2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के साथ मिलेंगे ये पांच कलर ऑप्शन, लेकिन अब आप इसे केवल इन चार कलर में कर सकते हैं बुक

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की प्री-बुकिंग फिलहाल जारी है और इसका मम्बा ग्रीन कलर शेड पूरा बिक चुका है

स्कोडा अपनी ऑक्टाविया आरएस परफॉरमेंस सेडान को भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। इस गाड़ी की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह कार पांच कलर ऑप्शन में आएगी, जिसमें से सबसे ज्यादा आकर्षक दिखने वाले मम्बा ग्रीन कलर की बुकिंग अब पूरी हो चुकी है। भारत में ऑक्टाविया आरएस की केवल 100 यूनिट्स ही उतारी जाएंगी। इस गाड़ी की बुकिंग बाकी चारों कलर ऑप्शन के साथ फिलहाल जारी है।

यहां देखें ऑक्टाविया आरएस के साथ कौनसे कलर ऑप्शन मिलेंगे :-

ऑक्टाविया आरएस कलर ऑप्शन

वेलवेट रेड

रेस ब्लू

मैजिक ब्लैक

कैंडी व्हाइट

मम्बा ग्रीन

फीचर

ऑक्टाविया आरएस के ओनर का सबसे ज्यादा फोकस इस गाड़ी की परफॉर्मेंस पर होना चाहिए जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस सेडान कार में फीचर्स की भी कोई कमी नहीं रखी गई है। इस गाड़ी में 13-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और 12-स्पीकर कैंटन साउंड सिस्टम, ट्रिपल-ज़ोन ऑटो एसी, हीटिंग, मेमोरी फंक्शन और मसाज के साथ आगे बैठने वालों के लिए स्पोर्ट्स सीटें दी गई हैं। यहां देखें ऑक्टाविया आरएस के फीचर से जुड़ी ज्यादा जानकारी।

सेफ्टी के लिए इसमें 10 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर मिलेंगे।

इंजन ऑप्शन

स्कोडा ऑक्टाविया आरएस में सिंगल इंजन और ट्रांसमिशन की चॉइस मिलेगी। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी* ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) पावर 265 पीएस टॉर्क 370 एनएम एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 6.4 सेकंड टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे

*डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

ज्यादा रोमांचक ड्राइव एक्सपीरिएंस के लिए स्कोडा ऑक्टाविया आरएस के प्लेटफॉर्म में थोड़े बहुत बदलाव किए जाएंगे। इसमें स्टिफ स्प्रिंग, क्विक स्टीयरिंग रैक और अपग्रेडेड ब्रेक दिए जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट डिफ्रेंशियल फीचर भी दिया जाएगा।

संभावित कीमत और मुकाबला

अनुमान है कि स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स -शोरूम) से शुरू हो सकती है। यदि आप भारत में उपलब्ध दूसरी स्कोडा कार को लेना चाहते हैं, तो यहां हमने विस्तार से बताया है कि जीएसटी में कटौती के बाद स्कोडा गाड़ी की कीमत कितनी कम हुई है।

इस परफॉर्मेंस सेडान कार को बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे, ऑडी ए4 और मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकेगा। इसका मुकाबला फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई से भी रहेगा।