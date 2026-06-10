2026 होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट : क्या यह है सेडान का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन?

प्रकाशि�त: जून 11, 2026 10:35 am । स्तुति

हाल ही में होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट को नए लुक्स और अपडेटेड फीचर लिस्ट के साथ भारत में लॉन्च किया है। नई सिटी सेडान कार चार वेरिएंट : एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स प्लस में आती है। फेसलिफ्ट सिटी के टॉप से नीचे वाले जेडएक्स वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, और क्या यह सेडान लाइनअप का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

होंडा सिटी जेडएक्स : एक्सटीरियर

सिटी जेडएक्स वेरिएंट में आगे की तरफ नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं और इसमें ग्रिल पर एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है। जेडएक्स वेरिएंट के आगे का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लगता है। इसमें लोअर एयर डैम पर ब्लैक ग्रिल के लिए हनीकॉम्ब डिटेलिंग दी गई है जो इसे काफी स्पोर्टी टच देती है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें राइडिंग के लिए बड़े 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे लोअर वेरिएंट में मिलने वाली 15-इंच यूनिट के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें ब्लैक-आउट बी पिलर, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स और लेन वॉच कैमरा भी दिया गया है।

पीछे की तरफ इसमें लोअर वेरिएंट की तरह क्लियर लेंस के साथ एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं और फ्रंट ग्रिल की तरह पीछे वाले बंपर के निचले हिस्से पर ब्लैक मैश ट्रिम दी गई है जो इसे लोअर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है।

होंडा सिटी जेडएक्स : इंटीरियर

इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफी अपमार्केट लगता है और यह केबिन को एकदम मॉडर्न टच देता है। जेडएस वेरिएंट में डुअल-टोन आइवरी और ब्लैक कलर थीम दी गई है जो इसमें प्रीमियम टच जोड़ती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल पर सॉफ्ट टच फिनिश, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर लाइनिंग जैसे एलिमेंट इसे प्रीमियम अहसास देते हैं।

इसमें डैशबोर्ड पर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे और फ्रंट फुटवेल पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। इसमें सिंगल-पेन सनरूफ भी दिया गया है जो कि वन-टच फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है और यह केबिन को काफी स्पेशियस और हवादार बनाता है।

होंडा सिटी जेडएक्स : कलर ऑप्शन

सिटी जेडएक्स वेरिएंट में छह कलर ऑप्शन : मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक, लुनार सिल्वर मेटेलिक, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, रेडिएंट रेड मेटेलिक और क्रिस्टल ब्लैक पर्ल (नया) दिए गए हैं।

होंडा सिटी जेडएक्स : फीचर और सेफ्टी

2026 होंडा सिटी कार के जेडएक्स वेरिएंट में बड़ी 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, फ्रंट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है। यहां देखें जेडएक्स वेरिएंट का मिड-वेरिएंट के साथ कंपेरिजन।

सुरक्षा के लिए सिटी जेडएक्स वेरिएंट में लेवल 2 एडीएएस टेक्नोलॉजी दी गई है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन अवॉयडेंस, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट और लीड कार डिपार्चर वॉर्निंग जैसे फीचर शामिल हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ऑटोमेटिक हेडलैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

होंडा सिटी जेडएक्स : इंजन ऑप्शन

होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिटी सेडान में 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी दी गई है, लेकिन यह केवल इसके टॉप वेरिएंट जेडएक्स प्लस में मिलती है।

होंडा सिटी जेडएक्स : कीमत और मुकाबला

न्यू सिटी सेडान कार के जेडएक्स वेरिएंट की कीमत 15.26 लाख रुपये से शुरू होकर 16.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस गाड़ी का मुकाबला हुंडई वरना, फोक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया से है।