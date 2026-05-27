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    2026 होंडा सिटी और पुरानी सिटी सेडान कार में है कितना अंतर, जानिए यहां

    होंडा के अंतरराष्ट्रीय मॉडल से मिलते-जुलते स्टाइल के साथ, यह अब तक की सबसे अच्छी दिखने वाली होंडा सिटी कार हो सकती है

    प्रकाशित: मई 27, 2026 11:45 am । सोनू

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    Honda City Old vs New

    2023 में होंडा सिटी को मिले अपडेट में सेडान कार में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए थे, लेकिन इसके नए फेसलिफ्ट वर्जन के एक्सटीरियर डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं, साथ ही कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं जो पहले इस सेडान कार में नहीं दिए गए थे। इसकी शुरुआती कीमत पुरानी होंडा सिटी के बराबर है, लेकिन टॉप मॉडल्स की प्राइस थोड़ी बढ़ गई है।

    अगर आप नई सेडान कार घर लाने की सोच रहे हैं और आप होंडा सिटी न्यू मॉडल लेने का विचार रहे हैं, तो यहां देखिए यह पुराने मॉडल से कितनी बेहतर हुई है:

    डिजाइन

    होंडा सिटी हमेशा से एक शानदार दिखने वाली सेडान रही है, लेकिन इन अपडेट के साथ यह और भी ज्यादा प्रीमियम नजर आती है।

    आगे का डिजाइन

    होंडा सिटी की डिजाइन फिलॉसफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ये सेडान कार आगे से अभी भी आकर्षक और शार्प दिखती है। हालांकि, बंपर में थोड़े ज्यादा अग्रेसिव एयर इनलेट और पतली हेडलाइट के साथ, अब यह पहले से ज्यादा शार्प और ज्यादा अग्रेसिव नजर आती है।

    Honda City
    Honda City Front

    दोनों हेडलाइटों को जोड़ने वाली मोटी क्रोम बार को हटा दिया गया है, और इसकी जगह एक पतली एलईडी डीआरएल दी गई है, जिससे लोग इसकी तुलना हुंडई वरना से करने लगे हैं। होंडा ने सिटी कार का एलईडी हेडलाइट क्लस्टर भी बदल दिया है, यह पुराने मॉडल जैसा तो नहीं है लेकिन कंपनी का कहना है कि कम रोशनी में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि इसमें एक प्रोजेक्टर यूनिट है।

    ग्रिल और नीचे एयर डैम में एक जैसा हनीकॉम्ब पेटर्न डिजाइन है, लेकिन इसका असर ज्यादा दिखता है क्योंकि इसने कार के आगे के बड़े हिस्से को कवर किया है। पुराने मॉडल वाली फॉग लाइटों को भी हटा दिया गया है, और कुल मिलाकर अब होंडा सिटी न्यू मॉडल में आगे की तरफ ज्यादा यूरोपियन टच मिलता है।

    साइड प्रोफाइल

    साइड से देखने पर इसका बॉडी शेप वैसा ही है, लेकिन स्टाइल में बदलाव की वजह से इसकी लंबाई 20 मिलीमीटर बढ़ गई है और इसकी कुल लंबाई 4594 मिलीमीटर है। आगे की तरह, होंडा ने डोर हैंडल पर से क्रोम इनसर्ट हटा दिया है और अब सिर्फ बॉडी कलर फिनिश दी गई है।

    Honda City
    Honda City Side

    राइडिंग के लिए इसमें पहले की तरह 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन नए रिम क्लासी के बजाय स्पोर्टी हैं। हालांकि हमारी इच्छा थी कि होंडा को इसमें थोड़े बड़े व्हील या मोटे साइड वॉल का ऑप्शन देना चाहिए था, जिससे व्हील आर्क ज्यादा अच्छे से भर जाते और शायद सेडान कार को अभी से ज्यादा दमदार लुक मिलता।

