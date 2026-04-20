रेनो डस्टर को भारत एनकैप से मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

प्रकाशित: अप्रैल 20, 2026 06:07 pm । भानु

रेनो इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा! उनकी पॉपुलर एसयूवी, डस्टर, ने शानदार वापसी की है और अब अपनी कामयाबी में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। दरअसल, रेनो डस्टर को भारत एनकैप की ओर से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसने वयस्क और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में 5 स्टार प्राप्त किए हैं। क्रैश टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंस की सारी डीटेल्स आपको मिलेगी आगे:

वयस्क सुरक्षा- 30.49/32

टेस्ट पैरामीटर स्कोर फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 14.49/16 साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 16/16 साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट ओके

64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से किए गए फ्रंट क्रैश टेस्ट में, ड्राइवर को ओवरऑल अच्छी सुरक्षा मिली, जिसमें सिर, गर्दन, जांघें और पेल्विस को अच्छा दर्जा दिया गया। हालांकि, छाती, पिंडली और पैर को पर्याप्त माना गया, जो इन क्षेत्रों में थोड़ी कम लेकिन फिर भी स्वीकार्य सुरक्षा का संकेत देता है। को-ड्राइवर को शरीर के सभी बताए गए हिस्सों में बेहतर सुरक्षा मिली, जिसमें सिर, गर्दन, छाती, जांघें, पेल्विस, पिंडली और पैर की सुरक्षा को अच्छा बताया गया।

आश्चर्यजनक रूप से, साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, सिर, छाती और पेल्विस सभी को 'ठीक' पाया गया। साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में भी 'ठीक' नतीजे मिले।

चाइल्ड प्रोटेक्शन - 45/49

टेस्ट पैरामीटर स्कोर डायनैमिक स्कोर 24/24 सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12/12 व्हीकल असेसमेंट स्कोर 9/13

रेनो डस्टर ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक प्राप्त किए। इसे डायनैमिक क्रैश परफॉर्मेंस और चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन दोनों में पूरे अंक मिले, जबकि व्हीकल असेसमेंट स्कोर थोड़ा कम होकर 13 में से 9 रहा। 18 महीने और 3 साल के बच्चे, दोनों ही तरह के बच्चों की डमी को फ्रंट और साइड से होने वाली इंपैक्ट में सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है, बशर्ते सीटों को आईएसओफिक्स और सपोर्ट लेग के साथ पीछे की ओर मुंह करके लगाया गया हो।

सेफ्टी फीचर्स

रेनो डस्टर में कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जिनमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) शामिल हैं।

कीमत और कंपेरिजन

रेनो डस्टर की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन इंडिया) तक है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस और टाटा कर्व जैसी एसयूवी से है, जिन्हें भारत एनकैप द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्राप्त है। वहीं, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी वैकल्पिक एसयूवी को ग्लोबल एनकैप द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्राप्त है।