सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    नई महिंद्रा एक्सयूवी700 फिर से टेस्टिंग के दौरान आई नजर

    संशोधित: अगस्त 28, 2025 03:37 pm | सोनू

    36 Views
    • Write a कमेंट

    नई महिंद्रा एक्सयूवी700 को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, और इसके कवर से ढ़के हुए टेस्ट मॉडल का नया वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। इस बार एसयूवी कार के एक्सटीरियर की झलक नजदीक से देखने को मिली है, जिससे इसमें होने वाले कुछ बदलाव के संकेत मिले हैं। कॉस्मेटिक अपडेट के अलावा, फेसलिफ्ट मॉडल में नए फीचर शामिल होने की भी उम्मीद है, जिनमें से एक को पहले देखा जा चुका है। यहां देखिए इस बार क्या कुछ नजर आया:

    क्या नजर आया?

    A post shared by CarDekho India (@cardekhoindia)

    आगे की तरफ एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट में मल्टी-स्लैट ग्रिल दी गई है, लेकिन यह पहले से ज्यादा सीधी है। इसमें ड्यूल-पोड हेडलैंप हाउसिंग भी दी गई है। बंपर डिजाइन पूरी तरह से नया है, साथ ही नए एयर डैम और ज्यादा बड़ी स्किड प्लेट भी दी गई है।

    2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied
    2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied

    टेस्ट मॉडल की साइड से ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि इसमें नए अलॉय व्हील की झलक दिखी है।

    2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied

    मौजूदा एक्सयूवी700 में पूरी चौड़ाई तक फैली कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप दी गई है, जबकि टेस्ट मॉडल में दोनों तरफ वर्टिकल एक्सटेंशन के साथ एक स्प्लिट डिजाइन के संकेत मिले हैं। कुल मिलाकर एक्सटीरियर वैसा ही है जैसा हमने पिछली बार टेस्ट मॉडल में देखा था।

    2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied

    हमने पहले भी फेसलिफ्ट एक्सयूवी 700 का केबिन देखा है, जहां हमें डैशबोर्ड पर महिंद्रा एक्सईवी 9ई जैसा नया ट्रिपल-डिस्प्ले सेटअप देखने को मिला था। हमने बैज रंग की सीट भी देखी, जिससे संकेत मिलता है कि मौजूदा एक्सयूवी700 में ड्यूल-टोन ब्लैक और बैज अपहोल्स्ट्री मिलना जारी रहने की संभावना है।

    संभावित फीचर

    नई 12.3-इंच ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट के अलावा, अपकमिंग एक्सयूवी 700 फेसलिफ्ट में पीछे वेंटिलेटेड सीटें और एक अतिरिक्त वायरलेस फोन चार्जर मिलने की उम्मीद है। इन अतिरिक्त फीचर के अलावा, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फंक्शन के 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक 12-स्पीकर सोनी ऑडियो सिस्टम मिलेगा।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए नई एक्सयूवी700 में मौजूदा मॉडल की तरह 7 एयरबैग (6 एयरबैग स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑटो हेडलैंप्स, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर मिलना जारी रहेंगे।

    संभावित इंजन

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव

    ऑल-व्हील-ड्राइव

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एटी

    पावर

    200 पीएस

    155 पीएस

    185 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    360 एनएम

    450 एनएम तक

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    नई एक्सयूवी700 के इंजन में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है।

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied

    फेसलिफ्ट एक्सयूवी700 को 2026 में पेश किया जा सकता है और इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वर्तमान में इसकी प्राइस 19.64 लाख रुपये से 25.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, एमजी हेक्टर प्लस, और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से रहेगा।

    फोटो क्रेडिट

    was this article helpful ?

    महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    नई महिंद्रा एक्सयूवी700 फिर से टेस्टिंग के दौरान आई नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है