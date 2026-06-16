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    होंडा सिटी एसवी vs जेडएक्स: बेस मॉडल vs टॉप मॉडल कंपेरिजन

    सिटी के लाइनअप में एसवी और जेडएक्स प्लस को क्रमश: बेस मॉडल और टॉप मॉडल के तौर पर पोजिशन किया गया है। लेकिन क्या टॉप मॉडल की कीमत में इतना अंतर वास्तव में सही है? आइए जानते हैं

    प्रकाशित: जून 16, 2026 05:09 pm । सोनू

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    Honda City Facelift

    होंडा ने हाल ही में फेसलिफ्ट सिटी सेडान कार को लॉन्च किया है, इसके स्टाइल में मामूली बदलाव, नए फीचर और नया केबिन अनुभव मिलता है। यह सेडान कार उन लोगों को पसंद आती है जो आरामदायक और प्रीमियम फैमिली कार लेना चाहते हैं, हालांकि आपके चुने गए वेरिएंट के हिसाब से अनुभव अलग-अलग हो सकता है।

    सिटी कार के लाइनअप में एसवी बेस मॉडल है, जबकि जेडएक्स प्लस टॉप मॉडल है। दोनों वेरिएंट की कीमत में 4 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर है, ऐसे में यह सवाल उठता है कि जेडएक्स प्लस में कितना कुछ ज्यादा है?

    आइए जानते हैं।

    होंडा सिटी एसवी vs जेडएक्स प्लस: कीमत

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    होंडा सिटी एसवी वेरिएंट

    12 लाख रुपये (एमटी)

    होंडा सिटी जेडएक्स प्लस वेरिएंट

    16.15 लाख रुपये (एमटी)

    17.15 लाख रुपये (सीवीटी) 21 लाख रुपये (हाइब्रिड)

    होंडा सिटी लाइनअप में एसवी बेस मॉडल है, जबकि जेडएक्स प्लस टॉप मॉडल है।

    दोनों के मैनुअल वर्जन की कीमत में 4 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर है और इस अतिरिक्त कीमत में जेडएक्स प्लस के डिजाइन, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और पावरट्रेन ऑप्शन में कई अपग्रेड देखने को मिलते हैं। आइए, डिजाइन से अंतर की शुरूआत करते हैं।

    होंडा सिटी एसवी vs जेडएक्स प्लस: एक्सटीरियर

    दोनों वेरिएंट में नई सिटी का शानदार डिजाइन मिलता है, जिसमें आगे नया लुक, स्मोक्ड इफेक्ट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, नए बंपर और स्लीक सेडान लुक शामिल है।

    Honda City Front
    City Facelift

    एसवी वेरिएंट में सिटी का प्रीमियम लुक तो है, लेकिन 15-इंच स्टील व्हील से यह थोड़ी सिंपल लगती है।

    Honda City Side
    Exterior

    वहीं, जेडएक्स प्लस में कनेक्टेड एलईडी डीआरएल दिए गए हैं, जो इसे आगे से चौड़ा और ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। इसमें बड़े 16-इंच अलॉय व्हील और एक बूटलिप स्पॉइलर भी है, जो इसे पीछे से थोड़ा स्पोर्टी बनाता है।

    Honda City Rear
    Exterior

    ये बदलाव ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन पहली नजर में जेडएक्स को ज्यादा प्रीमियम और बेहतर फीचर से लैस दिखाते हैं।

    होंडा सिटी एसवी vs जेडएक्स प्लस: कलर ऑप्शन

    दोनों वेरिएंट में एक जैसे एक्सटीरियर कलर ऑप्शन मिलते हैं:

    • क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

    • रेडियंट रेड मैटेलिक

    • ओब्सिडियन ब्लू पर्ल

    • मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक

    • लूनार सिल्वर मैटेलिक

    • प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

    दोनों वेरिएंट में एक जैसे रंग दिए गए हैं, इसलिए दोनों में से किसी एक को लेने का फैसला मुख्य रूप से इनके फीचर्स पर निर्भर करेगा, न कि इनके लुक पर।

    होंडा सिटी एसवी vs जेडएक्स प्लस: केबिन

    एसवी और जेडएक्स प्लस में एक जैसा डैशबोर्ड लेआउट और ड्यूल-टोन बैज व ब्लैक केबिन थीम दी गई है, लेकिन अंदर कदम रखने पर अंतर साफ नजर आते हैं।

    Honda City Interior
    City Facelift

    एसवी में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, और इसमें जेडएक्स प्लस वाले कई प्रीमियम टच नहीं हैं।

