2026 फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस वेरिएंट : क्या यह है लाइनअप का सबसे अच्छा वेरिएंट?

फोक्सवैगन ने फेसलिफ्ट टाइगन को भारत में पेश कर दिया है। इस गाड़ी में नई स्टाइलिंग, नए फीचर और अपडेटेड पावरट्रेन दी गई है। हाइलाइन ट्रिम से ऊपर वाले हाइलाइन प्लस वेरिएंट में कई सारे काम आने वाले और प्रेक्टिकल फीचर दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार को ज्यादा बेहतर बनाते हैं और यह सब इसमें बिना टॉप ट्रिम्स वाली रेंज में जाए ही मिल जाता है।

यदि आप नई फोक्सवैगन टाइगन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और कोई ऐसा वेरिएंट चाहते हैं जिसमें प्रीमियम फीचर और सही कीमत के बीच अच्छा बैलेंस मिले तो हाइलाइन प्लस वेरिएंट आपकी जरूरतों को पूरा करने पर खरा उतर सकता है। चलिए जानते हैं इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास:

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस : एक्सटीरियर

हाइलाइन प्लस एक नॉन-जीटी, क्रोम फिनिश्ड वेरिएंट है जिसमें हाइलाइन और कंफर्टलाइन ट्रिम के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं।

आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स, ऑटो-लेवलिंग फंक्शन और कॉर्नरिंग लाइट के साथ फुल एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें नए इल्युमिनेटेड फोक्सवैगन लोगो और कनेक्टेड एलईडी लाइट स्ट्रिप की कमी है। इसमें आगे वाले बंपर पर क्रोम हाइलाइट और सिल्वर डिफ्यूजर दिया गया है जो इसे काफी बोल्ड लुक देता है।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें हाइलाइन वेरिएंट की तरह 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें डोर हैंडल्स पर क्रोम एप्लीक और सिल्वर रूफ रेल्स दिए गए हैं, मगर इसमें विंडो लाइन पर क्रोम गार्निश की कमी है। इसमें ओआरवीएम्स के साथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर और वेलकम/गुड एनिमेशन के साथ एलईडी टेललैंप्स दिए गए हैं। इसमें पीछे वाले बंपर पर क्रोम स्ट्रिप और 'टाइगन' लेटरिंग भी दी गई है जो इसे बेहद आकर्षक लुक देती है।

कुल मिलाकर, हाइलाइन प्लस वेरिएंट डिजाइन के मामले में काफी प्रीमियम लगता है और यह काफी हद तक टॉप वेरिएंट्स के जैसा नजर आता है।

यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस : इंटीरियर

2026 फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन वेरिएंट के मुकाबले हाइलाइन प्लस वेरिएंट में थोड़ा अपडेटेड केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है।

इसमें डैशबोर्ड पर ग्रे फिनिश के साथ क्रॉस-लाइन इंसर्ट और एम्बिएंट लाइटिंग (फुटवेल इल्युमिनेशन समेत) दी गई है जो इसके इंटीरियर को बेहद आकर्षक लुक देती है।

प्रेक्टिकेलिटी और कंफर्ट के मामले में इसमें फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स, 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग सीट, और कप होल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें रियर पार्सल ट्रे भी दी गई है, जो कि इसके लोअर वेरिएंट में नहीं मिलती है।

इसमें सनरूफ भी दिया गया है जो हाइलाइन वेरिएंट के मुकाबले केबिन को ज्यादा हवादार बनाता है।

कुल मिलाकर, इसका केबिन हाइलाइन वेरिएंट जैसा लगता है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

कई प्रीमियम टच की कमी : इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में लेदरेट अपहोल्स्ट्री, आर्मरेस्ट पर लेदर फिनिश और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस : फीचर

हाइलाइन प्लस टाइगन एसयूवी का वो वेरिएंट है जहां से यह गाड़ी काफी फीचर लोडेड और मॉडर्न लगती है।

इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। इसमें 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है, जो ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है।

इस वेरिएंट में सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल (ऑटोमैटिक वेरिएंट में) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें कूल्ड ग्लवबॉक्स, इलेक्ट्रिक फोल्ड होने वाले ओआरवीएमस, ड्राइवर साइड विंडो के लिए वन-टच अप और डाउन, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलाइट जैसे कंफर्ट फीचर भी मिलते हैं।

हाइलाइन प्लस वेरिएंट में सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट जैसे प्रीमियम फीचर की कमी है, जो कि इसके केवल टॉप वेरिएंट में मिलते हैं।

अच्छा अपग्रेड : हाइलाइन के मुकाबले हाइलाइन प्लस वेरिएंट एक बेहतरीन अपग्रेड है क्योंकि इसमें वो सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जो कि हाइलाइन वेरिएंट में नहीं मिलते हैं।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस : सेफ्टी

सुरक्षा इस वेरिएंट की बड़ी खूबियों में से एक है। इसमें 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग और हिल स्टार्ट असिस्ट (ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है।

इस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन और लाइट सेंसर जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

कुल मिलाकर, यह वेरिएंट बहुत कम समझौता करते हुए एक अच्छा सुरक्षा पैकेज प्रदान करता है।

फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस : इंजन ऑप्शन

नई टाइगन फेसलिफ्ट गाड़ी के हाइलाइन प्लस वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी (नया)

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

टाइगन फेसलिफ्ट न्यू मॉडल के साथ ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। यहां देखें नई टाइगन फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

कारदेखो का क्या है कहना

फोक्सवैगन टाइगन 2026 मॉडल का हाइलाइन प्लस वेरिएंट हाइलाइन और कंफर्टलाइन वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा बेहतर पैकेज लगता है क्योंकि इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिनकी उम्मीद ज्यादातर खरीदार इस कीमत पर करते हैं। इस वेरिएंट में सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर और इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम्स जैसे फीचर दिए गए हैं जो ओनरशिप एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं।

अगर आप टॉप वेरिएंट में मिलने वाले कई शानदार फीचर को छोड़ने के लिए तैयार हैं और कोई एक ऐसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें सभी जरूरी चीजें मिले तो यह वेरिएंट आपके लिए अच्छा रहेगा। हाइलाइन प्लस वह वेरिएंट है जो 'पूरा' लगता है और हाइलाइन के मुकाबले इसके लिए अपना बजट थोड़ा बढ़ाना भी सही रहेगा। यदि बजट आपके लिए कोई समस्या नहीं है और आप ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो इंजन चाहते हैं, तो आपको इसके टॉप वेरिएंट को लेने पर विचार करना चाहिए। नई टाइगन फेसलिफ्ट कार की कीमतें अभी सामने नहीं आई हैं, यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज संभावित प्राइस।