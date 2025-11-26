सभी
    टाटा सिएरा के टॉप-5 फीचर्स की पूरी डीटेल्स के बारे में जानिए यहां

    प्रकाशित: नवंबर 26, 2025 04:14 pm । भानु

    23 Views
    Tata Sierra

    कुछ समय पहले तक, टाटा सिएरा नाम हमें 25 साल पुरानी एक कार की याद दिलाता था जो अपनी दमदार रोड प्रजेंस, ऑफ-रोड केपेबिलिटी और अनोखे ग्लास-हैवी डिज़ाइन के साथ भारतीय सड़कों पर राज करती थी। लेकिन जब टाटा ने सिएरा को एक मॉर्डन अवतार में लॉन्च किया, तो सब कुछ बदल गया।

    इसमें अभी भी ओरिजिनल एसयूवी वाले सारे आकर्षण और खूबियां मौजूद हैं, लेकिन एक बात अलग है जो है इसमें दी गई  ढेर सारी टेक्नोलॉजी । 2025 टाटा सिएरा में इतने सारे फ़ीचर्स दिए गए हैं कि उन्हें एक ही आर्टिकल में समेटना मुश्किल होगा, इसलिए पेश हैं इसके टॉप 5 फ़ीचर्स और उनकी फंक्शनेलिटी पर एक नज़र।

    ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

    यह कोई ऐसा फ़ीचर नहीं है जो ज़्यादा महंगी टाटा कारों से लिया गया हो; बल्कि, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी टाटा मॉडल में दो नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग स्क्रीन दी गई हैं।

    Tata Sierra

    सिएरा में 12.3 इंच की टचस्क्रीन है, जो हैरियर और सफारी जितनी ही बड़ी है, और इसका यूज़र इंटरफ़ेस भी वैसा ही है, जो इस्तेमाल करने और समझने में आसान है।

    10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, नेक्सन के डिस्प्ले जितना ही बड़ा है, और इसका लेआउट भी साफ़-सुथरा है, ग्राफ़िक्स भी क्रिस्टल क्लियर हैं, और सारी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सकती है। यह मैप भी दिखाता है, और आप इस स्क्रीन पर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर की फीड देख सकते हैं।

    आगे बैठनै वाले पैसेंजर के लिए 12.3 इंच की टचस्क्रीन दी गई है, जिससे वे म्यूजिक और टेंपरेचर को कंट्रोल  कर सकते हैं। लेकिन यह और भी बहुत कुछ करता है। अगर आप गेम खेलना चाहते हैं, तो आप इसमें एक वीडियो गेम कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने ईयरफ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे यात्री कंटेंट भी देख सकते हैं।

    जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

    हमने इसे टाटा हैरियर और सफारी में देखा और इस्तेमाल किया है, और यह फ़ीचर वाकई कमाल का है। पावर्ड टेलगेट के साथ, सामान चढ़ाने और उतारने की प्रक्रिया आसान, ज़्यादा सुविधाजनक और कम समय लेने वाली हो जाती है।

    Tata Sierra

    आपको बूट खोलने के लिए बूट लिप के नीचे एक बटन, उसे बंद करने के लिए एक और बटन, और केबिन के अंदर भी ऐसा ही करने के लिए एक बटन मिलता है। लेकिन, अगर आपके हाथ में कुछ बैग हैं और आप बूट खोलने के लिए बटन या चाबी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप बस बम्पर के नीचे अपना पैर डालकर जेस्चर से बूट खोल/बंद कर सकते हैं।

    साउंड बार के साथ 12 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम 

    अगर आपने हाल ही में टाटा की कोई कार चलाई है, तो आपको पता होगा कि जेबीएल का साउंड सिस्टम वाकई बेहतरीन है और इसका परफॉर्मेंस किसी भी म्यूजिक लवर को खुश कर देगा। तेज़ आवाज़ में भी आवाज़ न सिर्फ़ साफ़ और स्पष्ट आती है, बल्कि टाटा ने कई प्री-सेट इक्वलाइज़र सेटिंग्स भी दी हैं जो सुनने के अनुभव को काफ़ी बदल देती हैं।

    Tata Sierra

    इसके अलावा सिएरा के डैशबोर्ड में एक ख़ास साउंड बार भी दिया गया है। यह म्यूजिक के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है और आपको होम थिएटर जैसा अहसास देता है।

    ऑगमेंटेड रियलिटी-बेस्ड-हेड अप डिस्प्ले 

    टाटा कारों में एक और नया फीचर दिया गया है जो हेड-अप डिस्प्ले है और यह कोई साधारण नहीं, बल्कि ऑगमेंटेड रियलिटी-बेस्ड है। इस फ़ीचर के साथ, आपको अपनी ड्राइविंग की जानकारी विंडशील्ड पर दिखाई देती है।

    Tata SIerra

    इतना ही नहीं, आप विंडशील्ड पर नेविगेशन और ड्राइविंग असिस्टेंस भी देख सकते हैं, इसलिए आपको ड्राइवर डिस्प्ले पर नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है।

    लेवल 2 एडीएएस

    हालांकि भारतीय बाज़ार में कई कारें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स से लैस हैं, लेकिन टाटा की कारों में ये फीचर वास्तव में भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुरूप काम करता है। 

    Tata Sierra

    इसका अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल अच्छा काम करता है, जैसा कि हमने हैरियर और सफारी में देखा है; लेन कीप असिस्ट आपको झटके से लेन में वापस नहीं आने देता, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग समय पर और धीरे से ब्रेक लगाती है।

    ऑटोनॉमस ड्राइविंग और एडीएएस पर पूरी तरह भरोसा करना अभी भी एक वास्तविकता बनने से बहुत दूर है, लेकिन इस तरह की सुविधा होने से कार के पूरा सुरक्षा पहलू में सुधार होता है।

    टाटा सिएरा की कीमत और कंपेरिजन

    नई टाटा सिएरा कार की शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन इंडिया)रखी गई है। सिएरा की पूरी कीमतें दिसंबर 2025 की शुरुआत में घोषित की जाएंगी। 2025 टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, मारुति विक्टोरिस और फोक्सवैगन टाइगन से है।

    इसका मुकाबला अपकमिंग रेनो डस्टर और निसान टेक्टन से भी होगा।

    टाटा सिएरा के टॉप-5 फीचर्स की पूरी डीटेल्स के बारे में जानिए यहां
