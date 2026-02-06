2026 टाटा नेक्सन: एसयूवी कार को बुक कैसे करें? डिलीवरी कब तक मिलेगी? जानिए ऐसे तमाम सवालों के जवाब

प्रकाशित: फरवरी 06, 2026 01:04 pm । सोनू

टाटा नेक्सन एक ऐसी एसयूवी कार है जो अपने कई वेरिएंट्स, इंजन, कलर ऑप्शन और स्पेशल एडिशन की वजह से अधिकांश भारतीय ग्राहकों को पसंद आती है। अगर आप एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इस लोकप्रिय टाटा एसयूवी कार के बारे में विचार कर रहे हों।

अगर आप इसे घर लाने की सोच रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की बुकिंग और मौजूदा वेटिंग पीरियड से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स जानने में मदद करेगी।

टाटा नेक्सन: कैसे बुक करें?

टाटा नेक्सन की बुकिंग शुरू हो गई है। इच्छुक ग्राहक इसे 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। कुछ डीलरशिप पर बुकिंग राशि कम भी हो सकती है।

2026 टाटा नेक्सन: ऑफलाइन बुक कैसे करें?

आप अपने शहर में नजदीकी टाटा मोटर्स डीलरशिप पर जाकर नेक्सन कार को बुक कर सकते हं। यहां इसकी पूरी प्रोसेस है:

सेल्स एग्जीक्यूटिव से अपनी जरूरतों पर बात करें जिसमें वेरिएंट, इंजन और पसंदीदा कलर ऑप्शन शामिल है।

अगर डेमो व्हीकल उपलब्ध है तो नेक्सन की टेस्ट ड्राइव लें। अगर नहीं, तो आप घर या ऑफिस पर टेस्ट ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

पसंद आने पर, डीलरशिपर पर टोकन अमाउंट देकर बुकिंग करें।

हम सलाह देते हैं कि बुकिंग कंफर्म करने से पहले कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लें, ताकि यह पता चल सके कि नेक्सन आपकी ड्राइविंग और कंफर्ट की जरूरतों के हिसाब से सही है। यह अच्छा होगा कि आप अपने परिवार के लोगों को भी साथ लेकर जाएं, ताकि वे देख सकें कि उन्हें एसयूवी कार पसंद है या नहीं।

टाटा नेक्सन 2026: इसे ऑनलाइन बुक कैसें करें?

जिन लोगों को घर बैठे हर सुविधा चाहिए, उनके लिए टाटा मोटर्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी है। इसके स्टेप्स काफी आसान हैं:

टाटा मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें।

अगर आप ऊपर वाली लिंक से नेक्सन के पेज पर नहीं पहुंचे हैं तो मॉडल लिस्ट से टाटा नेक्सन को सिलेक्ट करें।

सबसे पहले आपको अपना शहर चुनना होगा, और फिर अपनी नेक्सन कार को कस्टमाइज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

अपनी पसंद का वेरिएंट, इंजन ऑप्शन और कलर चुनकर एसयूवी को कस्टमाइज करें।

टाटा आपको प्राइस, फ्यूल टाइप, गियरबॉक्स और एडिशन के आधार पर फिल्टर की सुविधा भी देती है।

आप कार का 360 डिग्री व्यू भी देख सकते हैं।

इसके बाद आप अपनी पसंद की एसेसरीज जोड़ सकते हैं और देखें कि आपकी कार एसेसरीज के साथ और उनके बिना कैसी दिखती है।

फिर आपको समरी सेक्शन में जाना होगा, जहां आप कीमत और संभावित ईएमआई देख सकते हैं।

टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी कोऑर्डिनेशन के लिए अपने नजदीकी डीलरशिप का चयन करें।

जब आप हर चीज से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी बुकिंग कंफर्म करने के लिए टोकन राशि का ऑनलाइन भुगतान करें।

ध्यान रखें: जब आप ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस कर रहे हों, हम सलाह देते हैं कि आप कई डीलरशिप पर चेक करें ताकि पता चले कि कौनसा शोरूम ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। साथ ही, अगर आपको जल्दी है तो आप डीलरशिप से पूछ सकते हैं कि क्या कोई कार तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। हो सकता है कि वहां तुरंत आपकी पसंद का वेरिएंट या कलर ना हो, लेकिन एक सप्ताह के अंदर डिलीवरी मिल सकती है।

टाटा नेक्सन: अभी वेटिंग पीरियड कितना है?

नई टाटा नेक्सन का वेटिंग पीरियड शहर, वेरिएंट और इंजन ऑप्शन के आधार पर अलग-अलग है। यहां भारत के टॉप शहरों में इसका मौजूदा वेटिंग पीरियड इस प्रकार है:

नई दिल्ली: 1 महीने तक

मुंबई: 20 से 25 दिन

चेन्नई: 1 से 2 सप्ताह

कोलकाता: 15 से 30 दिन

बेंगलुरु: 10 से 20 दिन

हैदराबाद: करीब 2 सप्ताह

अहमदाबाद: 1 महीने तक

पुणे: 20 से 30 दिन

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, अधिकांश शहरों में वेटिंग पीरियड एक जैसा है, जिसमें अधिकतम वेटिंग पीरियड एक महीने तक है। चेन्नई में आप नेक्सन गाड़ी को एक सप्ताह में ले सकते हैं।

ध्यान दें: ध्यान दें कि वेरिएंट डिमांड और कलर की उपलब्धता के आधार पर वेटिंग पीरियड कम या ज्यादा हो सकता है। आप अपने नजदीकी डीलरशिप से सही टाइमलाइन कंफर्म कर लें।

यहां देखें नई टाटा पंच पंच में टाटा नेक्सन वाले कौनसे फीचर दिए गए हैं।

टाटा नेक्सन: प्राइस और कंपेरिजन

2026 टाटा नेक्सन की कीमत 7.32 लाख रुपये से 14.15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक, किआ सिरोस और निसान मैग्नाइट जैसी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

टाटा के लाइनअप में नेक्सन को पंच के ऊपर और कर्व व सिएरा एसयूवी के नीचे पोजिशन किया गया है। जनवरी 2026 में नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी रही, इसकी बिक्री में आईसीई और ईवी दोनों वर्जन की सेल्स शामिल है।

यह भी देखें: टाटा नेक्सन ऑन रोड प्राइस