी -ब्लैक और बैज थीम, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और एक साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट मिलता है।

एचएक्स 4 में पहले से काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं जिनमें एक टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पीछे एसी वेंट्स, और स्टोरेज के साथ आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट शामिल हैं। इसमें आपको नई हुंडई मोर्स कोड स्टीयरिंग व्हील और केबिन को हवादार बनाने के लिए एक सनरूफ भी मिलता है।

एचएक्स 6 में कुछ प्रीमियम चीजें जोड़कर इसे और बेहतर बनाया गया है। इसमें स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब पर लेदरेट पेडिंग, पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और पीछे सनशेड शामिल है। हालांकि दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन एचएक्स 6 का केबिन एक्सपीरियंस काफी अच्छा शानदार है।

टॉप मॉडल्स में आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री और कई अन्य फीचर्स भी मिलते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे।

हुंडई वरना एचएक्स 4 vs एचएक्स 6: फीचर

यहीं पर एचएक्स 6, एचएक्स 4 की तुलना में अपनी ज्यादा कीमत को सही साबित करता है। एचएक्स 4 में रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी सारे फीचर हैं जिनमें एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, चार स्पीकर, एक सिंगल-पैन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, और कीलेस एंट्री शामिल है। ये फीचर बजट बढ़ाए बिना आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करते हैं। इस रिपोर्ट में आप एचएक्स 4 वेरिएंट के बारे में विस्तार से देख सकते हैं।

एचएक्स 6 में कई अतिरिक्त सुविधाएं और प्रीमियम फीचर जोड़े गए हैं, जो ओवरऑल केबिन अनुभव शानदार बनाते हैं। इसमें ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, एक स्मार्ट ओपनिंग बूट (टेलगेट), आगे ट्विटर्स, एक वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप शामिल हैं। ये एक्सट्रा फीचर न केवल इस्तेमाल करने में आसान हैं बल्कि केबिन को ज्यादा मॉडर्न और महंगी कार वाला फील भी देते हैं, जिससे एचएक्स 6 रोजाना ड्राइव के लिए फीचर से भरपूर और सुविधाजनक विकल्प बन जाता है।

टॉप मॉडल्स में पावर्ड सीटें, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, आगे वेंटिलेटेड सीटें, और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी मिलते हैं। यहां आप हुंडई वरना के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

हुंडई वरना एचएक्स 4 vs एचएक्स 6: सेफ्टी

हुंडई वरना कार के दोनों वेरिएंट सुरक्षा के मामले में अच्छे हैं, क्योंकि इनमें काफी सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। इनमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (वीएसएम), हिल स्टार्ट असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर शामिल हैं।

एचएक्स 6 में पीछे पार्किंग कैमरा, आगे पार्किंग सेंसर, और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर जोड़कर सुरक्षा को और बेहतर बनाया गया है। टॉप मॉडल्स में लेवल-2 एडीएएस, एक 360 डिग्री कैमरा, एक डैशकैम, और 6 के बजाय 7 एयरबैग भी दिए गए हैं।

पार्किंग हुई आसान: आगे की तरफ लगे पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग कैमरा रोजाना की ड्राइविंग को ज्यादा आसान बनाते हैं, साथ ही कार को शहर के तंग पार्किंग स्पेस में पार्क करना भी आसान है।

हुंडई वरना एचएक्स 4 vs एचएक्स 6: इंजन

दोनों वेरिएंट्स में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। हालांकि एचएक्स 6 में एचएक्स4 की तुलना में सीवीटी का ऑप्शन मिलता है, जबकि एचएक्स4 में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 144 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कारदेखो की राय

हुंडई वरना गाड़ी का एचएक्स 4 वेरिएंट उन लोगों के लिए एक सही विकल्प है जिनका बजट सीमित है और जो बेस वेरिएंट से अपग्रेड होना चाहते हैं। इसमें कई फीचर हैं, जिनमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं, जो इसे रोजाना इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी गाड़ी बनाते हैं।

हालांकि, एचएक्स 6 ज्यादा फीचर से भरपूर और पैसा वसूल ऑप्शन है। 95,000 रुपये ज्यादा खर्च करने पर आपको इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, बड़े अलॉय व्हील, आराम बढ़ाने के लिए कई फीचर और अतिरिक्त सेफ्टी फीचर जैसे अहम अपग्रेड मिलते हैं। सीवीटी ऑटोमैटिक का विकल्प खासकर शहर में चलाने के लिए बेहतर है।

अगर आप अपने बजट को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो एचएक्स 4 आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो एचएक्स 6 में आपको ज्यादा प्रीमियम अनुभव, बेहतर सुविधा, और इस्तेमाल में ज्यादा आसानी मिलती है, जिससे यह ज्यादातर ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प है। इसके अतिरिक्त फीचर के लिए एक्सट्रा पैसे खर्च करना सही है, इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने का आपको बिलकुल भी पछतावा नहीं होगा।

एचएक्स 4 फोटो क्रेडिट एचएक्स6 फोटो क्रेडिट