सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट vs स्कोडा स्लाविया: कौनसी सेडान कार खरीदें?

    क्या कम कीमत वाली स्लाविया वरना के ज्यादा फीचर वाले पैकेज को टक्कर देने की क्षमता रखती है? जानेंगे आगे

    प्रकाशित: मार्च 19, 2026 07:03 pm । सोनू

    11 Views
    • Write a कमेंट

    Hyundai Verna Vs Skoda Slavia

    भले ही कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट जितने मॉडल नहीं हैं, लेकिन सेडान कारों के बीच भी मुकाबला उतना ही कड़ा है। इस सेगमेंट में हुंडई वरना सबसे नई गाड़ी है, क्योंकि इसे हाल ही में नया फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, और इस सेगमेंट में मौजूद सभी विकल्पों में से इसकी करीबी टक्कर स्कोडा स्लाविया से है।

    अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं और वरना व स्लाविया के बीच इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि कौनसी गाड़ी खरीदें, तो यहां हमने दोनों का कंपेरिजन किया है जिससे आपको सही फैसला लेन में मदद मिलेगी।

    साइज

     

    2026 हुंडई वरना

    स्कोडा स्लाविया

    अंतर

    लंबाई

    4,565 मिलीमीटर

    4,541 मिलीमीटर

    24 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,765 मिलीमीटर

    1,752 मिलीमीटर

    13 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,475 मिलीमीटर

    1,507 मिलीमीटर

    32 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2,670 मिलीमीटर

    2,651 मिलीमीटर

    19 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    528 लीटर

    521 लीटर

    7-लीटर

    • ऊंचाई को छोड़कर, वरना सभी मामलों में स्लाविया से थोड़ी बड़ी है। इसका व्हीलबेस भी बड़ा है, जिसका मतलब है कि पीछे वाले पैसेंजर को केबिन में बेहतर स्पेस मिलेगा।

    Hyundai Verna
    Skoda Slavia

    • हालांकि स्लाविया ज्यादा ऊंची है, जिसका मतलब है कि इसके केबिन में हेडरूम स्पेस ज्यादा मिलेगा।

    Hyundai Verna Front
    Skoda Slavia

    • बूट स्पेस की बात करें तो यहां थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही सेडान कार में आप करीब-करीब एक जितना सामान रख सकते हैं।

    • हाल ही में हुंडई वरना को फेसलिफ्ट अपडेट मिला है और आप यहां नई व पुरानी वरना का कंपेरिजन देख सकते हैं।

    इंजन

     

    हुंडई वरना

    स्कोडा स्लाविया

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    160 पीएस

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क

    144 एनएम

    253 एनएम

    178 एनएम

    250 एनएम

    गियरबॉक्स*

    6-स्पीड एमटी, CVT

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • दोनों सेडान कार में फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है और दोनों केवल पेट्रोल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध हैं।

    • स्लाविया केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, वहीं वरना कार को टर्बो-पेट्रोल और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल दोनों इंजन के साथ खरीदा जा सकता है।

    • सेगमेंट में वरना का टर्बो-पेट्रोल इंजन सबसे पावरफुल भी है।

    Hyundai Verna
    Skoda Slavia

    • हालांकि बेस इंजन का पावर बराबर है, वहीं स्लाविया का 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादा टॉर्क देता है।

    • दोनों सेडान कार प्रोपर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है, इसलिए आप कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी लें आपको स्मूद परफॉर्मेंस ही मिलेगी।

    • इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में डीजल इंजन नहीं दिया गया है, अगर आपको ज्यादा माइलेज वाली कार चाहिए तो आपके पास होंडा सिटी हाइब्रिड का विकल्प मौजूद है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    2026 हुंडई वरना

    स्कोडा स्लाविया

    एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट

    आगे एलईडी फॉग लैंप्स

    अलॉय व्हील

    16-इंच

    16-इंच

    ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर

    पीछे स्पॉइलर

    एलईडी टेल लाइट

    ✅ (कनेक्टेड)

