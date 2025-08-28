नई महिंद्रा एक्सयूवी700 फिर से टेस्टिंग के दौरान आई नजर

संशोधित: अगस्त 28, 2025 03:37 pm | सोनू

नई महिंद्रा एक्सयूवी700 को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और इसके कवर से ढ़के हुए टेस्ट मॉडल का नया वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इस बार एसयूवी कार के एक्सटीरियर की झलक नजदीक से देखने को मिली है, जिससे इसमें होने वाले कुछ बदलाव के संकेत मिले हैं। कॉस्मेटिक अपडेट के अलावा, फेसलिफ्ट मॉडल में नए फीचर शामिल होने की भी उम्मीद है, जिनमें से एक को पहले देखा जा चुका है। यहां देखिए इस बार क्या कुछ नजर आया:

क्या नजर आया?

आगे की तरफ एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट में मल्टी-स्लैट ग्रिल दी गई है, लेकिन यह पहले से ज्यादा सीधी है। इसमें ड्यूल-पोड हेडलैंप हाउसिंग भी दी गई है। बंपर डिजाइन पूरी तरह से नया है, साथ ही नए एयर डैम और ज्यादा बड़ी स्किड प्लेट भी दी गई है।

टेस्ट मॉडल की साइड से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि इसमें नए अलॉय व्हील की झलक दिखी है।

मौजूदा एक्सयूवी700 में पूरी चौड़ाई तक फैली कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप दी गई है, जबकि टेस्ट मॉडल में दोनों तरफ वर्टिकल एक्सटेंशन के साथ एक स्प्लिट डिजाइन के संकेत मिले हैं। कुल मिलाकर एक्सटीरियर वैसा ही है जैसा हमने पिछली बार टेस्ट मॉडल में देखा था।

हमने पहले भी फेसलिफ्ट एक्सयूवी 700 का केबिन देखा है, जहां हमें डैशबोर्ड पर महिंद्रा एक्सईवी 9ई जैसा नया ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप देखने को मिला था। हमने बैज रंग की सीट भी देखी, जिससे संकेत मिलता है कि मौजूदा एक्सयूवी700 में ड्यूल-टोन ब्लैक और बैज अपहोल्स्ट्री मिलना जारी रहने की संभावना है।

संभावित फीचर

नई 12.3-इंच ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट के अलावा, अपकमिंग एक्सयूवी 700 फेसलिफ्ट में पीछे वेंटिलेटेड सीटें और एक अतिरिक्त वायरलेस फोन चार्जर मिलने की उम्मीद है। इन अतिरिक्त फीचर के अलावा, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फंक्शन के 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक 12-स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम मिलेगा।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए नई एक्सयूवी700 में मौजूदा मॉडल की तरह 7 एयरबैग (6 एयरबैग स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो हेडलैंप्स, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रहेंगे।

संभावित इंजन

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 155 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 360 एनएम 450 एनएम तक

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

नई एक्सयूवी700 के इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

फेसलिफ्ट एक्सयूवी700 को 2026 में पेश किया जा सकता है और इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वर्तमान में इसकी प्राइस 19.64 लाख रुपये से 25.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, एमजी हेक्टर प्लस, और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से रहेगा।

