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    2026 फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन: जानिए एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है

    लोअर वेरिएंट्स की तुलना में टॉपलाइन में कई ज्यादा फीचर और डिजाइन अपग्रेड मिलते हैं, लेकिन यह केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है

    प्रकाशित: अप्रैल 15, 2026 02:15 pm । सोनू

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    VW Taigun Facelift

    नया अपडेट मिलने के बाद फोक्सवैगन टाइगन अब डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव, कुछ नए फीचर और नए पावरट्रेन के साथ आती है। यह अभी भी दो ट्रिम ‘क्रोम’ और ‘स्पोर्ट’, और कुल सात वेरिएंट में उपलब्ध है। इनमें से टॉपलाइन वेरिएंट एक मिड वेरिएंट है, जिसमें टॉप मॉडल्स वाले कुछ जरूरी फीचर मिलते हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ चीजों की कमी है।

    अगर आप टाइगन टॉपलाइन वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इसमें क्या कुछ खास मिलता है।

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन: डिजाइन

    टाइगन टॉपलाइन में आगे की तरफ वही साफ-सुथरा और अपराइड डिजाइन देखने को मिलता है। यहां कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और चमकीला फोक्सवैगन लोगो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, जो इसे आगे से ज्यादा मॉडर्न लुक देता है। आगे वाले बंपर पर सिल्वर इनसर्ट और स्किड प्लेट इसके अपडेटेड डिजाइन में कंट्रास्ट जोड़ती है, जबकि इसका ओवरऑल डिजाइन टिग्वान से कुछ हद तक प्रेरित है।

    VW Taigun Facelift

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो टॉपलाइन वेरिएंट में कुछ खास अपग्रेड किए गए हैं। इसमें 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इसके ओवरऑल स्टांस को शानदार बनाते हैं। इसमें सिल्वर-फिनिश रूफ रेल्स के अलावा क्रोम फिनिश डोर हैंडल भी दिए गए हैं जो इसे कुछ खास बनाते हैं। इसमें विंडो लाइन पर भी क्रोम गार्निश दी गई है, और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर ओआरवीएम भी दिए गए हैं।

    VW Taigun Facelift

    पीछे की तरफ टाइगन टॉपलाइन में चमकीले लोगों के साथ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा मॉडर्न और शानदार लुक देते हैं। इसमें वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन भी दिया गया है, जिसमें जब आप कार लॉक या अनलॉक करते हैं तो टेल लैंप्स एक क्रम में जलते हैं। क्रोम ट्रिम के तहत, टॉपलाइन वेरिएंट में पीछे वाले बंपर पर एक सिल्वर एलिमेंट भी दिया गया है, जो इसके ओवरऑल डिजाइन को कॉम्प्लिमेंट देता है।

    VW Taigun Facelift

    क्रोम स्टील मैट शेड को छोड़कर टाइगन टॉपलाइन में सभी एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं। यहां आप नई टाइगन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देख सकते हैं। 

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन: केबिन

    टाइगन टॉपलाइन में ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन दी गई है, जो केबिन को प्रीमियम फील देती है। डैशबोर्ड पर लकड़ी जैसी फिनिश है जो केबिन की अपील बढ़ा देती है। इसके अलावा, एसी वेंट्स और सेंटर कंसोल के चारों ओर सिल्वर एक्सेंट दिया गया है जो इसे अच्छा कंट्रास्ट देते हैं। सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ी है, जबकि फुटवेल इल्लुमिनेशन केबिन के माहौल को और शानदार बना देता है, खासकर कम रोशनी वाली जगहों पर। इसमें आपको आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, पीछे एसी वेंट्स, पीछे 60:40 अनुपात में बंटी सीट, कपहोल्डर के साथ पीछे आर्मरेस्ट जैसे कुछ प्रैक्टिकल फीचर भी मिलते हैं, जो इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाते हैं।

    VW Taigun Facelift
    VW Taigun Facelift

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन: फीचर और सेफ्टी

    लोअर वेरिएंट्स की तुलना में, टाइगन टॉपलाइन में कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। इनमें 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेशन के साथ पावर्ड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप शामिल हैं।

    VW Taigun Facelift

    अन्य प्रमुख फीचर में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।

    सुरक्षा के लिए टाइगन टॉपलाइन में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), मल्टी-कोलिशन ब्रेकिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां टाइगन के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन: इंजन

    टाइगन टॉपलाइन में केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड एटी

    एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    टाइगन गाड़ी 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन में भी उपलब्ध है, जो टॉप मॉडल्स में मिलता है। यहां आप टाइगन के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देख सकते हैं।

    अन्य वेरिएंट्स

    अगर आप फोक्सवैगन टाइगन न्यू मॉडल के अन्य वेरिएंट्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें:

    कारदेखो का क्या है कहना

    फोक्सवैगन ने अभी तक 2026 टाइगन की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टॉपलाइन एक बेहतरीन पैकेज लगता है, जिसमें स्टाइल और कंफर्ट फोकस फीचर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें इस सेगमेंट की कार से उम्मीद की जाने वाली ज्यादातर जरूरी चीजें हैं, साथ ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो गाड़ी के ओनरशिप अनुभव को बेहतर करते हैं।

    जो लोग ज्यादा फीचर से भरपूर टाइगन खरीदने की सोच रहे हैं और टॉप मॉडल या ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन ऑप्शन नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए टॉपलाइन एक अच्छा विकल्प होगा।

    यह भी देखें: फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस

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