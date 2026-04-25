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    मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक लॉन्च: कीमत 55 लाख रुपये से शुरू, फुल चार्ज में 792 किलोमीटर तक की रेंज देगी

    सीएलए इलेक्ट्रिक मर्सिडीज की एंट्री-लेवल ईवी सेडान है, जिसमें रेंज, डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया है

    प्रकाशित: अप्रैल 25, 2026 09:19 am । सोनू

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    Mercedes-Benz CLA Electric

    मर्सिडीज-बेंज ने सीएलए इलेक्ट्रिक सेडान कार को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरू होती है। यह पहली मर्सिडीज कार है जिसे नए एमएमए प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह इलेक्ट्रिक सेडान कार दो वेरिएंट में उपलब्ध है, इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द मिलने की संभावना है।

    अगर आप लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं तो यहां नई सीएलए इलेक्ट्रिक की वो सब जानकारी दी गई है जो आपको जाननी चाहिए:

    वेरिएंट और प्राइस

    मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है:

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    सीएलए 200

    Rs 55 लाख रुपये

    सीएलए 250+

    Rs 59 लाख रुपये

    सीएलए 250+ लॉन्च एडिशन

    Rs 64 लाख रुपये

    सीएलए 200 ज्यादा किफायती विकल्प है, जबकि सीएलए 250 प्लस में ज्यादा रेंज और अतिरिक्त स्टाइल एलिमेंट्स मिलते हैं। लॉन्च एडिशन में आगे पैसेंजर स्क्रीन, चमकीली डोर सिल, एडिशन-स्पेसिफिक कॉस्मेटिक एलिमेंट्स और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी कुछ एक्सक्लूसिव चीजें दी गई हैं।

    डिजाइन

    • सीएलए इलेक्ट्रिक में कूपे जैसा शेप बरकरार रखा गया है, लेकिन अब इसे मर्सिडीज की नई ईवी डिजाइन अप्रोच के साथ नया और फ्यूचरिस्टिक लुक दिया गया है।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • इसमें आगे की तरफ एक स्टार शेप डीआरएल के साथ पतले एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो एक लाइट बार से आपस में कनेक्टेड हैं। ग्रिल अब पूरी तरह से बंद है और स्टार जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे आईसीई पावर्ड मॉडल से अलग बनाते हैं।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • साइड में लो-स्लंग स्टांस, स्लोपिंग रूफलाइन, और फ्लश डोर हैंडल दिए गए हैं, जो इसे साफ और एयरोडायनामिक लुक देते हैं। अलॉय व्हील भी ज्यादा रेंज के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, जो गाड़ी के प्रीमियम लुक को बनाए रखते हैं।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • पीछे की तरफ आगे की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स हैं, जिसमें स्टार डिटेलिंग है। बंपर को काले इनसर्ट और हल्के क्रोम एक्सेंट के साथ अच्छे से स्टाइलिश बनाया गया है।

    लंबाई: 4723 मिलीमीटर । चौड़ाई: 1855 मिलीमीटर । ऊंचाई: 1468 मिलीमीटर । व्हीलबेस: 2790 मिलीमीटर

    बूट स्पेस: 405 लीटर । फ्रंक: 101 लीटर

    केबिन

    • अंदर कदम रखते ही आपको सीएलए इलेक्ट्रिक में साफ-सुथरा और सिंपल केबिन मिलता है, जिसमें टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया गया है।

    Mercedes-Benz CLA Electric

    • डैशबोर्ड पर ड्यूल-स्क्रीन सेटअप और बड़ा 14-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

    • इसका लेआउट सिंपल और व्यवस्थित है, इसके ज्यादातर फंक्शन फिजिकल बटन के बजाय टचस्क्रीन से कंट्रोल होते हैं।

    • अंदर इस्तेमाल किए गए हाई-क्वालिटी मैटेरियल, सॉफ्ट-टच सरफेस और अच्छे से इंटीग्रेट की गई एम्बिएंट लाइटिंग एलिमेंट्स की वजह से केबिन काफी प्रीमियम लगता है।

    • कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध मॉडल की तुलना भारत में पेश की गई सीएलए इलेक्ट्रिक में अतिरिक्त पैसेंजर डिस्प्ले नहीं दी गई है, जिससे डैशबोर्ड ज्यादा साफ-सुथरा और कम भरा-भरा लगता है।

    फीचर

    • सीएलए इलेक्ट्रिक में काफी सारे कंफर्ट फीचर और जरूरी सुविधाएं दी गई हैं।

    • इसमें एक पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, हीटिंग और मसाज फंक्शन के साथ आगे पावर्ड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है।

    • इंफोटेनमेंट सिस्टम कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है और एक मॉडर्न यूजर इंटरफेस मिलता है, जो दूसरी नई मर्सिडीज कार में भी देखने को मिलता है।

    सेफ्टी

    • सीएलए इलेक्ट्रिक में सुरक्षा के लिए काफी सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    • इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

    • इस मॉडल ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया है जिससे इसकी सुरक्षा और मजबूत हो गई है।

    बैटरी पैक, मोटर और रेंज

    मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक में वेरिएंट के हिसाब से दो बैटरी पैक और रेंज का विकल्प मिलता है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

    स्पेसिफिकेशन

    सीएलए 250+

    बैटरी पैक

    85 केडब्ल्यूएच

    पावर

    277 पीएस

    टॉर्क

    335 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रेंज (डब्ल्यूएलटीपी)

    792 किलोमीटर

    • सीएलए 200 की फुल चार्ज में रेंज 542 किलोमीटर जबकि सीएलए 250+ की रेंज 792 किलोमीटर बताई गई है।

    • दोनों वेरिएंट 240 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जर सपोर्ट करते हैं, जिससे 20 मिनट की चार्जिंग में सीएलए 200 करीब 320 किलोमीटर और सीएलए 250+ वेरिएंट करीब 400 किलोमीटर का सफर कर सकता है।

    • मर्सिडीज अपने एमबी.चार्ज नेटवर्क तक पहुंच भी देती है जिसमें 9000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट हैं, और साथ ही ऑप्शनल 22 किलोवॉट होम वॉल बॉक्स चार्जर भी मिलता है।

    कंपेरिजन

    मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक का मुकाबला टेस्ला मॉडल वाई, किआ ईवी6 और बीवाईडी सील जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार से रहेगा।

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