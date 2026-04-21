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    2026 किआ सिरोस भारत में लॉन्च, कीमत 8.40 लाख रुपये से शुरू

    डीजल ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी! अब आप इसे लगभग 2.5 लाख रुपये कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

    प्रकाशित: अप्रैल 21, 2026 01:13 pm । स्तुति

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    Kia Syros

    किआ इंडिया ने सिरोस एसयूवी को नया 2026 मॉडल ईयर अपडेट दिया है। नया अपडेट मिलने से सिरोस के लाइनअप में कई बदलाव हुए हैं, इसमें तीन नए वेरिएंट शामिल किए गए हैं और इसमें से पहले वाले तीन वेरिएंट एचटीके, एचटीएक्स प्लस और एचटीएक्स प्लस (ओ) हट गए हैं। इस गाड़ी में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नए कलर ऑप्शन भी शामिल हुए हैं। यहां देखें किआ सिरोस में क्या कुछ हुए हैं बदलाव :- 

    2026 किआ सिरोस : कीमत और वेरिएंट   

    यहां देखें किआ सिरोस गाड़ी की नई कीमतें :- 

    वेरिएंट

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल एमटी 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल डीसीटी 

    1.5-लीटर डीजल एमटी 

    1.5-लीटर डीजल एटी 

    एचटीई (नया)

    8.40 लाख रुपये

    एचटीई (ओ) (नया)  

    9.20 लाख रुपये

    10 लाख रुपये

    एचटीके (ईएक्स) 

    9.80 लाख रुपये

    10.60 लाख रुपये

    एचटीके प्लस 

    10.74 लाख रुपये

    11.94 लाख रुपये

    11.54 लाख रुपये

    12.74 लाख रुपये

    एचटीके प्लस (ओ) (नया) 

    12 लाख रुपये

    13.20 लाख रुपये

    12.80 लाख रुपये

    14 लाख रुपये

    एचटीएक्स  

    14 लाख रुपये

    14.80 लाख रुपये

    एचटीएक्स  (ओ) (नया)

    15 लाख रुपये

    15.80 लाख रुपये

    2026 किआ सिरोस : क्या है नया?  

    2026 किआ सिरोस कार का लुक एकदम नया है और इसमें नए डिजाइन का फ्रंट बंपर दिया गया है जिस पर नए बॉडी कलर्ड एरो इंसर्ट, ग्लॉसी ब्लैक स्किड प्लेट और एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं। पीछे की तरफ इसमें अपडेटेड बंपर के साथ ग्लॉसी ब्लैक रूफ रेल्स और ओआरवीएम्स, और बॉडी कलर्ड साइड गार्निश दी गई है जो इसे आकर्षक लुक देती है। 

    Kia Syros

    इस गाड़ी के टॉप एचटीएक्स और एचटीएक्स (ओ) वेरिएंट में नए 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के साथ आकर्षक नियॉन ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। सिरोस कार में तीन नए कलर ऑप्शन : मैग्मा रेड (जो मौजूदा इंटेंस रेड कलर को रिप्लेस कर सकते हैं), आइवरी सिल्वर (मैट और ग्लॉस फिनिश में उपलब्ध जो मौजूदा चमकदार सिल्वर कलर को रिप्लेस कर सकते हैं) शामिल किए गए हैं। 

    इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें पहले वाले इंजन ऑप्शन टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन मिलना जारी है। इस एसयूवी कार में डीजल ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन एचटीके प्लस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है, जो कि पहले से 2.48 लाख रुपये ज्यादा सस्ता हो गया है। 

    कीमत में गिरावट! 

    नई किआ सिरोस एसयूवी के बाकी वेरिएंट भी काफी सस्ते हो गए हैं। इस गाड़ी का टॉप से लेकर बेस वेरिएंट पहले से 14,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक सस्ता हो गया है। 

    2026 किआ सिरोस : फीचर और सेफ्टी 

    किआ की इस एसयूवी कार में कोई नए फीचर नहीं जोड़े गए हैं। इसमें पहले की तरह वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 5-इंच की ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा इसमें 8-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए सीट वेंटिलेशन, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और 64-कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग भी दी है। 

    Kia Syros

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 किआ सिरोस : इंजन ऑप्शन 

    नई किआ सिरोस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर डीजल 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर 

    120 पीएस

    116 पीएस

    टॉर्क 

    172 एनएम

    250 एनएम

    सर्टिफाइड माइलेज 

    18.2 किमी/लीटर (एमटी), 17.68 किमी/लीटर (डीसीटी)

    20.75 किमी/लीटर (एमटी), 17.65 किमी/लीटर (एटी),

    डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    Kia Syros

    मुकाबला

    किआ सिरोस एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, रेनो काइगर, स्कोडा कायलाक और निसान मैग्नाइट से है। 

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