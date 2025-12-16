स्कोडा की भारत में उपलब्ध सबसे बेस्ट कार पर डालिए एक नजर

स्कोडा ने भारतीय कार बाजार में धीरे-धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि यह ब्रांड अपने कुछ प्रतिद्वंद्वियों की तरह बिक्री बढ़ाने पर उतना जोर नहीं देता, फिर भी इसकी कारें उन ग्राहकों को आकर्षित करती हैं जो मजबूत यूरोपीय इंजीनियरिंग को महत्व देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, स्कोडा ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेकर प्रीमियम 7-सीटर तक, विभिन्न बॉडी स्टाइल और प्राइस रेंज वाली कारों को शामिल किया है।

चाहे आप एक रोजाना के उपयोग के लिए एक प्रैक्टिकल, एक कंफर्टेबल फैमिली कार चाहते ​हो या फिर ड्राइव करने के शौकीन लोगों को रोमांचित करने वाली कोई कार ढूंढ रहे हों, स्कोडा के लाइनअप में हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है:

स्कोडा कायलाक

कीमत: 7.55 लाख रुपये से लेकर 12.80 लाख रुपये

स्कोडा कायलाक भारतीय बाज़ार के सबसे लोकप्रिय सेगमेंट में ब्रांड की एंट्री का प्रतीक है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में पेश की गई कायलाक के साथ, स्कोडा 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी के बाज़ार में अपनी जगह बनाना चाहती है।

डिज़ाइन की बात करें तो, कायलाक स्कोडा की जानी-पहचानी स्टाइलिंग को फॉलो करती है, जिसमें क्लीन लाइनें, दमदार शोल्डर प्रोफाइल और सिंपल लेकिन आत्मविश्वास से भरा फ्रंट शामिल है। यह आक्रामक दिखने की कोशिश नहीं करती, जो इसके पक्ष में काम करता है, खासकर शहरी ग्राहकों के लिए जो दिखावे के बजाय सादगी पसंद करते हैं।

ड्राइव के लिए, कायलाक को रोजाना के कंफर्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सस्पेंशन सेटअप खराब शहरी सड़कों को बखूबी संभालता है, और स्टीयरिंग इतना हल्का है कि तेज़ स्पीड पर भी बिना किसी परेशानी के इसे आसानी से चलाया जा सकता है। पहली बार स्कोडा के ग्राहकों के लिए, कायलाक एक समझदारी भरी एक एंट्री लेवल कार है।

स्कोडा स्लाविया

कीमत: 10 लाख रुपये से लेकर 17.70 लाख रुपये

स्लाविया उन लोगों के लिए स्कोडा का जवाब है जो एसयूवी के वर्चस्व वाले बाजार में भी एक बेहतरीन सेडान को महत्व देते हैं। यह क्लासिक थ्री-बॉक्स स्टाइल को मॉर्डन डिजाइन एलिमेंट्स के साथ जोड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी कार बनती है जो पुराने जमाने की न होते हुए भी आज जैसी दिखती है।

स्लाविया की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसका बड़ा केबिन है। इसका रियर कंफर्ट अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है, जो इसे परिवारों के साथ-साथ ड्राइवर द्वारा चलाई जाने वाली कारों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प बनाता है। बूट स्पेस काफी बड़ा है, जो लंबी यात्राओं के लिए स्लाविया की प्रैक्टिकैलिटी को और मजबूत करता है। गाड़ी चलाते ही आपको स्लाविया कांफी बैलेंस्ड कार लगेगी। उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी इसकी राइड कंफर्टेबल है, वहीं हाईवे पर यह कार स्थिर और संतुलित महसूस होती है।

जो ग्राहक कंफर्ट, स्पेस और ड्राइविंग के आनंद का एक सोचा समझा पैकेज चाहते हैं, उनके लिए स्लाविया भारत में उपलब्ध सबसे अच्छी सेडान कारों में से एक बनी हुई है।

