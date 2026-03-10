सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां

    नई हुंडई वरना कार की डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं और इसमें कई सेफ्टी अपडेट भी दिए गए है

    प्रकाशित: मार्च 10, 2026 10:57 am । स्तुति

    100 Views
    • Write a कमेंट

    Hyundai Verna Old vs New

    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट भारत में 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च हो गई है। यह गाड़ी छह वेरिएंट में उपलब्ध है। नई हुंडई वरना की डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं और इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं, साथ ही इसे कई सेफ्टी अपडेट भी मिले हैं। क्या पुराने मॉडल के मुकाबले नई वरना को मिले अपडेट अच्छे हैं? जानेंगे इस कंपेरिजन के जरिए :- 

    आगे की डिजाइन 

    हुंडई वरना फेसलिफ्ट की डिजाइन में मामूली बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव आपको इस गाड़ी के फ्रंट में देखने को मिलेगा। आगे की तरफ दी गई ग्रिल की डिजाइन पहले जैसी है, लेकिन यह गाड़ी अपडेटेड बंपर एलिमेंट की वजह से अब पहले से थोड़ी चौड़ी लगती है। दूसरा बदलाव इसके लाइटिंग क्लस्टर में किया गया है। इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स को साफ-सुथरे और क्लीन ग्लास हाउसिंग में पोजिशन किया गया है, जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा आकर्षक लगती है। इसमें पहले की तरह चौड़ी एलईडी डीआरएल्स स्ट्रिप दी गई है। हुंडई लोगो को इसमें बोनट पर पोजिशन किया गया है। 

    Hyundai Venue Old

    2026 Hyundai Verna Facelift

    साइड 

    इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई हुंडई वरना कार में राइडिंग के लिए 16-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जिसकी डिजाइन पहले जैसी है। इसमें डोर हैंडल्स पर क्रोम फिनिश और विंडो पेनल्स के नीचे की तरफ क्रोम लाइनिंग दी गई है। हुंडई वरना न्यू मॉडल में बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स दिए गए हैं जिस पर टर्न इंडिकेटर को इंटीग्रेट किया हुआ है। 

    Hyundai Venue Old

    Hyundai Verna New

    नए कलर :

    नई हुंडई वरना कार में दो नए कलर ऑप्शन : मैट फिनिश्ड टाइटन ग्रे और क्लासी ब्लू दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ स्टैरी नाइट, एटलस व्हाइट और एबिस ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। इसमें व्हाइट कलर ऑप्शन के साथ ब्लैक रूफ भी मिलती है। 

    पीछे की डिजाइन 

    साइड प्रोफाइल की तरह इसमें नए बंपर को छोड़कर पीछे की तरफ कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें रियर डिफ्यूजर पर सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं जिससे इसे काफी स्पोर्टी लुक मिलता है। इस गाड़ी में प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह पिक्सेल स्टाइल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप दिए गए हैं।

    Hyundai Venue Old

    2026 Hyundai Verna Facelift

    इंटीरियर 

    केबिन के अंदर इसमें डुअल टोन व्हाइट और ब्लैक कलर थीम के साथ अपमार्केट लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसका डैशबोर्ड लेआउट पहले जैसा है, इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ट्विन 10.25-इंच डिस्प्ले दिए गए हैं। इसमें नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर मोर्स कोड 'एच' लोगो मिलता है। नई हुंडई वरना कार में 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 4-वे पावर-एडजस्टेबल पैसेंजर सीट, और रियर विंडो के लिए सनशेड दिए गए हैं जिससे इसमें अच्छा सीटिंग कंफर्ट मिलता है। इसमें फ्रंट सीटों को वेंटिलेशन फंक्शन के साथ दिया गया है और पीछे वाली सीट पर सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा दी गई है।

    फीचर और सेफ्टी 

    2026 हुंडई वरना कार में पावर्ड टेलगेट दिया गया है जिससे बूट को एक्सेस करना आसान रहता है। इसके अलावा इसमें कंफर्ट और इंफोटेनमेंट के मामले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस गाड़ी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले (वायर्ड-टू-वायरलेस अडेप्टर के जरिए), 8-स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिंगल-पेन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी जैसे फीचर मिलने जारी हैं। 

    Hyundai Venue Old

    नई हुंडई कार में सेफ्टी को लेकर कई नए अपडेट किए गए हैं। इस एसयूवी कार में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें सात एयरबैग्स और इन-बिल्ट डैशकैम भी दिया गया है। सुरक्षा के लिए इसमें ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, हिल स्टार्ट असिस्ट, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑल-व्हील डिस्कब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन व ट्रांसमिशन ऑप्शन 

    नई हुंडई वरना के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल, सीवीटी

    6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी

    पावर 

    115 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क 

    144 एनएम

    		  

    *एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअस्ली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ,डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला 

    2026 हुंडई वरना कार की कीमत 10.98 लाख रुपये से 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस से है। 

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 हुंडई वरना फेसलिफ्ट अपने पुराने वर्जन से कितनी है अलग, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है