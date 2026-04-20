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    2026 फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : क्या आपको एसयूवी कार का यह स्पोर्टी वेरिएंट खरीदना चाहिए?

    क्या हाइलाइन प्लस वेरिएंट के मुकाबले जीटी लाइन वेरिएंट में स्पोर्टी स्टाइलिंग से ज्यादा कुछ मिलता है? आइए जानते हैं आगे :-

    प्रकाशित: अप्रैल 20, 2026 03:15 pm । स्तुति

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    Volkswagen Taigun Highline Plus Vs GT Line

    2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट कई सारे वेरिएंट में आती है, और इसके हाइलाइन प्लस और जीटी लाइन वेरिएंट को लाइनअप के बीच में पोजिशन किया गया है। इन दोनों वेरिएंट में कई सारे आकर्षक और मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। जीटी लाइन वेरिएंट को हाइलाइन प्लस वेरिएंट पर तैयार किया गया है और इसमें स्पोर्टी डिजाइन के साथ एक्सटीरियर पर आइकॉनिक जीटी बैजिंग भी दी गई है। 

    हालांकि, एक्सटीरियर अपडेट के अलावा फीचर और पावरट्रेन के मामले में इन दोनों वेरिएंट के बीच ज्यादा कोई फर्क नहीं है।

    क्या आपको फीचर लोडेड हाइलाइन प्लस खरीदना चाहिए जो कि क्रोम फोकस्ड वेरिएंट का हिस्सा है या फिर स्पोर्टी स्टाइलिंग के लिए जीटी लाइन वेरिएंट को चुनना चाहिए? चलिए जानते हैं आगे :-

    फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : कीमत 

    वेरिएंट 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    मैनुअल 

    ऑटोमेटिक 

    टाइगन हाइलाइन प्लस

    14.30 लाख रुपये

    15.45 लाख रुपये

    टाइगन जीटी लाइन 

    14.60 लाख रुपये

    15.75 लाख रुपये

    यहां देखें 2026 फोक्सवैगन टाइगन के जीटी लाइन वेरिएंट में 30,000 रुपये अतिरिक्त कीमत पर क्या कुछ मिलता है खास :-

    फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : एक्सटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट के बीच अंतर केवल कॉस्मेटिक बदलावों का है, क्योंकि इनमें एक जैसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं। हाइलाइन प्लस वेरिएंट में कई हल्के-फुल्के क्रोम एलिमेंट के साथ काफी क्लीन और प्रीमियम लुक मिलता है, जबकि जीटी लाइन वेरिएंट में ब्लैक कलर थीम दी गई है जो इसे स्पोर्टी लुक देती है। 

    हाइलाइन प्लस वेरिएंट में आगे की तरफ नया बंपर दिया गया है जिस पर क्रोम एलिमेंट मिलते हैं, जबकि जीटी लाइन वेरिएंट में बंपर पर ब्लैक एलिमेंट दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में नया इल्युमिनेटेड लोगो और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार नहीं दिया गया है। हाइलाइन प्लस वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो कि जीटी लाइन वेरिएंट में ब्लैक कलर में मिलती है। 

    VW Taigun Facelift

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो जीटी लाइन वेरिएंट में ब्लैक ओआरवीएम्स दिए गए हैं, जबकि हाइलाइन प्लस वेरिएंट में बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स मिलते हैं। जीटी लाइन वेरिएंट में राइडिंग के लिए 17-इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो हाइलाइन प्लस के सिंपल डिजाइन वाले 16-इंच सिल्वर अलॉय व्हील्स के मुकाबले इसके स्पोर्टी लुक को और भी शानदार बनाते हैं। जीटी लाइन वेरिएंट में डोर हैंडल्स पर डार्क क्रोम एप्लीक दी गई है। इसमें रूफ रेल्स पर ब्लैक फिनिश दी गई है, जबकि हाइलाइन प्लस वेरिएंट में रूफ रेल्स पर सिल्वर फिनिश मिलती है। 

    VW Taigun Facelift

    Volkswagen Taigun GT Line

    जीटी लाइन में पीछे की तरफ जीटी बैजिंग और बंपर के निचले हिस्से पर ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट के साथ ब्लैक डिफ्यूजर दिया गया है। इन दोनों वेरिएंट में रियर वाइपर के साथ वॉशर, डिफॉगर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। 

    VW Taigun Facelift

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    स्पोर्टी Vs सिंपल :

    अगर आपको क्लीन और प्रीमियम लुक पसंद है तो हाइलाइन प्लस वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अपनी एसयूवी कार से बोल्ड रोड प्रेजेंस चाहते हैं तो जीटी लाइन वेरिएंट को चुनना बेहतर चॉइस होगी।  

    फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : इंटीरियर 

    इन दोनों वेरिएंट के केबिन में मॉडर्न लेआउट मिलता है, लेकिन इनकी थीम अलग-अलग है। 

    हाइलाइन प्लस वेरिएंट में ज्यादा न्यूट्रल केबिन के साथ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और क्लीन डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। वहीं, जीटी लाइन वेरिएंट में ऑल-ब्लैक कलर केबिन थीम दी गई है जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। इसमें ग्रे स्टिचिंग के साथ ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री भी दी गई है। स्पोर्टी वाइब के लिए जीटी लाइन वेरिएंट में मेटल पैडल्स और रेड एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। 

    VW Taigun Facelift

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम एक खास जीटी वेलकम मैसेज के साथ आपका स्वागत करता है, जो जीटी लाइन वेरिएंट के केबिन एक्सपीरिएंस को और भी बेहतर बनाता है। इन दोनों ही वेरिएंट में आरामदायक सीटें, आगे और पीछे आर्मरेस्ट, ग्रैब हैंडल, कई सारे चार्जिंग पोर्ट और एक सनरूफ दिया गया है जिससे केबिन में हवादार अहसास होता है।

    अगर आप हाइलाइन प्लस वेरिएंट का करीब से लुक देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। यहां देखें जीटी लाइन वेरिएंट से जुड़ी जानकारी। 

    फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : फीचर 

    हाइलाइन प्लस और जीटी लाइन दोनों वेरिएंट में एक जैसे फीचर दिए गए हैं। इनमें लोअर वेरिएंट के मुकाबले कई सारे काम आने वाले फीचर भी दिए गए हैं। 

    इन दोनों वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इनमें 8-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल-पेन सनरूफ, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल (ऑटोमैटिक वेरिएंट में) जैसे फीचर भी मिलते हैं। कंफर्ट के लिहाज से दोनों वेरिएंट में कूल्ड ग्लवबॉक्स, इलेक्ट्रिक फोल्ड होने वाले ओआरवीएम्स, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइवर साइड विंडो के लिए वन-टच अप एंड डाउन, और ऑटो हेडलाइट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    VW Taigun Facelift

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइगन हाइलाइन वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। फर्क केवल इतना है कि जीटी लाइन वेरिएंट में रेड एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, जबकि हाइलाइन प्लस वेरिएंट में व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।

    इन दोनों वेरिएंट में वेंटिलेटेड और पावर्ड सीटें, 10.25-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर की कमी है, जो कि इसके टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी। 

    फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : सेफ्टी 

    सुरक्षा के लिए दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल) और हिल स्टार्ट असिस्ट (ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए) जैसे फीचर दिए गए हैं। इनमें रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर भी मिलते हैं। 

    हाइलाइन प्लस और जीटी लाइन वेरिएंट में आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। 

    फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : इंजन ऑप्शन 

    टाइगन हाइलाइन प्लस और जीटी लाइन वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई 

    पावर 

    115 पीएस 

    टॉर्क 

    178 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी (नया)

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट के साथ ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी। 

    कारदेखो का क्या है कहना 

    नई फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी का हाइलाइन प्लस वेरिएंट लाइनअप के सबसे फीचर लोडेड वेरिएंट में से एक है, जिसमें कई सारे काम के फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में एक्सटीरियर और इंटीरियर स्टाइलिंग पर खास ध्यान दिया गया है जिससे यह बेहद प्रीमियम नजर आए। एक्सटीरियर पर इसमें क्रोम एलिमेंट और केबिन के अंदर हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है।

    VW Taigun Facelift

    जबकि, जीटी लाइन वेरिएंट एक ज्यादा स्पोर्टी अपग्रेड है, जो खासकर उन लोगों के लिए है जो एक यूनीक ओनरशिप एक्सपीरिएंस चाहते हैं। 30,000 रुपये ज्यादा कीमत पर इसमें कोई अतिरिक्त फीचर या परफॉरमेंस में कोई बढ़त तो नहीं मिलती, लेकिन ब्लैक-आउट स्टाइलिंग, रेड एम्बिएंट लाइटिंग और जीटी स्पेसिफिकेस एलिमेंट के साथ इसमें स्पोर्टी लुक जरूर मिलता है जो इस एसयूवी कार को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। 

    2026 Volkswagen Taigun GT Line

    यदि आप ज्यादा प्राथमिकता वैल्यू और प्रैक्टिकैलिटी को देते हैं, तो हाइलाइन प्लस वेरिएंट को लेना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। वहीं, अगर आप इस बात की परवाह करते हैं कि आपकी कार कैसी दिखती है और आप हर बार कार में चढ़ते या उतरते समय कुछ खास स्टाइल चाहते हैं, तो जीटी लाइन के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करना अच्छा होगा। 

    कुल मिलाकर, हाइलाइन प्लस वेरिएंट को खरीदना एक समझदारी भरा विकल्प है, जबकि जीटी लाइन वेरिएंट को 'फील-गुड फैक्टर' के लिए चुना जा सकता है। 

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