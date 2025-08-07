प्रकाशित: अगस्त 07, 2025 03:12 pm । स्तुति

मैग्नाइट कुरो एडिशन रेगुलर मैग्नाइट का ऑल-ब्लैक एडिशन है। इसमें कई सारे ब्लैक-आउट एलिमेंट और मिडनाइट ब्लैक इंटीरियर कलर थीम दी गई है।

निसान ने मैग्नाइट फेसलिफ्ट का ऑल-ब्लैक कुरो एडिशन लॉन्च किया है। इसकी कीमत 8.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और यह इसके मिड-वेरिएंट एन-कनेक्टा पर बेस्ड है। इस स्पेशल एडिशन मॉडल में ऑल-ब्लैक स्टाइलिंग के साथ मिडनाइट ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है। इसमें दो अतिरिक्त एसेसरी फिटमेंट भी दिए गए हैं। यहां देखें निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट कुरो एडिशन से जुड़ी पूरी जानकारी :-

आगे की डिजाइन

स्टैंडर्ड एन-कनेक्टा वेरिएंट के मुकाबले मैग्नाइट कुरो एडिशन में हैलोजन लाइट्स की बजाए स्मोकी इफेक्ट वाली एलईडी हेडलाइट दी गई है। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले सभी डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, लेकिन गाड़ी की थीम को मैच करने के लिए इन सभी एलिमेंट्स को इसमें ब्लैक कलर में दिया गया है।

साइड

राइडिंग के लिए इसमें 16-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें डोर और व्हील आर्क के आसपास चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जो इसे काफी दमदार लुक देती है। इसमें फ्रंट फेंडर पर 'मैग्नाइट कुरो' बैजिंग दी गई है। जबकि, ब्लैक आउट ओआरवीएम्स, रूफ रेल्स और डोर हैंडल्स इसके आकर्षक लुक को बराबर रख रहे हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें टेलगेट पर 'मैग्नाइट' लेटरिंग क्रोम कलर में दी गई है, जबकि एलईडी टेललैंप्स इसमें स्टैंडर्ड मॉडल वाले दिए गए हैं। पीछे वाले बंपर पर इसमें रेसिन-ब्लैक स्किड प्लेट दी गई है जिसके आसपास ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। इसमें इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप के साथ ब्लैक स्पॉइलर और रियर वाइपर व वॉशर भी दिया गया है।

इंटीरियर

निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन के इंटीरियर में मिडनाइट-ब्लैक कलर थीम दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक दे रही है। इसमें डैशबोर्ड और दरवाजों पर मैट ब्लैक फिनिश दी गई है, साथ ही इसमें एयर वेंट्स और सेंटर कंसोल के आसपास शाइनी ग्लॉस ब्लैक एक्सेंट भी दिए गए हैं।

केबिन के अंदर इसमें सीटों पर ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब भी दिया गया है जो इसे अपमार्केट फील देता है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें कप होल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट दिए गए हैं, जबकि इसके रियर वेंट्स पैसेंजर को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन एन-कनेक्टा वेरिएंट पर बेस्ड है और इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री और 6-स्पीकर आर्कमिस ट्यून्ड साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी , इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर वाइपर और डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन

निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन में रेगुलर वर्जन वाले दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम तक गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी,सीवीटी*

*एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन की कीमत 8.31 लाख रुपये से 10.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला स्कोडा कायलाक, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और रेनो काइगर से है।