    शार्क फिन एंटीना

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    पीछे फोल्डिंग आर्मरेस्ट

    पीछे विंडो सनशेड

    डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    10.25-इंच

    8-इंच

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    10.25-इंच

    10.1-इंच

    वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो

    ✅ (वायरलेस एडेप्टर के जरिए वायर्ड)

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    पीछे एसी वेंट्स

    सिंगल-पैन सनरूफ

    मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

    आगे पावर एडजस्टेबल सीट

    ✅ (ड्राइवर 8 और पैसेंजर 4 तरह से)

    ✅ (ड्राइवर 6 और पैसेंजर 6 तरह से)

    आगे वेंटिलेटेड सीटें

    वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर

    1-टच अप/डाउन पावर विंडो

    ✅ (केवल ड्राइवर)

    पुश बटन स्टार्ट स्टॉप

    स्मार्ट ओपनिंग टेलगेट

    साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम

    8-स्पीकर साउंड सिस्टम

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग

    7

    6

    360-डिग्री कैमरा

    आगे और पीछे पार्किंग सेंसर

    लेवल-2 एडीएएस

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर

    • फीचर की बात करें तो दोनों सेडान में अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं और इसमें वे सभी जरूरी चीजें हैं जो आपको रोजाना ड्राइव के लिए चाहिए होती है।

    • जहां स्लाविया में 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट और आगे फॉग लैंप्स मिलते हैं, वहीं वरना दूसरे मामले में आगे है।

    Hyundai Verna
    Skoda Slavia

    • स्लाविया की तुलना में वरना में बड़ी टचस्क्रीन, बेहतर साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और एक अतिरिक्त एयरबैग दिया गया है।

    • इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन मिलते हैं।

    • स्लाविया में ये फीचर नहीं दिए गए हैं। उम्मीद है कि इसके फेसलिफ्ट वर्जन में कुशाक फेसलिफ्ट वाले फीचर मिलेंगे।

    प्राइस और कंपेरिजन

    एक्स-शोरूम कीमत

    हुंडई वरना

    स्कोडा स्लाविया

    10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये

    10 लाख रुपये से 17.99 लाख रुपये

    दोनों सेडान कार एक ही प्राइस रेंज में आती है, हालांकि स्लाविया कार का बेस मॉडल एक लाख रुपये तक सस्ता है और टॉप मॉडल 25,000 रुपये तक सस्ता है। लेकिन यह अंतर सही है क्योंकि वरना में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं।

    Hyundai Verna
    Skoda Slavia

    हुंडई वरना और स्कोडा स्लाविया का मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टस और होंडा सिटी से है। यहां हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टस का कंपेरिजन देखें।

    कौनसी सेडान कार खरीदें?

    कीमत के हिसाब से स्कोडा स्लाविया आपकी अगली नई कार हो सकती है। इसमें अच्छे फीचर, बेहतर सेफ्टी, ज्यादा स्पेस और दोनों इंजन के साथ फन-टू-ड्राइव अनुभव मिलता है। स्लाविया के फेसलिफ्ट वर्जन पर भी काम चल रहा है, और अगर आप कुछ समय रूक सकते हैं तो हम आपको इसके लिए इंतजार करने की सलाह देंगे।

    थोड़ी ज्यादा कीमत पर हुंडई वरना आपको ये सबकुछ तो देती ही है, साथ ही बेहतर इंफोटेनमेंट और सेफ्टी पैकेज के अलावा अंदर और बाहर ज्यादा प्रीमियम डिजाइन भी मिलता है।

    आप हुंडई वरना और स्कोडा स्लाविया में से कौनसी सेडान कार लेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

    यह भी देखें: हुंडई वरना ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    हुंडई वरना पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट vs स्कोडा स्लाविया: कौनसी सेडान कार खरीदें?
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है