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    2026 Maruti Baleno Alpha: क्या प्रीमियम हैचबैक कार का ये वेरिएंट लेना है फायदे का सौदा? जानिए यहां

    टॉप मॉडल से नीचे वाला अल्फा वेरिएंट अंदर और बाहर से पूरी तरह से अल्फा (ओ) वेरिएंट जैसा ही है, लेकिन इसमें एडीएएस नहीं है

    सोनू
    सोनू
    Published On सितंबर 14, 2026 17:28 ist
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    published onSep 14, 2026 17:28 IST
    last updated onSep 14, 2026 17:28 IST
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    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    फेसलिफ्ट Maruti Baleno हाल ही में लॉन्च हुई है, और यह पांच वेरिएंट्स: Sigma, Delta, Zeta, Alpha और Alpha(O) में उपलब्ध है। टॉप मॉडल से एक नीचे वाला Alpha वेरिएंट, अंदर और बाहर दोनों तरफ से लगभग फुली लोडेड Alpha (O) जैसा ही है, सिवाय Alpha (O) में मिलने वाले ADAS सुइट के। इस स्टोरी में, हम नई Baleno के सेकंड टॉप Alpha वेरिएंट पर एक नजर डालेंगे और समझेंगे कि यह उन ग्राहकों के लिए क्यों एक स्मार्ट चॉइस है जो फीचर्स से कोई समझौता नहीं करना चाहते लेकिन ADAS के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना चाहते।

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    पहली नज़र में, 2026 Baleno के Alpha और टॉप Alpha (O) वेरिएंट में अंतर करना लगभग नामुमकिन है। Maruti ने टॉप से एक नीचे वाले इस वेरिएंट को भी वही प्रीमियम लुक दिया है जो सबसे महंगे मॉडल को मिलता है। इसमें वही शार्प और मॉडर्न दिखने वाले ऑल-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिनके साथ 3-पीस LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) का सिग्नेचर पैटर्न मिलता है। यह डिजाइन प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की याद दिलाता है लेकिन अब ज्यादा आकर्षक लगता है। इसके अलावा, बंपर में लगे LED फॉग लैंप्स और 3-स्लैट ग्रिल का डिजाइन भी बिल्कुल टॉप मॉडल जैसा ही है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    Alpha (O) वेरिएंट की ग्रिल में एक ट्रायंगुलर एलिमेंट लगा होता है, जो असल में Level-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) के लिए रडार यूनिट है। चूंकि Alpha वेरिएंट में ADAS नहीं मिलता, इसलिए इसमें यह रडार भी नहीं है।

    साइड डिजाइन

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां भी Alpha वेरिएंट टॉप Alpha (O) की कार्बन कॉपी लगता है। Maruti ने यहां कोई कॉस्ट-कटिंग नहीं की है, जिससे यह वेरिएंट कहीं से भी टॉप मॉडल से कम नहीं दिखता। इसमें वही स्टाइलिश 16-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कार को एक स्पोर्टी और अपमार्केट स्टांस देते हैं।

    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    प्रीमियम फील को और बढ़ाने के लिए, इसमें क्रोम-फिनिश्ड डोर हैंडल्स, खिड़कियों के नीचे एक आकर्षक क्रोम बेल्टलाइन, और फ्रंट फेंडर पर एक छोटा क्रोम इंसर्ट भी दिया गया है। प्रैक्टिकल फीचर्स जैसे कि ORVMs (आउटसाइड रियर-व्यू मिरर्स) पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स और एक शार्कफिन एंटीना भी इस वेरिएंट का हिस्सा है। कुल मिलाकर, साइड से देखने पर यह कार अपने सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश हैचबैक में से एक लगती है।

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ भी, Alpha वेरिएंट का डिजाइन टॉप Alpha (O) जैसा ही है। इसमें वही चौड़ी और मॉडर्न C-शेप्ड LED टेल लाइट्स दी गई हैं जो टेलगेट तक फैली हुई हैं। टेलगेट के बाईं तरफ 'Baleno' की बैजिंग और रियर विंडशील्ड के ठीक नीचे दी गई क्रोम बार कार के प्रीमियम लुक को पूरा करती है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    चूंकि यह एक हायर-स्पेक वेरिएंट है, इसलिए इसमें प्रैक्टिकैलिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें वॉशर और डीफॉगर के साथ एक रियर वाइपर भी मिलता है, जो बारिश और सर्दियों में विजिबिलिटी को बेहतर बनाता है। रियर पार्किंग सेंसर्स, जो अब बेस-स्पेक Sigma वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड हैं, वे Alpha वेरिएंट में भी मौजूद हैं।

    कलर ऑप्शन

    Maruti Baleno Alpha कुल सात कलर में उपलब्ध है। इनमें एक नया 'Enigmatic Teal' कलर भी शामिल है, जो काफी फ्रेश और मॉडर्न लगता है।