    पीछे का डिजाइन

    आगे की तुलना में पीछे की तरफ कम बदलाव किए गए हैं। इसकी एलईडी टेल लाइटें का शेप तो वैसा ही है, लेकिन अब होंडा ने साइड में कुछ इंडिविजुअल एलईडी के साथ एक क्लियर लेंस ट्रीटमेंट दिया है, जो इसे पहले से ज्यादा फैंसी लुक देता है।

    Honda City
    Honda City

    बंपर में किए गए बदलाव ने सबसे ज्यादा असर डाला है। पहले सिटी में काफी सिंपल बॉडी-कलर बंपर था, जिसके नीचे एक स्पोर्टी डिफ्यूजर जैसा एलिमेंट और हॉरिजोंटल रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स लगी होती थी।

    अब इसका डिजाइन काफी ज्यादा अग्रेसिव है और बीच में एक कंट्रास्टिंग पियानो ब्लैक आउटलाइन दी गई है, जो मैश ओपनिंग और बॉडी कलर स्लैट के ठीक ऊपर है। रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स को अब पियानो ब्लैक इनसर्ट में वर्टिकल शेप में रखा गया है और ये सभी बदलाव मिलकर होंडा सिटी 2026 मॉडल को पीछे से ज्यादा दमदार बनाते हैं।

    बैजिंग, बूटलिप स्पॉइलर और शार्कफिन एंटीना की जगह पहले जैसी ही है।

    कलर ऑप्शन

    2026 होंडा सिटी फेसलिफ्ट में पहले की तरह 6 मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि इसमें आपको गोल्डन ब्राउन मैटेलिक कलर नहीं मिलेगा, इसे अब ज्यादा आकर्षक दिखने वाले क्रिस्टल ब्लैक पर्ल शेड से रिप्लेस किया गया है। सिटी सेडान कार के अन्य कलर में ओब्सिडियन ब्लू पर्ल, रेडियंट रेड मैटेलिक, प्लैटिनम व्हाइट पर्ल, मेटेरॉइड ग्रे मैटेलिक और लुनार सिल्वर मैटेलिक शामिल हैं।

    केबिन

    होंडा ने सिटी के केबिन स्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया है। अच्छी बात ये है कि इसका डिजाइन पुराना नहीं लगता है और ड्यूल-टोन थीम वास्तव में काफी क्लासी लगती है। बैज या ऑफ-व्हाइट ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री और लेदरेट रैपिंग के बजाय, इसमें आपको अब आईवरी व्हाइट फिनिश मिलती है, जिसे साफ रखना शायद मुश्किल काम हो सकता है।

    Honda City
    Honda City Facelift

    इसके अलावा, नया टचस्क्रीन सिस्टम डैशबोर्ड से बाहर निकला हुआ है, और केबिन क्वालिटी भी काफी शानदार है। हम होंडा की इस बात के लिए तारीफ जरूर करना चाहेंगे कि उसने एसी कंट्रोल्स के लिए फिजिकल नोब को बरकरार रखा है, जिन्हें इस्तेमाल करना आसान है, और 360 डिग्री कैमरा व वेंटिलेटेड सीट जैसे नए फीचर के लिए भी अलग से फिजिकल बटन दिए गए हैं।

    होंडा सिटी की प्रैक्टिकैलिटी अभी भी इसकी सबसे बड़ी खासियत है, लेकिन हम चाहते हैं कि होंडा ने नॉन-हाइब्रिड वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जिंग पेड को और बेहतर तरीके के लगाया होता। यह अभी एक अलग एसेसरीज यूनिट है जिसे आगे वाले कपहोल्डर के ऊपर लगाया गया है। हाइब्रिड वेरिएंट में आपको गियर लीवर के पीछे अलग जगह मिलती है, जहां इसे बेहतर तरीके से लगाया गया है।

    पीछे के स्पेस में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी प्राइवेसी और तेज धूप से बचाव के लिए पीछे विंडशिल्ड पर अब एक मैनुअल कवर दिया गया है। हमारी यह भी इच्छा थी कि ये सनशेड साइड ग्लास पर भी दिए जाने चाहिए थे।

