2026 फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन vs टॉपलाइन: स्पोर्टी वेरिएंट चुनें या प्रीमियम?

प्रकाशित: अप्रैल 22, 2026 07:47 pm । सोनू

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट नए डिजाइन, थोड़े बेहतर केबिन, और फीचर व पावरट्रेन में कुछ बदलाव के साथ आती है। यह अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से कई वेरिएंट में उपलब्ध है। एक स्पोर्टी मिड वेरिएंट के तौर पर आपको जीटी लाइन वेरिएंट मिलता है, जबकि टॉपलाइन टॉप नॉन-जीटी वेरिएंट है, जिसमें सभी बेहतरीन फीचर दिए गए हैं।

जीटी लाइन में स्पोर्टी लुक और ज्यादा आकर्षक अपील पर फोकस रखा गया है, वहीं टॉपलाइन में अतिरिक्त प्रीमियम फीचर और ज्यादा एलिगेंट लुक दिया गया है।

तो क्या आपको फोक्सवैगन टाइगन का स्पोर्टी जीटी लाइन वेरिएंट लेना चाहिए या फीचर से भरपूर टॉपलाइन वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए जानते हैं आगे:

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन vs टॉपलाइन: प्राइस

लाख रुपये 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल ऑटोमैटिक टाइगन जीटी लाइन 14.60 लाख रुपये 15.75 लाख रुपये टाइगन टॉपलाइन 16 लाख रुपये 17.18 लाख रुपये

टॉपलाइन वेरिएंट की कीमत 1.43 लाख रुपये तक ज्यादा है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक वेरिएंट्स की प्राइस में करीब 1.2 लाख रुपये का अंतर है।

इस अतिरिक्त कीमत में आपको क्या मिलता है? आइए जानते हैं।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन vs टॉपलाइन: एक्सटीरियर

दोनों वेरिएंट का ओवरऑल डिजाइन एक जैसा है, लेकिन इनका स्टाइल अप्रोच काफी अलग है। जीटी लाइन में स्पोर्टी लुक मिलता है, जबकि टॉपलाइन में क्रोम एलिमेंट्स और ज्यादा फीचर के साथ ज्यादा चमक-दमक है।

यह भी पढ़ें: 2026 फोक्सवैगन टाइगन हाइलाइन प्लस Vs जीटी लाइन : क्या आपको एसयूवी कार का यह स्पोर्टी वेरिएंट खरीदना चाहिए?

जीटी लाइन में आगे काले कलर का बंपर दिया है, जबकि टॉपलाइन में बंपर पर क्रोम एक्सेंट दिया गया है। टॉप मॉडल होने के कारण, टॉपलाइन में चमकीले फोक्सवैगन लोगो के साथ एक कनेक्टेड लाइट बार दी गई है जो इसे ज्यादा स्टाइलिश बनाती है। जीटी लाइन में एक काली स्किड प्लेट दी गई है, जबकि टॉपलाइन वेरिएंट में सिल्वर फिनिश मिलती है।

अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं.. अगर आप जीटी लाइन वेरिएंट लेते हैं तो यहां आपको काले ओआरवीएम, 17-इंच ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील, काली रूफ रेल्स, जीटी बैजिंग, और डोर हैंडल पर डार्क क्रोम फिनिश मिलती है। टॉपलाइन वेरिएंट में 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, विंडों के चारों तरफ क्रोम फिनिश, क्रोम डोर हैंडल, और सिल्वर रूफ रेल्स मिलती है।

पीछे की तरफ, टाइगन टॉपलाइन में चमकीला लोगो दिया गया है, जबकि जीटी लाइन में इसका अभाव है। दोनों वेरिएंट में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें दी गई हैं। टॉपलाइन वेरिएंट में क्रोम पर ज्यादा फोकस होने के कारण पीछे वाले बंपर पर सिल्वर एलिमेंट्स दिए गए हैं। वहीं जीटी लाइन में काला बंपर और जीटी बैजिंग मिलती है।

स्पोर्टी vs प्रीमियम: अगर आपको बोल्ड और यूथफुल डिजाइन चाहिए तो टाइगन जीटी लाइन अलग दिखती है। लेकिन ज्यादा शानदार और मॉडर्न लुक के लिए टॉपलाइन निश्चित तौर पर बेहतर है। चमकीला लोगो प्रीमियम फील और ओवरऑल वाइब को बेहतर करता है।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन vs टॉपलाइन: केबिन

दोनों वेरिएंट के केबिन के अंदर अंतर साफ नजर आते हैं।

जीटी लाइन में काली केबिन थीम दी गई है, जिसमें लाल एम्बिएंट लाइटिंग, मेटल पेडल, और जीटी-स्पेसिफिक टच दिए गए हैं जो इसके स्पोर्टी अंदाज को बेहतर करते हैं। यहां तक कि हेडलाइनर भी काले कलर का है, और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर भी जीटी बैजिंग दी गई है। इसके अलावा, इंफोटेनमेंट सिस्टम पर एक जीटी वेलकम मैसेज मिलता है। इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, जबकि लेदरेट सीटें नहीं दी गई है।

