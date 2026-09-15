2026 Mahindra BE 6 SPORTEQ vs Tata Sierra EV: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

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Published On सितंबर 15, 2026 10:19 ist

Sep 15, 2026 10:19 IST

last updated on Sep 15, 2026 10:19 IST

Sep 15, 2026 10:19 IST

published on Sep 15, 2026 10:19 IST

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Mahindra ने हाल ही में अपनी BE 6 SPORTEQ को कुछ नए फीचर्स, अपडेट कलर लिस्ट और एक नए बैटरी पैक के साथ पेश किया है। इसी सेगमेंट में Tata Sierra EV भी है, जो अपने रेट्रो-कूल स्टाइल, बड़े और प्रैक्टिकल केबिन, और सेगमेंट-फर्स्ट ड्यूल-मोटर पावरट्रेन के साथ इसे कड़ी टक्कर देती है। दोनों ही इलेक्ट्रिक SUV लॉन्ग-रेंज बैटरी पैक, शानदार परफॉर्मेंस और कुछ फ्यूचरिस्टिक फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सवाल यह है कि आपको इन दोनों में से कौनसी चुननी चाहिए? आइए, इन दोनों के बीच एक डिटेल्ड कंपेरिजन करते हैं।

कीमत

मॉडल Mahindra BE 6 SPORTEQ Tata Sierra EV कीमत (बिना चार्जर के) 19.45 लाख रुपये से 26.95 लाख रुपये 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये

कीमत के मामले में Tata Sierra EV, Mahindra BE 6 SPORTEQ से थोड़ी सस्ती है। बेस वेरिएंट के लिए Sierra EV लगभग 66,000 रुपये सस्ती है, और टॉप वेरिएंट्स में यह अंतर बढ़कर 95,000 रुपये तक पहुंच जाता है।

Mahindra BaaS स्कीम भी लेकर आई है। इसके तहत, आप बिना बैटरी के कार खरीद सकते हैं, जिससे बेस वेरिएंट की कीमत घटकर सिर्फ 11.45 लाख रुपये रह जाती है। इसके बाद आपको बैटरी इस्तेमाल करने के लिए 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर का चार्ज देना होगा।

साइज

पैरामीटर Mahindra BE 6 SPORTEQ Tata Sierra EV अंतर लंबाई 4371 मिलीमीटर 4340 मिलीमीटर + 31 मिलीमीटर चौड़ाई 1907 मिलीमीटर 1841 मिलीमीटर + 66 मिलीमीटर ऊंचाई 1627 मिलीमीटर 1750 मिलीमीटर (- 123 मिलीमीटर) व्हीलबेस 2775 मिलीमीटर 2730 मिलीमीटर + 45 मिलीमीटर बूट स्पेस 455 लीटर 622 लीटर (- 167 लीटर)

कागजों में Mahindra BE 6 SPORTEQ अपनी कूपे-SUV स्टाइल की वजह से ऊंचाई को छोड़कर लगभग हर मामले में Sierra EV से बड़ी दिखती है।

छोटे साइज के बावजूद, Tata Sierra EV कहीं ज्यादा बूट स्पेस ऑफर करती है। यह उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है जो अक्सर लंबे रोड ट्रिप्स पर जाते हैं या एयरपोर्ट के लिए सामान लेकर निकलते हैं।

बड़े साइज के बावजूद BE 6 SPORTEQ का केबिन उतना स्पेशियस नहीं है। ड्राइवर रखने वाले खरीदारों और परिवारों को Sierra EV का केबिन ज्यादा प्रैक्टिकल और हवादार महसूस होगा।

कलर ऑप्शन

Mahindra BE 6 SPORTEQ Tata Sierra EV एवरेस्ट व्हाइट प्रिस्टिन व्हाइट टैंगो रेड बंगाल रूज डीप फॉरेस्ट कुर्ग क्लाउड्स फायरस्टॉर्म ऑरेंज अंडमान एडवेंचर डेजर्ट मिस्ट प्योर ग्रे स्टेल्थ ब्लैक ऋषिकेश रैपिड्स रोस्सो इम्पुलसो सैटिन नैनीताल नोक्टर्न ग्रेफाइट स्टॉर्म -

दोनों ही eSUV कई कलर ऑप्शन मिलते हैं।

Mahindra BE 6 SPORTEQ एक कदम आगे है। यह Formula E Freedom Edition के रूप में कुछ यूनीक सैटिन फिनिश वाले कलर ऑप्शंस भी देती है।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर Mahindra BE 6 SPORTEQ Tata Sierra EV एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप ✅ ✅ सिल्वर स्किड प्लेट ❌ ✅ अलॉय व्हील्स 20-इंच एयरो इंसर्ट्स के साथ 19-इंच एयरो इंसर्ट्स के साथ एलईडी इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम ✅ ✅ फ्लश-फिट डोर हैंडल्स ✅ ✅ ब्लैक साइड क्लेडिंग ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ रूफ स्पॉइलर ✅ ✅ पीछे स्किड प्लेट ✅ ✅ केबिन थीम ब्राउन और ब्लैक ब्लैक और व्हाइट लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ सनरूफ ✅ (पैनोरमिक ग्लास रूफ) ✅ (पैनोरमिक) डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ✅ (12.3-इंच) ✅ (10.25-इंच) टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ✅ (12.3-इंच) ✅ (12.3-इंच) वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ✅ ✅ पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले ✅ (12.3-इंच) ✅ (12.3-इंच) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ (ड्यूअल-जोन) ✅ (ड्यूअल-जोन) वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ✅ पावर्ड सीट्स ✅ (केवल 6 तरह से ड्राइवर) ✅ (6 तरह से ड्राइवर, 4 तरह से को-ड्राइवर) वेंटीलेटेड सीट्स ✅ (आगे) ✅ (आगे) हेड-अप डिस्प्ले ✅ ✅ ड्राइव मोड्स ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ साउंड सिस्टम 16-स्पीकर हरमन कार्डन 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ एयरबैग 7 6 पार्किंग कैमरा ✅ (540-डिग्री) ✅ (540-डिग्री) पार्किंग सेंसर ✅ (आगे और पीछे) ✅ (आगे और पीछे) एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (लेवल 2+) ✅ (लेवल 2+) डैशकैम ✅ ❌ हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए) ✅ ✅ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) ✅ ✅ ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स ✅ ✅

BE 6 SPORTEQ और Sierra EV दोनों में लगभग हर वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। दोनों में एक शानदार थ्री-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो केबिन को एक स्पेस-एज फील देता है।

हालांकि, कुछ छोटे-मोटे अंतर हैं। Mahindra में एक बेहतर साउंड सिस्टम, घुटनों की सेफ्टी के लिए नी एयरबैग और बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वहीं, Tata अपनी Sierra EV में पावर्ड को-ड्राइवर सीट और एक खुलने वाली सनरूफ (ओपनेबल सनरूफ) जैसे फीचर्स देती है।

दोनों ही SUV ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यहां BE 6 SPORTEQ का स्कोर देखें।

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

स्पेसिफिकेशन Mahindra BE 6 SPORTEQ Tata Sierra EV बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 1 1 2 सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 548 किलोमीटर 651 किलोमीटर 683 किलोमीटर 566 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर पावर 232 पीएस 245 पीएस 286 पीएस 238 पीएस 209 पीएस 140 पीएस (फ्रंट मोटर), 209 पीएस (रियर मोटर) टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम ड्राइवट्रेन रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

दोनों ही इलेक्ट्रिक एसयूवी कार तीन पावरट्रेन ऑप्शंस के साथ आती हैं।

Mahindra BE 6 SPORTEQ अपने बड़े 79 kWh बैटरी पैक की बदौलत थोड़ी बेहतर क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है। लेकिन Sierra EV भी पीछे नहीं है। यह एक सेगमेंट-फर्स्ट ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ आती है, जो 504 Nm तक का टॉर्क देता है।

एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि Sierra EV की बेस 63 kWh बैटरी, BE 6 SPORTEQ के एंट्री-लेवल 59 kWh बैटरी पैक के मुकाबले बेहतर रेंज देती है।

चार्जिंग की बात करें तो BE 6 SPORTEQ को 180 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया गया है, जबकि Sierra EV 120 kW तक ही सीमित है। इसका मतलब है कि लंबी यात्राओं के दौरान BE 6 SPORTEQ को जल्दी से टॉप-अप किया जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

Mahindra BE 6 SPORTEQ और Tata Sierra EV दोनों ही भारतीय ऑटोमेकर्स की इंजीनियरिंग क्षमताओं का बेहतरीन उदाहरण हैं। ये दोनों ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं और किसी भी एक डिपार्टमेंट में इन्हें गलत ठहराना मुश्किल है। आपकी पसंद पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक इलेक्ट्रिक SUV से क्या चाहते हैं। Mahindra BE 6 SPORTEQ उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस को सबसे ऊपर रखते हैं। इसका थ्रिलिंग परफॉर्मेंस, स्पेस-एज स्टाइल, और आक्रामक डिजाइन ऐसा है जो बैटमैन के गैराज में भी अजीब नहीं लगेगा। यह एक ऐसी कार है जिसे आप सिर्फ चलाना नहीं, बल्कि दिखाना भी चाहेंगे।

वहीं दूसरी ओर, Tata Sierra EV एक 'स्लीपर' पर्सनैलिटी वाली कार है। इसमें करोड़ों की SUV को भी पीछे छोड़ने की पावर है, लेकिन यह सब एक स्पेशियस, आरामदायक और प्रैक्टिकल इंटीरियर के साथ आता है। यह उन खरीदारों के लिए है जो जबरदस्त परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन परिवार के आराम और प्रैक्टिकैलिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते। आखिर में, इन दोनों EV में से किसी के भी साथ जाना गलत नहीं है।

इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में से आपकी पसंद कौनसी होगी? हमें कमेंट्स में बताएं।