    • Enigmatic Teal (नया)

    • Opulent Red

    • Bluish Black

    • Nexa Blue

    • Arctic White

    • Grandeur Grey

    • Splendid Silver

    यहां देखिए नई बलेनो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन।

    केबिन और फीचर्स

    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    2026 Maruti Baleno Alpha का केबिन भी टॉप मॉडल की तरह ही प्रीमियम और फीचर-लोडेड है। इसमें वही ट्राई-टोन फिनिश मिलती है, जिसमें डार्क ग्रे, ब्लैक और ब्लू एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को एक सोफिस्टिकेटेड फील देती है। सीटों पर ब्लैक और ब्लू कलर की लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो न सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है बल्कि आरामदायक भी है। Maruti ने सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स दिए हैं, जो एक अच्छा सेफ्टी और कंफर्ट फीचर है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    ड्राइवर के लिए एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक कलर्ड MID (मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले), और डैशबोर्ड के सेंटर में एक फ्री-फ्लोटिंग टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है। फीचर्स के मामले में, Baleno Alpha किसी भी तरह से कम नहीं है। इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक वायरलेस फोन चार्जर, और सेगमेंट में पहली बार वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। गर्मी के मौसम में वेंटिलेटेड सीट्स एक बहुत ही उपयोगी फीचर है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6-स्पीकर (4 स्पीकर्स + 2 ट्वीटर्स) वाला Clarion साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    सेफ्टी के लिए, Maruti Baleno Alpha में कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें छह एयरबैग मिलते हैं। इसके अलावा, पार्किंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए एक 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है, जो इस प्राइस पॉइंट पर एक बेहतरीन फीचर है।

    अन्य सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज, और हिल-होल्ड असिस्ट शामिल हैं। हिल-होल्ड असिस्ट ढलान पर कार को पीछे लुढ़कने से रोकता है, जिससे ट्रैफिक में ड्राइविंग आसान हो जाती है। हालांकि, इस वेरिएंट में एक चीज जो नहीं मिलती है, वह है Level-2 ADAS फीचर्स। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ टॉप Alpha (O) वेरिएंट के लिए ही रिज़र्व रखी गई है।

    पावरट्रेन ऑप्शन

    इस मिडलाइफ अपडेट के साथ, Baleno में अब नई Swift जैसा ही Z12E 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की जानकारी नीचे दी गई हैं:

    स्पेसिफिकेशन

    2026 मारुति बलेनो

    इंजन

    1.2-लीटर, 3-सिलेंडर

    पावर

    83 पीएस

    टॉर्क

    112 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    2026 Maruti Baleno Facelift Alpha

    यह इंजन शहर और हाईवे, दोनों तरह की ड्राइविंग कंडीशंस के लिए पर्याप्त पावर और टॉर्क जेनरेट करता है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन उन लोगों के लिए है जो ड्राइविंग में ज्यादा इंगेजमेंट चाहते हैं, जबकि 5-स्पीड AMT (ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) शहर के ट्रैफिक में आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव देता है। यही इंजन एक ऑप्शनल CNG किट के साथ भी उपलब्ध है, जिसमें यह 70 PS की पावर और 102 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि, CNG का ऑप्शन सिर्फ दो मिड वेरिएंट्स के साथ ही मिलता है

    कीमत और मुकाबला

    Maruti ने नई Baleno की कीमत 5.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच रखी है। Baleno Alpha वेरिएंट की कीमतें काफी प्रतिस्पर्धी हैं। इसके मैनुअल वर्जन की कीमत 9.10 लाख रुपये है, जबकि AMT वेरिएंट की कीमत 9.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

    प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Maruti Baleno का मुकाबला Toyota Glanza, Tata Altroz और Hyundai i20 से है। वहीं इस प्राइस रेंज में इसकी टक्कर Tata Punch, Hyundai Exter, Citroen C3 X और Maruti Fronx से भी है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    फेसलिफ्ट Maruti Baleno का टॉप से एक नीचे वाला Alpha वेरिएंट उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन पैकेज है जो एक फीचर-पैक, स्टाइलिश और प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं, लेकिन ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करना चाहते। यह वेरिएंट लगभग सभी मॉडर्न फीचर्स जैसे 9-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और छह एयरबैग के साथ आता है, जो इसे एक कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं। मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन इसे और भी आकर्षक डील बनाता है।

    इसकी सिर्फ एक कमी यह है कि इस वेरिएंट में कंपनी फिटेड CNG किट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो सिर्फ दो लोअर वेरिएंट्स में ही उपलब्ध है। अगर आप एक पेट्रोल कार चाहते हैं जिसमें लगभग सभी टॉप फीचर्स हों और जो दिखने में भी टॉप मॉडल जैसी हो, तो Baleno Alpha आपके लिए एक समझदारी भरा और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।

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    सोनू
    सोनू

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