वहीं दूसरी ओर, टॉपलाइन में ज्यादा प्रीमियम अप्रोच अपनाई गई है, इसमें ड्यूल-टोन केबिन थीम और लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है जिससे इसे अंदर से अपमार्केट फील मिलता है। एसयूवी कार के दोनो वेरिएंट में एक सनरूफ दिया गया है, लेकिन टॉपलाइन में पैनोरमिक सनरूफ है जिससे केबिन ज्यादा हवादार लगता है।

दोनों वेरिएंट में काफी स्टोरेज स्पेस, आगे और पीछे आर्मरेस्ट, ग्रैब हैंडल, और केबिन में काफी रोशनी की सुविधा मिलती है। ध्यान दें कि टॉपलाइन में फुटवेल में भी रोशनी है, जो जीटी लाइन में नहीं है।

अगर आप उन लोगों में हैं जिन्हें स्पोर्टी ब्लैक थीम के बजाय एलिगेंस ज्यादा पसंद है, तो टॉपलाइन आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि, अगर आप डार्क केबिन पसंद करते हैं और केबिन के अंदर ज्यादा एक्सक्लूसिविटी चाहते हैं तो आपको जीटी लाइन वेरिएंट लेना चाहिए।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन vs टॉपलाइन: फीचर

दोनों वेरिएंट में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं, लेकिन फीचर के मामले में टॉपलाइन वेरिएंट साफ तौर पर आगे है। जीटी लाइन में पहले से ही जबरदस्त फीचर दिए गए हैं, जिनमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पैन सनरूफ, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, कूल्ड ग्लवबॉक्स और क्रूज कंट्रोल (ऑटोमैटिक वेरिएंट में) शामिल हैं। इसमें रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलाइटें दी गई हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आपको आरामदायक और मॉडर्न ड्राइविंग अनुभव मिले।

हालांकि, टॉपलाइन में कुछ कंफर्ट और टेक्नोलॉजी फोकस अपग्रेड किए गए हैं, जो इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं। इसमें आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, और एक बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक पैनोरमिक सनरूफ भी मिलता है।

क्या आप फोक्सवैगन के वेरिएंट अनुसार फीचर जानना चाहते हैं? तो यह स्टोरी देखें।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन vs टॉपलाइन: सेफ्टी

फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल के जीटी लाइन और टॉपलाइन दोनों वेरिएंट में एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इनमें आपको 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए) (टॉपलाइन में स्टैंडर्ड, जीटी लाइन में केवल एटी के साथ), ऑटोमैटिक हेडलाइटें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), मल्टी कोलिशन ब्रेकिंग (एमसीबी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे वाशर, वाइपर और डिफॉगर, और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं।

फोक्सवैगन टाइगन जीटी लाइन vs टॉपलाइन: इंजन

टाइगन जीटी लाइन और टॉपलाइन दोनों में केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। इंजन के मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

फोक्सवैगन टाइगन में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जीटी प्लस क्रोम और जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में ही दिया गया है। ज्यादा पावरफुल इंजन का पावर आउटपुट 150 पीएस है और इसमें केवल ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। यहां फोक्सवैगन टाइगन के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखिए।

कारदेखो का क्या है कहना

जीटी लाइन और टॉपलाइन दोनों अलग-अलग ग्राहकों की जरूरतों के लिए हैं, फिर भले ही दोनों में एक जैसा ही इंजन ऑप्शन है।

अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टाइगन गाड़ी सबसे अलग दिखे तो आपको जीटी लाइन वेरिएंट लेना चाहिए। इसमें ब्लैक स्टाइल, जीटी-स्पेसिफिक एलिमेंट्स, और स्पोर्टी केबिन थीम के साथ आपका बजट बढ़ाए बिना ज्यादा एंगेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। हालांकि, इसमें कुछ प्रीमियम फीचर का अभाव है जिनकी उम्मीद कई ग्राहक इस प्राइस वाली कार से करते हैं।

वहीं दूसरी ओर, टॉपलाइन ज्यादा कंप्लिट पैकेज लगता है। यह वेरिएंट अंदर और बाहर से ज्यादा प्रीमियम डिजाइन की वजह से अपनी ज्यादा कीमत को सही ठहराता है। इस वेरिएंट में रोजाना इस्तेमाल और ओवरऑल केबिन अनुभव बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। अगर हम उन अतिरिक्त चीजों पर नजर डालें जो आपको ज्यादा पैसे देने पर मिलती है, तो टॉपलाइन वेरिएंट की अतिरिक्त कीमत सही लगती है।

आसान शब्दों में कहें तो, जीटी लाइन उन लोगों के लिए है जो अपना बजट ऊपर वाले जीटी वेरिएंट्स तक नहीं बढ़ाना चाहते हैं और अलग भी दिखना चाहते हैं, जबकि टॉपलाइन उन लोगों के लिए है जो प्रीमियम अनुभव और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखने वाली कार लेना चाहते हैं।

अगर आपने टॉपलाइन वेरिएंट लेने का फैसला किया है तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं। हालांकि अगर आप जीटी लाइन वेरिएंट लेने पर विचार कर रहे हैं तो इस स्टोरी में चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी।

यह भी देखें: फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस