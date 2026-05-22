सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 होंडा जेडआर-वी से उठा पर्दा: देखिए डिजाइन, केबिन, फीचर और अन्य खूबियां

    जेडआर-वी भारत में होंडा की सबसे महंगी कार होगी और इसे अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है

    प्रकाशित: मई 22, 2026 03:39 pm । सोनू

    105 Views
    • Write a कमेंट

    Honda ZR-V

    2023 में होंडा ने भारत के कार बाजार में एलिवेट एसयूवी के रूप में एक बिलकुल नई गाड़ी पेश की थी। अब इस जापानी कार कंपनी ने एक नए मॉडल ‘जेडआर-वी’ से पर्दा उठाया है, जो भारत में कंपनी की सबसे महंगी गाड़ी होगी। नई 5 सीटर होंडा एसयूवी कार के बारे में आप जो कुछ जानना चाहते हैं, उसकी जानकारी यहां दी गई है:

    डिजाइन

    • होंडा जेडआर-वी आगे से काफी सोबर है, जिसमें पतला एलईडी हेडलाइट क्लस्टर और एल-शेप एलईडी डीआरएल के साथ हेक्सागोनल स्लेटेड ग्रिल, और इसके ऊपर की तरफ होंडा लोगो दिया गया है।

    Honda ZR-V
    Honda ZR-V

    • सामने वाले बंपर के दोनों तरफ पतले एयर इनटेक और नीचे की तरफ ग्रिल को कॉम्प्लिमेंट देने के लिए हनीकॉम्ब मैश पेटर्न है, जो इसे अग्रेसिव लुक देता है।

    Honda ZR-V

    • होंडा ने इसमें रूफ रेल्स, साफ-सुथरे डोर पेनल, ग्लॉस-ब्लैक व्हील क्लेडिंग और पारंपरिक डोर हैंडल दिए गए हैं। बी और सी-पिलर पर ब्लैक कलर दिया गया है जो इसे फ्लोटिंग रूफ जैसा इफेक्ट देता है और इसके चारों ओर ग्लॉस ब्लैक क्लेडिंग दी गई है।

    • जेडआर-वी में 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    Honda ZR-V

    • इसमें इंडिविजुअल रैपअराउंड एलईडी टेल लाइटें, पीछे एक बड़ी विंडशिल्ड, टेलगेट पर ‘जेडआर-वी’ और ‘ई:एचईवी’ बैजिंग, दो एग्जॉस्ट, और ग्लॉस ब्लैक फिनिश रियर बंपर दिया गया है।

    Honda ZR-V

    साइज:

    लंबाई: 4568 मिलीमीटर । चौड़ाई: 1840 मिलीमीटर । ऊंचाई: 1620 मिलीमीटर । व्हीलबेस: 2657 मिलीमीटर

    • इसके साइज पर गौर करें तो इसकी लंबाई एमजी हेक्टर और टाटा हैरियर जैसी कारों के बराबर है, इसका मतलब है कि इसे होंडा कार लाइनअप में एलिवेट एसयूवी के ऊपर पोजिशन किया गया है।

    कलर

    होंडा ने भारत में जेडआर-वी को 4 कलर ऑप्शन: क्रिस्टल ब्लैक पर्ल, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, मेटियोरॉइड ग्रे मैटेलिक और ट्विलाइट मिस्ट ब्लैक पर्ल में पेश किया है।

    केबिन

    • एक्सटीरियर की तरह इसका केबिन भी साफ-सुथरा है, इसमें डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई तक मैश पेटर्न जैसी ट्रिम (जिसमें एसी वेंट्स भी लगे हैं) दी गई है और एक फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

    • पूरी तरह से काला केबिन इसे अंदर से स्पोर्टी लुक देता है और सेंटर कंसोल, डैशबोर्ड व इनसाइड डोर हैंडल के चारों ओर दिए ब्रश्ड सिल्वर एक्सेंट इसे कॉम्प्लिमेंट देते हैं।

    • जेडआर-वी में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो भारत में उपलब्ध होंडा सिटी और एलिवेट जैसा ही है।

    • अच्छी बात ये है कि होंडा ने इसमें क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन और नोब भी दिए हैं, और सेंटर कंसोल के आसपास सॉफ्ट-टच मैटेरियल का इस्तेमाल भी किया गया है।

    खास बात:

    सेंटर कंसोल को साफ-सुथरा रखने के लिए पारंपरिक गियर शिफ्टर की जगह बटन का इस्तेमाल किया गया है।

    फीचर और सेफ्टी

    जेडआर-वी में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 12-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने को-ड्राइवर सीट, पावर्ड टेलगेट, एयर प्यूरीफायर और एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

    सुरक्षा की बात करें तो इस होंडा एसयूवी कार में 11 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    ध्यान दें:

    होंडा जेडआर-वी को 2023 में हुए यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी।

    इंजन

    भारत में होंडा जेडआर-वी में ड्यूल-मोटर सेटअप के साथ एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा, जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप

    पावर

    184 पीएस

    टॉर्क

    315 एनएम

    गियरबॉक्स

    ई-सीवीटी*

    *इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    Honda ZR-V

    इसमें चार ड्राइव मोड: नॉर्मल, स्पोर्ट, इको और स्नो भी दिए गए हैं। होंडा का कहना है कि ये एसयूवी कार महज 7.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है।

    लॉन्च डेट, संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    होंडा जेडआर-वी को अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। जेडआर-वी का मुकाबला फोक्सवैगन टिग्वान आर-लाइन, स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन जैसी फुल साइज एसयूवी कार से रहेगा।

    was this article helpful ?

    होंडा zr-v पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 होंडा जेडआर-वी से उठा पर्दा: देखिए डिजाइन, केबिन, फीचर और अन्य खूबियां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है