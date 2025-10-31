2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन से भारत में उठा पर्दा, नई हुंडई वेन्यू के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च

प्रकाशित: अक्टूबर 31, 2025 03:26 pm । स्तुति

नई वेन्यू एन लाइन कार में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कई स्पोर्टी कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं जिसमें रेड हाइलाइट, डुअल एग्ज़हॉस्ट, रेड कैलिपर आदि शामिल हैं

वेन्यू एन लाइन में कॉन्ट्रास्ट रेड हाइलाइट के साथ रेड ब्रेक कैलिपर, डार्क क्रोम ग्रिल इंसर्ट और डुअल टिप एग्ज़हॉस्ट जैसे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

केबिन के अंदर इसमें ऑल ब्लैक कलर थीम के साथ एन लाइन-स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील पर रेड डिटेलिंग, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और रेड एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है।

इस गाड़ी में 12.3-इंच डुअल डिस्प्ले सेटअप, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मल्टी-ड्राइव मोड और 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इस एसयूवी कार में 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

वेन्यू एन लाइन एसयूवी कार में सिंगल 120 पीएस 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है।

इसमें पांच मोनोटोन (ब्लू, ग्रे, ब्लैक, रेड और व्हाइट) और तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

वेन्यू एन लाइन कार दो वेरिएंट : एन6 और एन10 में आएगी। इस गाड़ी की बुकिंग फिलहाल जारी है।

हुंडई ने 2025 वेन्यू एन लाइन से भारत में पर्दा उठ गया है। यह सेकंड जनरेशन वेन्यू सब-4 मीटर एसयूवी का स्पोर्टी वर्जन है जिसे 4 नवंबर को स्टैंडर्ड 2025 हुंडई वेन्यू के साथ लॉन्च किया जाएगा। स्टैंडर्ड वेन्यू के मुकाबले इसमें मौजूदा वेरिएंट वाला नॉमनक्लेचर अपनाया गया है, जिसके चलते यह गाड़ी दो वेरिएंट : एन6 और एन10 में आएगी। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिया जाएगा। स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाने के लिए नई हुंडई वेन्यू एन कार में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

इस गाड़ी की बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है। इच्छुक ग्राहक इसे पांच मोनोटोन और तीन डुअल-टोन कलर ऑप्शन में चुन सकते हैं। यहां देखें 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन में क्या कुछ मिलता है खास :-

डिजाइन

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन कार की डिजाइन स्टैंडर्ड वर्जन से काफी मिलती जुलती है। हम अपकमिंग सेकंड जनरेशन वेन्यू की डिजाइन आपके साथ पहले ही साझा कर चुके हैं। वेन्यू एन लाइन में मौजूदा मॉडल की तरह कनेक्टेड लाइट बार, शार्प और एंगुलर एलईडी डीआरएल्स जो सी-शेप्ड मोटिफ बनाती है और वर्टिकल स्टैकड क्वाड एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं। इसमें नए पैटर्न की ग्रिल डार्क क्रोम इंसर्ट के साथ दी गई है, जिस पर एन लाइन बैजिंग भी मिलती है। इसके साइड पर एयर इनसेट दिए गए हैं और बंपर पर सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। नीचे की तरफ इसमें रेड हाइलाइट दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी कॉन्ट्रास्ट देते हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसका लुक काफी दमदार लगता है। इसमें ऊंचे सिल्वर रूफ रेल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स और ब्लैक ओआरवीएम्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें व्हील आर्क के आसपास कोई बॉडी क्लैडिंग नहीं दी गई है। इसमें फेंडर पर भी एन लाइन बैजिंग दी गई है और नीचे की तरफ इसमें गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैले हुए रेड हाइलाइट दिए गए हैं जो इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें रेड ब्रेक कैलिपर भी दिए गए हैं जो इसे काफी स्पोर्टी अपील देते हैं।

पीछे की तरफ इसमें स्टैंडर्ड वेन्यू के मुकाबले चौड़ा विंग-टाइप रूफ स्पॉइलर दिया गया है। इसमें ग्लॉस ब्लैक पैनल पर कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं और इस पर 'वेन्यू' लेटरिंग भी मिलती है। वेन्यू एन लाइन एसयूवी में पीछे की तरफ डुअल-टिप एग्ज़हॉस्ट भी दिया गया है।

कलर ऑप्शन

नई वेन्यू एन लाइन कार के साथ यह पांच कलर ऑप्शन दिए गए हैं :-

हेजल ब्लू

ड्रैगन रेड

एबिस ब्लैक

टाइटन ग्रे

एटलस व्हाइट

डुअल-टोन लुक के लिए व्हाइट, ब्लू और रेड शेड के साथ एबिस ब्लैक रूफ भी मिलती है। स्टैंडर्ड वेन्यू में नया मिस्टिक सफायर शेड दिया गया है, जो कि वेन्यू एन लाइन के कलर पैलेट में नहीं मिलता है। यहां देखें नई हुंडई वेन्यू के साथ कौनसे छह कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

इंटीरियर

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन गाड़ी के इंटीरियर में ऑल-ब्लैक कलर थीम के साथ कॉन्ट्रास्ट रेड हाइलाइट और स्टिचिंग की गई है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड लेआउट स्टैंडर्ड मॉडल से मिलता जुलता है। हालांकि, इसमें एन लाइन स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर मोर्स हुंडई लोगो की बजाए 'एन' लोगो मिलता है। इस गाड़ी में ट्रेक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड के लिए दो स्विच दिए गए हैं। सेंटर कंसोल पर इसमें सिनिस्टर रेड एम्बिएंट लाइट स्ट्रिप दी गई है, जबकि गियर लीवर पर एन एम्ब्लम दिया गया है। इसमें रेड डिटेलिंग के साथ ऑल-ब्लैक लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है जिस पर 'एन' बैजिंग भी मिलती है। इसमें फ्रंट और रियर पैसेंजर के कंफर्ट के लिए सेंटर आर्मरेस्ट और कपहोल्डर की सुविधा दी गई है।

फीचर और सेफ्टी

वेन्यू एन लाइन कार की फीचर लिस्ट काफी हद तक स्टैंडर्ड वेन्यू जैसी है। इस गाड़ी में इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए 12.3-इंच डुअल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और मल्टी-ड्राइव मोड जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

हुंडई वेन्यू एन लाइन में सिंगल टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया जाएगा जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार होंगे:-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल/ 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम

जबकि, स्टैंडर्ड हुंडई वेन्यू कार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन भी दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन आप यहां देख सकते हैं।

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन की कीमत 11.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के आसपास रखी जा सकती है। यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, किआ सिरोस, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, निसान मैग्नाइट और स्कोडा कायलाक जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार के मुकाबले स्पोर्टी ऑप्शन साबित होगी।