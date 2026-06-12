होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस: क्या सेडान कार के टॉप मॉडल के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है?

प्रकाशित: जून 12, 2026 12:40 pm । सोनू

होंडा ने हाल ही में सिटी फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है, इसे अंदर और बाहर से अपडेट डिजाइन के साथ पेश किया गया है। अगर आप होंडा सिटी कार के ऊपर वाले वेरिएंट्स लेने की सोच रहे हैं तो सही चुनाव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शुरुआती वेरिएंट में जहां फीचर में अंतर साफ नजर आते हैं, वहीं जेडएक्स और जेडएक्स प्लस के बीच अंतर बहुत कम हैं।

दोनों वेरिएंट्स देखने में करीब एक जैसे हैं, दोनों में एक जैसा प्रीमियम केबिन अनुभव मिलता है और कई सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। तो क्या जेडएस लाइनअप में अच्छा वेरिएंट है या जेडएक्स प्लस के अतिरिक्त फीचर के लिए एक्सट्रा पैसे खर्च करना सही है? आइए जानते हैं:

होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस: कीमत

वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट 15.26 लाख रुपये (एमटी) 16.26 लाख रुपये (सीवीटी) होंडा सिटी जेडएक्स प्लस वेरिएंट 16.15 लाख रुपये (एमटी) 17.15 लाख रुपये (सीवीटी), 21 लाख रुपये (हाइब्रिड)

जेडएक्स प्लस की कीमत जेडएक्स पेट्रोल से करीब 89,000 रुपये ज्यादा है।

हालांकि, एक प्रीमियम सेडान के तौर पर यह ज्यादा बढ़ोतरी नहीं लग रही है, और दोनों वेरिएंट के बीच अंतर काफी कम हैं। जेडएक्स प्लस एकमात्र वेरिएंट है जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में पूरी तरह से अलग है।

होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस: एक्सटीरियर

पहली नजर में जेडएक्स और जेडएक्स प्लस में अंतर बता पाना मुश्किल है।

न्यू होंडा सिटी के दोनों वेरिएंट में आगे शार्प डिजाइन, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, स्मोक्ड इफेक्ट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, नए बंपर और स्लीक सेडान शेप मिलता है। दोनों वेरिएंट में 16-इंच अलॉय व्हील, शार्क-फिन एंटीना और प्रीमियम एक्सटीरियर डिटेलिंग भी मिलती है।

नजर आने वाला एकमात्र अंतर जेडएक्स प्लस वेरिएंट के बूटलिड स्पॉइलर का है, जो इसे पीछे से थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है। जो लोग हाइब्रिड विकल्प चुनते हैं उनको पीछे की तरफ ई:एचईवी बैजिंग भी मिलती है।

इन अपडेट के अलावा, दोनों वेरिएंट की रोड प्रजेंस एक जैसी ही है।

होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस: कलर ऑप्शन

दोनों वेरिएंट में 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

क्रिस्टल ब्लैक पर्ल

रेडियंट रेड मैटेलिक

ओब्सिडियन ब्लू पर्ल

मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक

लूनार सिल्वर मैटेलिक

प्लेटिनम व्हाइट पर्ल

होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस: केबिन

दोनों वेरिएंट का केबिन अनुभव करीब-करीब एक जैसा है।

दोनों वेरिएंट में शानदार आइवरी थीम केबिन, सभी अहम टचपॉइंट पर सॉफ्ट-टच मैटेरियल, एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जो सिटी कार की खूबियों में से एक है।

सिंगल-पैन सनरूफ से केबिन खुला-खुला लगता है, जबकि फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल बटन इस्तेमाल करने में आसान हैं।

यहां एकमात्र ध्यान देने वाला अंतर सीट की डिजाइन है, जो जेडएक्स प्लस में थोड़ा अलग है। इसके अलावा, गाड़ी चलाते समय दोनों वेरिएंट में बड़े अंतर शायद ही नजर आएं।

होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस: फीचर

यहां पर जेडएक्स प्लस अलग दिखना शुरू होता है, हालांकि यह अंतर उतना बड़ा भी नहीं है।

जेडएक्स में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, और कीलेस एंट्री जैसे फीचर दिए गए हैं।

जेडएक्स प्लस में आगे वेंटिलेटेड सीटें, और एक बड़ी 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले (जेडएक्स में 4.2-इंच सेमी-डिजिटल यूनिट) जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा, अगर आप जेडएक्स प्लस वेरिएंट लेते हैं तो आपको की फोब से विंडो और सनरूफ ऑपरेट करने की सुविधा भी मिलती है।

ये फीचर निश्चित रूप से अच्छे हैं, लेकिन अगर आप जेडएक्स वेरिएंट के फीचर से पहले ही संतुष्ट हैं तो इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है जो ज्यादा जरूरी लगता हो।

होंडा सिटी जेडएक्स vs जेडएक्स प्लस: सेफ्टी

दोनों वेरिएंट्स के सेफ्टी फीचर लगभग एक जैसे हैं।

दोनों छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल स्टार्ट असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर, लेनवॉच कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

जेडएक्स प्लस में अतिरिक्त सेफ्टी फीचर के तौर पर केवल एक 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जो तंग पार्किंग स्पेस में काफी काम का साबित होता है। इसके अलावा, दोनों वेरिएंट के सेफ्टी फीचर एक जैसे हैं।

इंजन

दोनों वेरिएंट में होंडा के जाने-पहचाने 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसलिए, जेडएक्स और जेडएक्स प्लस पेट्रोल वेरिएंट की परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट, और माइलेज में कोई अंतर नहीं है।

यहां असली अंतर हाइब्रिड पावरट्रेन का है। अगर आप सिटी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप और ज्यादा माइलेज चाहते हैं तो जेडएक्स एकमात्र वेरिएंट है जिसमें ये खूबी हैं। नीचे दोनों वेरिएंट के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी गई है:

इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस 98 पीएस (126 पीएस तक) टॉर्क 145 एनएम 127 एनएम (253 एनएम तक) गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 7-स्टेप सीवीटी ई-सीवीटी माइलेज 17.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी) 27.26 किलोमीटर प्रति लीटर

सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

जेडएक्स पहले से होंडा का एक कंप्लिट वर्जन लगता है। इसमें जेडएक्स प्लस वाला ही स्टाइल, प्रीमियम केबिन अनुभव, सेफ्टी पैकेज और पेट्रोल इंजन है, साथ ही इसमें वे अधिकांश फीचर हैं जिनका ग्राहक रोजाना ड्राइव के दौरान इस्तेमाल करते हैं।

जेडएक्स प्लस में वेंटिलेटेड सीट, एक बड़ी ड्राइवर डिस्प्ले, रिमोट विंडो ऑपरेशन और 360 डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर से अनुभव थोड़ा और बेहतर हो जाता है। हालांकि, ये फीचर गेम-चेंजिंग अपग्रेड के बजाय केवल कुछ अतिरिक्त सुधार जैसे लगते हैं।

अधिकांश ग्राहकों के लिए जेडएक्स वेरिएंट में कीमत और फीचर का सही संतुलन है। जेडएक्स प्लस तब ज्यादा सही है, जब आपको अतिरिक्त सुविधाएं और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प चाहिए, जो सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलता है।