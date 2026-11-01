रेंज रोवर एसवी सवाई एडिशन लॉन्च: कीमत 4.90 करोड़ रुपये, सिर्फ 18 यूनिट मिलेंगी

रेंज रोवर ने भारत में रेंज रोवर एसवी का एक नया लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया है, जिसे "सवाई कलेक्शन" (सवाई कलेक्शन) नाम दिया गया है। इसकी कीमत 4.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है और यह राजस्थान की समृद्ध वास्तुशिल्प विरासत से प्रेरित है। यह कलेक्शन विशेष रूप से भारतीय ग्राहकों के लिए है जो अपनी लग्ज़री एसयूवी में एक अनोखा भारतीय स्पर्श चाहते हैं। पिछले दो स्पेशल एडिशन: रणथंभौर और मसारा की सफलता के बाद, नया सवाई कलेक्शन तीन अलग-अलग इंटीरियर थीम्स में आता है, जो राजस्थान के तीन प्रतिष्ठित शहरों - जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर पर बेस्ड है। इस सुपर-लिमिटेड एडिशन की केवल 18 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी, जो इसे एक बेहद खास आइटम बनाती है।

नया क्या है?

जो ग्राहक रेंज रोवर एसवी रणथंभौर एडिशन या रेंज रोवर एसवी मसारा एडिशन खरीदने से चूक गए थे, उनके लिए यह सवाई कलेक्शन एक नया मौका लेकर आया है। यह कलेक्शन रेंज रोवर की फ्लैगशिप एसयूवी में भारतीय संस्कृति और कला को शामिल करने की परंपरा को आगे बढ़ाता है। इस बार, फोकस राजस्थान की शाही विरासत पर है। ग्राहकों को तीन इंटीरियर थीम्स में से चुनने का विकल्प मिलता है, हर एक थीम एक अलग शहर की कहानी कहती है। यह सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि एक "पैलेस ऑन व्हील्स" की तरह है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लग्ज़री और भारतीय विरासत का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं।

रेंज रोवर एसवी सवाई जयपुर एडिशन

यह एडिशन राजस्थान की राजधानी और "पिंक सिटी" के नाम से मशहूर जयपुर से प्रेरित है। इसका इंटीरियर Ecru और Deep Garnet के डुअल-टोन फिनिश में आता है, जो शहर के शाही और जीवंत माहौल को दर्शाता है। सीटों पर इस्तेमाल की गई खास लेदरेट अपहोल्स्ट्री पर जयपुर के प्रतिष्ठित हवा महल से प्रेरित डिज़ाइन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। यह खूबसूरत डिज़ाइन पैटर्न सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फ्रंट-रो तक फैला हुआ है, जो केबिन को एक सामंजस्यपूर्ण और लग्ज़ूरियस लुक देता है। सेंटर कंसोल पर दिए गए सफेद सिरेमिक कंट्रोल्स इस प्रीमियम इंटीरियर में एक और एलिगेंट टच जोड़ते हैं। दूसरी रो में कंट्रास्टिंग Deep Garnet थीम का इस्तेमाल किया गया है, और सीटों पर आगे की तरह ही हवा महल से प्रेरित डिज़ाइन मिलता है।

रेंज रोवर एसवी सवाई जोधपुर एडिशन

यह एडिशन थार रेगिस्तान और जोधपुर से प्रेरित है। इस थीम में आपको एक शांत और हवादार केबिन का अनुभव मिलता है। एक्सटीरियर को एक सॉफ्ट ब्लू शेड दिया गया है जो जोधपुर के नीले आसमान की याद दिलाता है। अंदर, केबिन में हल्की थीम का उपयोग किया गया है, जिसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री के लिए Perlino और Riviera कलर स्कीम का कॉम्बिनेशन है। यह डुअल-टोन थीम डैशबोर्ड और यहां तक कि सीटबेल्ट्स पर भी देखी जा सकती है। जयपुर एडिशन की तरह, इसमें भी सेंटर कंसोल पर सफेद सिरेमिक कंट्रोल्स दिए गए हैं। पीछे की सीटों पर Riviera थीम का प्रभाव ज्यादा है, जो Perlino शेड के साथ मिलकर एक बेहद आरामदायक और आलीशान माहौल बनाती है।

रेंज रोवर एसवी सवाई जैसलमेर एडिशन

यह एडिशन जैसलमेर के किलों और रेगिस्तानी परिदृश्य से प्रेरित है। इसका इंटीरियर Perlino और Caraway थीम में फिनिश किया गया है। आगे की सीटों पर हल्का Perlino शेड इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक खुला एहसास देता है, जबकि पीछे की सीटों पर गहरी Caraway थीम वाली लेदरेट सीटें हैं। यह कलर कॉम्बिनेशन रेगिस्तान के सुनहरे और भूरे रंगों को दर्शाता है। बाकी एडिशन की तरह, इसमें भी एक्सक्लूसिव प्लैक और प्रीमियम मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है।

पावरट्रेन ऑप्शंस

रेंज रोवर एसवी सवाई एडिशन में परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इसमें एक बेहद पावरफुल इंजन दिया गया है। यह इंजन शानदार पावर और टॉर्क देता है, जिससे आपको शहर की सड़कों और हाईवे पर एक दमदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कार हर तरह के इलाके में बेहतरीन पकड़ बनाए रखे।

इंजन 4.4-लीटर वी8 पेट्रोल पावर 615 पीएस टॉर्क 750 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड एटी (टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक) ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील ड्राइव

कीमत और मुकाबला

रेंज रोवर एसवी सवाई कलेक्शन के तीनों एडिशन में से किसी को भी चुनने पर कीमत एक समान है। इसकी कीमत 4.90 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह पिछले मसारा एडिशन की तुलना में लगभग 9 लाख रुपये सस्ती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में रेंज रोवर का मुकाबला बेंटले बेंटायगा, रोल्स-रॉयस कलिनन और मर्सिडीज़-मेबैक जीएलएस से है।

कारदेखो का क्या है कहना

रणथंभौर और मसारा एडिशन की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय बाजार में अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव रेंज रोवर के लिए एक मजबूत मांग है, खासकर जब उनमें भारतीय पहचान का स्पर्श हो। सवाई कलेक्शन के साथ, रेंज रोवर इसी सफलता को आगे बढ़ा रही है। यह कलेक्शन राजस्थान की स्थापत्य विरासत और शाही परंपरा को अपनी फ्लैगशिप लग्ज़री एसयूवी में खूबसूरती से पिरोता है। केवल 18 यूनिट्स तक सीमित होने के कारण, यह सिर्फ एक लग्ज़री एसयूवी नहीं है, बल्कि एक खास आइटम है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाती है और साथ ही रेंज रोवर एसवी की जानी-मानी परफॉर्मेंस, बेहतरीन कारीगरी और बेजोड़ आराम को भी बरकरार रखती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये 18 एक्सक्लूसिव एसयूवी कार किन ग्राहकों के गैराज की शोभा बढ़ाती हैं। जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर - आप कौनसा मॉडल चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।