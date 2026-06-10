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    2026 होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट : क्या यह है सेडान का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन?

    जेडएक्स वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक सनरूफ और आगे की तरफ कनेक्टेड लाइट बार दिया गया है

    प्रकाशित: जून 11, 2026 10:35 am । स्तुति

    162 Views
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    Honda City ZX Variant Explained

    हाल ही में होंडा ने सिटी फेसलिफ्ट को नए लुक्स और अपडेटेड फीचर लिस्ट के साथ भारत में लॉन्च किया है। नई सिटी सेडान कार चार वेरिएंट : एसवी, वी, जेडएक्स और जेडएक्स प्लस में आती है। फेसलिफ्ट सिटी के टॉप से नीचे वाले जेडएक्स वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, और क्या यह सेडान लाइनअप का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    होंडा सिटी जेडएक्स : एक्सटीरियर 

    सिटी जेडएक्स वेरिएंट में आगे की तरफ नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं और इसमें ग्रिल पर एलईडी स्ट्रिप लगी हुई है। जेडएक्स वेरिएंट के आगे का लुक काफी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न लगता है। इसमें लोअर एयर डैम पर ब्लैक ग्रिल के लिए हनीकॉम्ब डिटेलिंग दी गई है जो इसे काफी स्पोर्टी टच देती है। 

    Honda City Front Right Three Quarter

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें राइडिंग के लिए बड़े 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे लोअर वेरिएंट में मिलने वाली 15-इंच यूनिट के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। इसमें ब्लैक-आउट बी पिलर, एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ ओआरवीएम्स और लेन वॉच कैमरा भी दिया गया है। 

    Honda City Wheels

    पीछे की तरफ इसमें लोअर वेरिएंट की तरह क्लियर लेंस के साथ एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं और फ्रंट ग्रिल की तरह पीछे वाले बंपर के निचले हिस्से पर ब्लैक मैश ट्रिम दी गई है जो इसे लोअर वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। 

    होंडा सिटी जेडएक्स : इंटीरियर 

    इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफी अपमार्केट लगता है और यह केबिन को एकदम मॉडर्न टच देता है। जेडएस वेरिएंट में डुअल-टोन आइवरी और ब्लैक कलर थीम दी गई है जो इसमें प्रीमियम टच जोड़ती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल पर सॉफ्ट टच फिनिश, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और डोर लाइनिंग जैसे एलिमेंट इसे प्रीमियम अहसास देते हैं। 

    Honda City Interior look

    इसमें डैशबोर्ड पर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे और फ्रंट फुटवेल पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। इसमें सिंगल-पेन सनरूफ भी दिया गया है जो कि वन-टच फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है और यह केबिन को काफी स्पेशियस और हवादार बनाता है। 

    Honda City Interior

    होंडा सिटी जेडएक्स : कलर ऑप्शन 

    सिटी जेडएक्स वेरिएंट में छह कलर ऑप्शन : मिटिओरॉइड ग्रे मेटेलिक, लुनार सिल्वर मेटेलिक, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, रेडिएंट रेड मेटेलिक और क्रिस्टल ब्लैक पर्ल (नया) दिए गए हैं। 

    होंडा सिटी जेडएक्स : फीचर और सेफ्टी 

    2026 होंडा सिटी कार के जेडएक्स वेरिएंट में बड़ी 10.1-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, फ्रंट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं। अतिरिक्त कंफर्ट के लिए इसमें वायरलेस फोन चार्जर भी दिया गया है। यहां देखें जेडएक्स वेरिएंट का मिड-वेरिएंट के साथ कंपेरिजन। 

    Honda City Infotainment

    सुरक्षा के लिए सिटी जेडएक्स वेरिएंट में लेवल 2 एडीएएस टेक्नोलॉजी दी गई है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कोलिजन अवॉयडेंस, ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट और लीड कार डिपार्चर वॉर्निंग जैसे फीचर शामिल हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ऑटोमेटिक हेडलैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं। 

    Honda City Instrument Cluster

    जेडएक्स प्लस वेरिएंट चुनें यदि. .. 

    इस प्राइस पर जेडएक्स वेरिएंट में कई सारे फीचर मिलते हैं, मगर इसमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और बेहतर दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कमी है। 

    यदि आपके लिए यह सभी फीचर ज्यादा मायने नहीं रखते हैं तो हमें लगता है कि आपके लिए सिटी जेडएक्स सेगमेंट का सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित होगा। यहां देखें नई होंडा सिटी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी

    होंडा सिटी जेडएक्स : इंजन ऑप्शन 

    होंडा सिटी जेडएक्स वेरिएंट में केवल 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-  

    इंजन 

    1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    पावर

    121 पीएस 

    टॉर्क 

    145 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/सीवीटी 

    एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Honda City Gear Lever

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिटी सेडान में 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी दी गई है, लेकिन यह केवल इसके टॉप वेरिएंट जेडएक्स प्लस में मिलती है।  

    होंडा सिटी जेडएक्स : कीमत और मुकाबला 

    न्यू सिटी सेडान कार के जेडएक्स वेरिएंट की कीमत 15.26 लाख रुपये से शुरू होकर 16.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इस गाड़ी का मुकाबला हुंडई वरना, फोक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लाविया से है। 

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    1 कमेंट
    1
    D
    dr s nagraj rao
    Jun 10, 2026, 4:30:12 PM

    Mail details and availability at Bangalore

    और देखें...
    जवाब
    Write a Reply
    2
    C
    cardekho support
    Jun 11, 2026, 6:00:13 PM

    For availability and purchase details, we recommend connecting with the nearest authorized dealership.

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

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