भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार: अगस्त 2026 में टाटा पंच, मारुति वैगनआर और स्विफ्ट का रहा दबदबा
फेस्टिव सीजन पर बिक्री में बढ़ोतरी की संभावना है।
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अगस्त 2026 में भारतीय कार बाजार ने एक मिली-जुली तस्वीर पेश की है, जहां सालाना बिक्री में तो मजबूत बढ़ोतरी दिखी, लेकिन मासिक बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। Tata Punch ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजिशन हासिल की है, जबकि Maruti की कई गाड़ियां टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि, पिछले साल की तुलना में बिक्री के आंकड़े काफी बेहतर हैं, लेकिन जुलाई 2026 के मुकाबले लगभग सभी मॉडल्स की बिक्री में कमी आई है, जो आने वाले फेस्टिव सीजन में बड़ी खरीदारी का संकेत हो सकता है।
अगस्त 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार
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रैंक
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मॉडल
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अगस्त 2026
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जुलाई 2026
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अगस्त 2025
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मासिक ग्रोथ (%)
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सालाना ग्रोथ (%)
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1
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टाटा पंच (पंच ईवी सहित)
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21,320
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21,313
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10,704
|
0%
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99%
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2
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मारुति वैगनआर
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20,180
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23,338
|
14,552
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-14%
|
39%
|
3
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मारुति स्विफ्ट
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19,832
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21,538
|
12,385
|
-8%
|
60%
|
4
|
मारुति फ्रॉन्क्स
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18,730
|
19,473
|
12,422
|
-4%
|
51%
|
5
|
मारुति अर्टिगा
|
18,516
|
21,606
|
18,445
|
-14%
|
0%
|
6
|
टाटा नेक्सन
|
18,431
|
17,471
|
14,004
|
5%
|
32%
|
7
|
मारुति डिजायर
|
18,418
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23,791
|
16,509
|
-23%
|
12%
|
8
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हुंडई क्रेटा
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16,288
|
18,088
|
15,924
|
-10%
|
2%
|
9
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मारुति बलेनो
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15,746
|
18,241
|
12,549
|
-14%
|
25%
|
10
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महिंद्रा स्कॉर्पियो
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15,576
|
16,009
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9,840
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-3%
|
58%
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Tata Punch: अपने इलेक्ट्रिक वर्जन (Punch EV) की बिक्री को मिलाकर, Tata Punch ने 21,320 यूनिट्स के साथ पहला स्थान हासिल किया है। यह आंकड़ा जुलाई 2026 के लगभग बराबर है, लेकिन सालाना ग्रोथ 99 प्रतिशत है, जिसका मतलब है कि एक साल में इसकी बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है। यह इसकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है।
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Maruti WagonR: एक एंट्री-लेवल कार होने और जल्द ही अपडेट होने की उम्मीद के बावजूद, WagonR 20,180 यूनिट्स के साथ Maruti की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी हुई है। इसकी सालाना बिक्री में 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि मासिक बिक्री में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।
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Maruti Swift: पॉपुलर हैचबैक Swift ने बीते महीने 19,832 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। पिछले साल के मुकाबले यह 60 प्रतिशत की शानदार ग्रोथ है, लेकिन जुलाई 2026 की तुलना में इसमें 8 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई है।
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Maruti Fronx: Maruti की क्रॉसओवर हैचबैक Fronx ने 18,730 यूनिट्स बेचकर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। इसकी सालाना आधार पर बिक्री में 51 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई है, पर मासिक बिक्री 4 प्रतिशत कम हुई है।
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Maruti Ertiga: MPV सेगमेंट की लीडर Maruti Ertiga की 18,516 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के आंकड़े के लगभग बराबर है। हालांकि, इस मॉडल की मासिक बिक्री में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।
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Tata Nexon: छठे स्थान पर Tata की सब-कॉम्पैक्ट SUV Nexon है, जिसने 18,431 यूनिट्स की बिक्री की है। इसकी सालाना बिक्री में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और दिलचस्प बात यह है कि यह उन कुछ कारों में से है जिनकी मासिक बिक्री में 5 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है।
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Maruti Dzire: सब-कॉम्पैक्ट सेडान Dzire ने 18,418 यूनिट्स की बिक्री की। इसकी सालाना बिक्री 12 प्रतिशत बढ़ी, लेकिन मासिक बिक्री में 23 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है।
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Hyundai Creta: इस लिस्ट में Hyundai की एकमात्र कार Creta है, जिसकी 16,288 यूनिट्स बिकीं। इसकी सालाना ग्रोथ सिर्फ 2 प्रतिशत रही, जबकि मासिक बिक्री में 10 प्रतिशत की गिरावट आई।
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Maruti Baleno: Maruti की प्रीमियम हैचबैक Baleno ने इस महीने 15,746 यूनिट्स बेचीं, जो सालाना बिक्री में 25 प्रतिशत का उछाल है। लेकिन पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में 14 प्रतिशत की कमी आई है।
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Mahindra Scorpio: Mahindra Scorpio (Scorpio Classic और Scorpio N) ने 15,576 यूनिट्स बेचकर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। इसकी सालाना बिक्री में 58 प्रतिशत की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है, हालांकि मासिक बिक्री में 3 प्रतिशत की मामूली गिरावट है।
कारदेखो का क्या है कहना
अगस्त 2026 के बिक्री के आंकड़े एक स्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं: सालाना आधार पर बाजार मजबूत हो रहा है, लेकिन महीने-दर-महीने की बिक्री में गिरावट चिंता का विषय नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ठहराव का संकेत है। यह गिरावट काफी हद तक आने वाले फेस्टिव सीजन के कारण हो सकती है। भारत में ग्राहक अक्सर नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे शुभ मौकों पर बड़ी खरीदारी, खासकर कार खरीदने की योजना बनाते हैं। इसलिए, यह संभव है कि कई खरीदारों ने अपनी डिलीवरी फेस्टिव सीजन के लिए टाल दी हो, जिससे अगस्त की बिक्री में कमी आई है। उम्मीद है कि सितंबर और अक्टूबर के महीनों में बिक्री के आंकड़ों में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही डिमांड बढ़ेगी। Tata Nexon की मासिक बिक्री में बढ़ोतरी यह भी दिखाती है कि मजबूत प्रोडक्ट अपील बाजार के सामान्य ट्रेंड को भी मात दे सकती है।
सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 10 कार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप सिर्फ इसलिए एक कार खरीदेंगे क्योंकि वह सबसे ज्यादा बिकती है, या आपके लिए दूसरे फैक्टर्स ज्यादा मायने रखते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।