2026 Maruti Baleno Sigma: बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

Maruti Baleno फेसलिफ्ट के लॉन्च के साथ ही, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक नई हलचल शुरू हो गई है। बहुत से ग्राहक बेस वेरिएंट्स में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये उन्हें अपनी पसंद के अनुसार कार को कस्टमाइज करने की आजादी देता है। साथ ही, Maruti अब अपने एंट्री-लेवल मॉडल्स में भी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी फीचर्स दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या नई Baleno का बेस वेरिएंट Sigma वाकई एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज है, या यह अब भी एक बेसिक मॉडल है? आइए, इस अपडेटेड हैचबैक के एंट्री-पॉइंट वेरिएंट को हर एंगल से समझते हैं।

डिजाइन

नई Baleno Sigma के फ्रंट लुक को देखें तो यह कहीं से भी एक बेस मॉडल जैसा नहीं लगता। Maruti ने इसमें कई ऐसे एलिमेंट्स दिए हैं जो इसे एक मॉडर्न और स्टाइलिश अपील देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसकी नई थ्री-स्लैट ग्रिल है, जिसे पूरी तरह से ब्लैक-आउट फिनिश दिया गया है। बंपर्स को भी रीडिजाइन किया गया है और इसमें फॉग लैंप्स लगाने के लिए जगह दी गई है, जिससे आप बाद में इन्हें आसानी से लगवा सकते हैं। हेडलैंप्स की बात करें तो, इसमें स्लीक दिखने वाले हैलोजन प्रोजेक्टर यूनिट्स मिलते हैं। एक और ध्यान देने वाला बदलाव Maruti लोगो की पोजिशनिंग है, जिसे अब ग्रिल से हटाकर बोनट पर शिफ्ट कर दिया गया है, जो कार को एक प्रीमियम टच देता है।

साइड में 15-इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर स्टाइलिश व्हील कवर्स लगे हैं। B-पिलर को ब्लैक्ड-आउट किया गया है, जो एक फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट देता है। डोर हैंडल्स और मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) ब्लैक कलर में हैं। फ्रंट फेंडर पर एक नया क्रोम इंसर्ट और एक शार्कफिन एंटीना जैसे छोटे-छोटे डिटेल्स इसके ओवरऑल लुक को बेहतर बनाते हैं।

पीछे की तरफ, Baleno Sigma में C-शेप्ड LED टेललैंप्स दिए गए हैं। बूट के ठीक बीच में Maruti का लोगो है और एक हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिया गया है।

कलर ऑप्शंस

Maruti ने Baleno Sigma वेरिएंट को चार आकर्षक रंगों में पेश किया है। ग्राहक इसे अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं:

Splendid Silver

Nexa Blue

Grandeur Grey

Arctic White

यहां मारुति बलेनो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

केबिन

जैसे ही आप Baleno Sigma के केबिन में कदम रखते हैं, आपको एक ड्यूल-टोन ब्लू और ग्रे थीम वाला इंटीरियर मिलता है जो काफी फ्रेश और अपमार्केट लगता है। डैशबोर्ड पर दिया गया एल्युमिनियम इंसर्ट केबिन की प्रीमियमनेस को और बढ़ाता है। ड्राइवर के सामने एक एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ एक छोटी मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) दी गई है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और ट्रिप मीटर जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए डैशबोर्ड पर खाली जगह छोड़ी गई है। IRVM (इनसाइड रियर-व्यू मिरर) मैनुअल है।

सीटों पर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है और वे काफी आरामदायक दिखती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय फीचर जो इसमें मिलता है, वह है सभी पांच पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ा प्लस पॉइंट है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में Sigma वेरिएंट पूरी तरह से खाली नहीं है। इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आते हैं। इसमें चारों पावर विंडोज मिलती हैं, जिसमें ड्राइवर-साइड विंडो ऑटो अप/डाउन और एंटी-पिंच फंक्शन के साथ आती है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मैनुअल AC दिया गया है। एक शार्क-फिन एंटीना भी स्टैंडर्ड है। अगर आपको फैक्ट्री-फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, तो आपको कम से कम Delta वेरिएंट पर जाना होगा, जिसमें Maruti का 7-इंच SmartPlay सिस्टम मिलता है।

सेफ्टी के मामले में, Maruti ने नए स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। Baleno के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट्स और रिमाइंडर्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे सभी जरूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं। हायर वेरिएंट्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलता है, जो Sigma में नहीं है।

पावरट्रेन ऑप्शंस

Baleno फेसलिफ्ट के Sigma वेरिएंट में केवल एक ही इंजन और ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 83 पीएस टॉर्क 112 एनएम गियरबॉक्स 5-speed एनएम सर्टिफाइड माइलेज 23.80 किलोमीटर प्रति लीटर

अगर आप CNG पावरट्रेन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको Delta वेरिएंट या उससे ऊपर के वेरिएंट्स को चुनना होगा।

कीमत और मुकाबला

नई Maruti Baleno Sigma वेरिएंट की कीमत 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसके प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से थोड़ी ज्यादा है। इस प्राइस पॉइंट पर, इसका सीधा मुकाबला Hyundai i20, Tata Altroz और Toyota Glanza से है। कीमत के मामले में यह Tata Punch, Maruti Fronx, और Maruti Swift जैसी कारों को भी टक्कर देती है।

कारदेखो का क्या है कहना

Maruti Baleno Sigma वेरिएंट उन ग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एक सीमित बजट में प्रीमियम हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं और बाद में उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने की योजना बना रहे हैं। 6.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, यह सभी चार पावर विंडो, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग और ESC जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, जो इसे एक कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं। डैशबोर्ड पर एल्युमिनियम फिनिश और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे छोटे-छोटे टच इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन फ्यूल-एफिशिएंट है, जो रनिंग कॉस्ट को कम रखता है। कुल मिलाकर, अगर आपका बजट सीमित है और आप एक स्टाइलिश, सुरक्षित और किफायती प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं, तो Baleno Sigma वेरिएंट निश्चित रूप से विचार करने लायक है।