2025 हुंडई वेन्यू भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

प्रकाशित: नवंबर 03, 2025 12:07 pm । स्तुति

नई हुंडई वेन्यू एसयूवी की बुकिंग शुरू हो चुकी है और भारत में इस गाड़ी की कीमत 7.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है

सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक हुंडई वेन्यू को पहला जनरेशन अपडेट मिलने जा रहा है। 2025 हुंडई वेन्यू को भारत में कल लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है। यदि आप भी अपने गैरेज में नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार को शामिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे जुड़ी पांच खास बातों के बारे में जरूर जान लें :-

नई स्टाइलिंग

हुंडई वेन्यू कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। वेन्यू के आगे का लुक अब पहले से ज्यादा मॉडर्न लगता है और इसकी फ्रंट डिजाइन हुंडई की नई एसयूवी कार क्रेटा और अल्कजार से काफी इंस्पायर्ड है।

इसमें स्लीक कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, बड़े एलईडी हेडलैंप्स, ऑल अराउंड शार्प एजेज, एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दी गई है। इसमें बोनट पर क्रीज लाइंस दी गई है और इसका फ्रंट और रियर बंपर काफी चौड़ा है जो इसे दमदार लुक देता है। यहां देखें तस्वीरों के जरिए इसकी डिजाइन।

इस गाड़ी का केबिन एकदम नया है। इसमें डैशबोर्ड पर डुअल-टोन कलर शेड दिया गया है, जिसमें इसके नीचे वाले हिस्से पर शाइनी प्लास्टिक मिलता है। इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच स्क्रीन दी गई है और इसमें एसी वेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल पैनल के आसपास रोज गोल्ड इंसर्ट भी मिलते हैं।

2025 हुंडई वेन्यू कार में नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसके बीच में हुंडई लोगो की बजाए चार डॉट दिए गए हैं। इसमें लेदरेट सीटें दी गई है जो इसे काफी प्रीमियम लुक देती है और इसमें स्टीयरिंग व्हील, गियर नॉब और सेंट्रल आर्मरेस्ट पर सॉफ्ट टच पैडिंग भी मिलती है।

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन से भी भारत में पर्दा उठ गया है जिसके एक्सटीरियर में एन लाइन ट्रीटमेंट दिया गया है जैसे ट्विन एग्ज़हॉस्ट टिप, विंग टाइप स्पॉइलर, एन लाइन बैजिंग और रेड इंसर्ट। वेन्यु एन लाइन वर्जन में रेड डिजाइन एलिमेंट, मैटल पैडल और एन लाइन बैजिंग के साथ ऑल-ब्लैक कलर केबिन दिया गया है।

एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर

2025 हुंडई वेन्यू कार में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ (सिंगल-पेन), और रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें ड्राइवर सीट पर 4-वे पावर एडजस्टमेंट और आगे वाली दोनों सीट पर वेंटिलेशन फंक्शन दिया गया है, साथ ही इसमें सनशेड के साथ रियर विंडो दी गई है। हालांकि, इसमें पैनोरमिक सनरूफ की कमी रखी गई है, जो कि इसके मुकाबले में मौजूद टाटा नेक्सन, किआ सिरोस, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में मिलता है।

सुरक्षित कार

इस गाड़ी की सेफ्टी लिस्ट को भी अपडेट किया गया है। इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है। 2025 हुंडई वेन्यू में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है।

एक जैसे इंजन ऑप्शन

इस गाड़ी की डिजाइन, केबिन, फीचर और सेफ्टी लिस्ट को अपडेट किया गया है, लेकिन इसमें इंजन ऑप्शन पहले वाले ही दिए गए हैं। 2025 हुंडई वेन्यू में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

इन तीनों इंजन ऑप्शन के पावर और टॉर्क आउटपुट पहले जैसे ही हैं, लेकिन इसमें एक बदलाव डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को शामिल करने का किया गया है। इस सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार के एन लाइन वर्जन के साथ केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा।

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू की कीमत 7.94 लाख रुपये से 13.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। नई हुंडई वेन्यू एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से रहेगा। यह गाड़ी टोयोटा टाइजर और मारुति फ्रॉन्क्स सब-कॉम्पेक्ट क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देगी।