    फीचर

    हुंडई वरना जैसी सेडान कार जब कुछ नए फीचर के साथ आई तो होंडा सिटी मुकाबले में पिछड़ने लगी थी। हालांकि अब 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड जैसे महत्वूपर्ण फीचर इसमें जोड़ दिए गए हैं, लेकिन अभी भी होंडा सिटी अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आगे पावर्ड सीटें, फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम और पीछे विंडो सनशेड का अभाव है।

    Honda City 360 Degree Camera

    बाकी फीचर, जैसे पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, कीलेस एंट्री, सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटो एसी, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम को बरकरार रखा गया है।

    इसमें एक नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जिसे पुराने 8-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिप्लेस किया गया है। लेकिन इस स्क्रीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये बाहर से लगाई गई है। इसका यूजर इंटरफेस इस्तेमाल करने में आसान लग सकता है, लेकिन यह थोड़ा डल है और रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा नहीं है। इसमें अभी भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है, और आप 8-स्पीकर साउंड सिस्टम के जरिए म्यूजिक चला सकते हैं।

    सेफ्टी

    होंडा सिटी में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एक रियर-व्यू कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर बेस वेरिएंट से दिए गए हैं।

    इसमें लेवल-2 एडीएएस फीचर (कैमरा और रडार दोनों का इस्तेमाल) भी दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फंक्शन मिलते हैं। सेफ्टी के लिए एकमात्र नया फीचर 360 डिग्री कैमरा जोड़ा गया है।

    इंजन

    होंडा सिटी कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह पहले की तरह 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप में उपलब्ध है। इनकी ट्यूनिंग और पावर आउटपुट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और यहां इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी गई है:

    स्पेसिफिकेशन

    पेट्रोल

    स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड

    पावर

    121 पीएस

    126 पीएस (संयुक्त)

    टॉर्क

    145 एनएम

    253 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    ई-सीवीटी

    माइलेज

    17.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

    27.26 किलोमीटर प्रति लीटर

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी - इलेक्ट्रिकली-कपल्ड कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

    खरीददारों के लिए सलाह: अगर आप गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो होंडा सिटी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन चुनें। यह इस सेगमेंट में एक यूनीक विकल्प है और इलेक्ट्रिफिकेशन व पेट्रोल कम्बशन के कॉम्बिनेशन से आपको असल में 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देगा। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की तुलना में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेहतर है, जिससे हाईवे पर ओवरटेक करना थोड़ा आसान हो जाता है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    स्पेसिफिकेशन

    पेट्रोल

    स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल-हाइब्रिड

    पावर

    121 पीएस

    126 पीएस (संयुक्त)

    टॉर्क

    145 एनएम

    253 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / सीवीटी

    ई-सीवीटी

    माइलेज

    17.77 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी) / 17.97 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

    27.26 किलोमीटर प्रति लीटर

    *इंट्रोडक्ट्री प्राइस

    होंडा सिटी की शुरूआती कीमत तो पहले जितनी ही है, लेकिन टॉप मॉडल हाइब्रिड की प्राइस एक लाख रुपये बढ़ गई है।

    Honda City

    होंडा सिटी गाड़ी का मुकाबला फोक्सवैगन वर्टस, स्कोडा स्लाविया, और हुंडई वरना से है।

    Honda City

    आप सेडान कार के ये विकल्प भी देख सकते हैं:

    • फोक्सवैगन वर्टस: टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली एक बेहतरीन सेडान है जो अपने स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी के साथ फैमिली फ्रेंडली भी है। इसमें चार लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहां सिटी और वर्टस का कंपेरिजन देखें

    • स्कोडा स्लाविया: फोक्सवैगन वर्टस जैसी ही खूबियां और फन-टू-ड्राइव डायनामिक्स, टर्बो-पेट्रोल इंजन और चार लोगों के परिवार के लिए कंफर्ट, फीचर, स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी का अच्छा संतुलन मिलता है।

    • हुंडई वरना: यह टेक्नोलॉजी से भरपूर है और फीचर के मामले में एक सेगमेंट बेंचमार्क सेट किया है। अगर आप फीचर, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और सेफ्टी किसी भी चीज से समझौता नहीं करना चाहते हैं तो इसे चुनें।

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