सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस : इस परफॉरमेंस सेडान कार में क्या कुछ मिलता है खास, इन 7 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: अक्टूबर 18, 2025 10:26 am । स्तुति

    12 Views
    • Write a कमेंट

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस कार को भारत में इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और इसका मुकाबला फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई से रहेगा!

    Skoda Octavia RS

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च हो गई है। इस सेडान कार की केवल 100 यूनिट्स भारतीय बाजार के लिए आवंटित की गई हैं, जो कि प्री-लॉन्च बुकिंग के जरिए पूरी बिक चुकी हैं। हमें लगता है कि कंपनी ऑक्टाविया आरएस की कुछ यूनिट्स जल्द ही पेश कर सकती है। ऑक्टाविया आरएस भारत की सबसे पसंदीदा परफॉरमेंस सेडान कार में से एक है और इसे फिर से भारत की सड़कों पर देखना परफॉरमेंस कारों के शौकीन लोगों के लिए काफी दिलचस्प होगा। 

    नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस परफॉरमेंस सेडान में क्या कुछ मिलता है खास तस्वीरों के जरिए जानेंगे आगे :- 

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस डिजाइन 

    न्यू जनरेशन ऑक्टाविया आरएस कार स्टैंडर्ड ऑक्टाविया की तरह काफी एलिगेंट लगती है, लेकिन इसमें कई आरएस स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। 

    Skoda Octavia RS

    आगे की तरफ इसमें सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है, लेकिन इस पर अब आरएस बैजिंग के साथ ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है। इसमें डुअल-पॉड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट के साथ यूनीक वी-शेप्ड एलईडी डीआरएल्स भी दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती हैं। इस गाड़ी के आगे वाले बंपर की डिजाइन एकदम नई है और इसमें बेहतर कूलिंग के लिए बड़े एयर इंटेक दिए गए हैं। 

    Skoda Octavia RS

    राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच एरोडायनेमिक डिजाइन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कार के एथलेटिक आकार को निखारते हुए इसके व्हील आर्क को पूरी तरह से भर देते हैं। इसमें रेड ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं। ब्लैक आउट ओआरवीएम्स और विंडो सराउंड इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। 

    Skoda Octavia RS

    पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स, बूट लिप स्पोइलर और ब्लैक एक्सेंट दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी वाइब देते हैं। इस गाड़ी में पीछे की साइड सेंटर पर बोल्ड 'स्कोडा' लेटरिंग दी गई है, साथ ही इसमें आरएस बैजिंग भी मिलती है जो बताती है कि आप कोई सिंपल स्कोडा कार नहीं चल रहे हैं। 

    Skoda Octavia RS

    नई ऑक्टाविया आरएस सेडान पांच एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : मम्बा ग्रीन, मैजिक ब्लैक, रेस ब्लू, कैंडी व्हाइट और वेलवेट रेड में उपलब्ध है।  

    यह भी पढ़ें : 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के साथ मिलेंगे ये पांच कलर ऑप्शन, लेकिन अब आप इसे केवल इन चार कलर में कर सकते हैं बुक

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस इंटीरियर

    2025 Skoda Octavia RS

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस गाड़ी का केबिन प्रीमियम है और इसे खास परफॉरमेंस ड्राइविंग के लिए तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज इसकी ऑल-ब्लैक इंटीरियर कलर थीम है और इसमें डैशबोर्ड, डोर पैड और सीटों के आसपास रेड कॉन्ट्रास्ट सिचिंग और एक्सेंट दिए गए हैं। 

    स्कोडा की नई डिजाइन थीम यहां साफ तौर पर दिखाई देती है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड लेआउट मिनिमल, मॉडर्न और क्लीन है और इस पर बड़ा फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 3-स्पोक फ्लैट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिस पर 'स्कोडा' लोगो एम्बॉस किया हुआ है जो इसे काफी स्पोर्टी लुक देता है। वहीं, मेटेलिक पैडल्स और स्पोर्ट सीटें गाड़ी के परफॉरमेंस कैरेक्टर को निखारती है। 

    पीछे वाले पैसेंजर को इसमें अच्छी-खासी स्पेस मिल पाती है जिससे यह गाड़ी काफी प्रेक्टिकल साबित होती है। इसमें 600 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो लंबे ट्रिप्स के लिए पर्याप्त है। 

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस फीचर 

    2025 Skoda Octavia RS

    नई स्कोडा ऑक्टाविया कार का केबिन सुविधाओं से भरपूर है। इस गाड़ी में डैशबोर्ड पर 13-इंच फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। इन दोनों स्क्रीन के ग्राफिक्स शानदार है और इसमें कई एडवांस फीचर भी मिलते हैं।  

    इस सेडान कार में 3-जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, हीटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और 12-स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम जैसे मॉडर्न फीचर दिए गए हैं। 

    स्कोडा ऑक्टाविया न्यू मॉडल में सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। इस गाड़ी में 10 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस इंजन ऑप्शन 

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस गाड़ी में 2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 265 पीएस की पावर और 370 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 7-स्पीड डीएसजी (डुअल-क्लच ऑटोमेटिक) ट्रांसमिशन दिया गया है। 

    0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार को यह गाड़ी 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे है। ऑक्टाविया आरएस कार में कड़ा स्प्रिंग सस्पेंशन सेटअप, रेस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील और अपग्रेडेड ब्रेक्स दिए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफ्रेंशियल फीचर भी दिया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि पावर सीधे पहियों तक पहुंचे और बेहतर कॉर्नरिंग एग्जिट स्पीड के लिए अधिकतम ग्रिप मिले।

    यह भी पढ़ें : स्कोडा सुपर्ब डीजल: क्या स्कोडा वापस डीजल इंजन लाने पर कर रही है विचार? पढ़िये ये रिपोर्ट

    स्कोडा ऑक्टाविया मुकाबला

    Skoda Octavia RS

    नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस का सबसे करीबी मुकाबला फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई और हाल ही में लॉन्च हुई मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू से रहेगा। 

    was this article helpful ?

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग सेडान कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस : इस परफॉरमेंस सेडान कार में क्या कुछ मिलता है खास, इन 7 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है