    टॉप मॉडल जेडएक्स प्लस में एक यूनिक सीट डिजाइन, लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील, पूरे डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल और डोर ट्रिम्स पर सॉफ्ट-टच मैटेरियल, एसी वेंट्स व कंट्रोल्स के चारों ओर क्रोम डिटेलिंग दी गई है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग और फुटवेल इल्लुमिनेशन भी दिया गया है, जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम अहसास देता है।

    कुल मिलाकर, जहां एसवी वेरिएंट फंक्शनल और आरामदायक लगता है, वहीं जेडएक्स प्लस का केबिन अनुभव ज्यादा शानदार है।

    होंडा सिटी एसवी vs जेडएक्स प्लस: फीचर

    यहीं पर दोनों वेरिएंट्स में साफ अंतर नजर आता है।

    होंडा सिटी एसवी में एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम और 4.2-इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

    Honda City infotainment Screen
    City Facelift

    वहीं, जेडएक्स प्लस में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इसमें एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, आगे वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग, कीलेस एंट्री, पीछे सनशेड, और बड़ी 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है।

    इसके अलावा, जेडएक्स प्लस में आपको की फोब के जरिए विंडो और सनरूफ को ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है। कुल मिलाकर, दोनों वेरिएंट के फीचर में इतना अंतर है कि ये एक ही सेडान कार के काफी अलग-अलग वर्जन लगते हैं।

    क्या आप यह जानना चाहते हैं कि होंडा सिटी के किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं। यहां आप होंडा सिटी की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देख सकते हैं।

    होंडा सिटी एसवी vs जेडएक्स प्लस: सेफ्टी

    एसवी में बेसिक सेफ्टी फीचर को कवर किया गया है, और इसमें छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    जेडएक्स प्लस में पूरा सेफ्टी पैकेज है। इसमें लेवल-2 एडीएएस, 360 डिग्री कैमरा, लेनवॉच कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

    ये अतिरिक्त फीचर न केवल सुविधा को बेहतर करते हैं, बल्कि सेफ्टी के मामले में जेडएक्स प्लस को ज्यादा एडवांस्ड भी बनाते हैं।

    इंजन

    होंडा सिटी एसवी वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। जेडएक्स प्लस में भी यही इंजन दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं।

    Honda City Gear Lever

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सिटी लाइनअप में जेडएक्स प्लस एकमात्र वेरिएंट है जिसमें होंडा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो ज्यादा माइलेज देता है।

    इसके स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड

    पावर

    121 पीएस

    98 पीएस (126 पीएस तक)

    टॉर्क

    145 एनएम

    127 एनएम (253 एनएम तक)

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 7-स्टेप सीवीटी

    ई-सीवीटी

    माइलेज

    17.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

    27.26 किलोमीटर प्रति लीटर

    कारदेखो का क्या है कहना

    एसवी वेरिएंट में वे सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिनकी आप एक प्रीमियम सेडान कार से उम्मीद करते हैं। इसमें आपको उतना ही स्पेशियस केबिन, रिफाइंड पेट्रोल इंजन, शानदार डिजाइन और एक कंप्लिट पैकेज है, जिसने सालों से सिटी को पॉपुलर बनाया है। अगर आप बेस मॉडल लेने की सोच रहे हैं तो यहां होंडा सिटी एसवी के बारे में ज्यादा जान सकते हैं।

    2026 Honda City Handling

    हालांकि, जेडएक्स प्लस सिटी का ज्यादा कंप्लिट पैकेज लगता है। प्रीमियम केबिन टच, लंबी फीचर लिस्ट, एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड पावरट्रेन इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। क्या आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं? तो यहां होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट की डिटेल रिपोर्ट देखें, जिसमें इसकी सभी खूबियों के बारे में बताया गया है।

    जो लोग सिर्फ एक आरामदायक सेडान कार चाहते हैं और कुछ फीचर की कमी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए एसवी वेरिएंट सही है। लेकिन अगर आप सिटी सेडान के सभी फीचर और टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो जेडएक्स प्लस में ज्यादा कीमत पर ज्यादा प्रीमियम और फीचर से भरपूर एक्सपीरियंस मिलता है।

    यहां आप होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस का कंपेरिजन भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या जेडएक्स के मुकाबले टॉप मॉडल अपनी ज्यादा कीमत को सही ठहराता है या नहीं।

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