स्कोडा कुशाक

कीमत: 10.61 लाख रुपये से लेकर 18.43 लाख रुपये

देखने में, कुशाक कॉम्पैक्ट होने के साथ-साथ दमदार भी लगती है। शहर में चलाते समय यह बड़ी नहीं लगती, लेकिन फिर भी एसयूवी खरीदने वालों को आकर्षित करने के लिए इसमें पर्याप्त दमखम मौजूद है। इंटीरियर में स्कोडा की फंक्शनल डिजाइन अप्रोच का पालन किया गया है, जिसमें साफ-सुथरा डैशबोर्ड लेआउट और उपयोग में आसान कंट्रोल दिए गए हैं। कुल मिलाकर इसमें स्पेस का अच्छा प्रबंधन किया गया है, खासकर आगे बैठने वालों के लिए, जबकि पीछे की सीटें परिवार वालों के लिए पर्याप्त आरामदायक हैं। बूट स्पेस वीकेंड ट्रिप और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी है।

कुशाक की असली खूबी इसकी ड्राइविंग क्षमता में है। इसका सस्पेंशन सिस्टम खराब सड़कों पर भी आपको आत्मविश्वास देता है, और इसके इंजन रिफाइंड हैं और शहर में ड्राइविंग और खुली सड़कों पर ओवरटेकिंग दोनों के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस देता है। कुशाक को जल्द ही एक नया रूप मिलने वाला है जिसे हमने पहले ही टेस्ट मॉडल के रूप में सड़कों पर देखा है।

स्कोडा कोडिएक

कीमत: 39.99 लाख रुपये से लेकर 45.96 लाख रुपये

भारत में स्कोडा के लाइनअप में सबसे ऊपर कोडिएक है, जो एक प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी है और उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो स्पेस, कंफर्ट और एक बेहतर प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। कोडिएक का डिज़ाइन मैच्योर है, जिसमें अनावश्यक दिखावे से बचा गया है। यह बिना ज्यादा ध्यान खींचे प्रीमियम लुक देती है।

अंदर से, कोडिएक का केबिन काफी शानदार नजर आता है जिसमें हाई क्वालिटी वाले मैटेरियल और बेहतरीन फिटिंग व फिनिशिंग दी गई है। इसकी सीटें काफी कंफर्टेबल है, और थर्ड रो छोटी से मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए उपयोगी है, जिससे यह बड़े परिवारों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बन जाती है। हालांकि यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर लोडेड एसयूवी नहीं है, लेकिन कोडिएक इसकी भरपाई कर देती है। जो ग्राहक लग्जरी ब्रांडों की कीमत चुकाए बिना एक रिफाइंड फैमिली एसयूवी की तलाश में हैं, उनके लिए कोडिएक एक बेहतरीन विकल्प है।

यह अब 5-सीटर विकल्प में भी उपलब्ध है!

बोनस: स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

कीमत: 49.99 लाख रुपये

जी हां, ऑक्टाविया आरएस की सभी सीमित यूनिट्स बिक चुकी है, लेकिन इसका विशेष उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि यह स्कोडा के उस पहलू को दर्शाती है जिसे कार लवर्स बेहद पसंद करते हैं। यह कोई आम कार नहीं है, लेकिन भारत में ब्रांड की छवि को आकार देने में इसकी अहम भूमिका है।

आरएस पहले से ही सक्षम ऑक्टाविया प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसमें काफी पावरफुल इंजन, स्पोर्टी सस्पेंशन और शानदार डिजाइन जैसी चीजें मिलती है। यह बिना किसी दिखावटीपन के उद्देश्यपूर्ण दिखती है, और हमें यह बेहद पसंद है - आइए ऑक्टाविया आरएस के डिज़ाइन पर एक नज़र डालते हैं। सड़क पर, ऑक्टाविया आरएस भारत में स्कोडा द्वारा पेश की गई सबसे आकर्षक कारों में से एक है। इसकी रफ्तार दमदार है, हैंडलिंग सटीक है, और तेज गति से चलाने पर भी कार स्थिर महसूस होती है। फिर भी, यह एक सेडान की प्रैक्टिकैलिटी को बरकरार रखती है, जिसमें उपयोगी रियर सीट और बड़ा बूट स्पेस मिलता है।

उन कार लवर्स के लिए जो रोजमर्रा के कामों को संभालने के साथ-साथ ड्राइविंग का असली रोमांच भी चाहते हैं, ऑक्टाविया आरएस एक अलग ही श्रेणी में आती है।