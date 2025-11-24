सभी
    2025 महिंद्रा एक्सईवी 9एस का टीजर फिर हुआ जारी, महिंद्रा एक्सईवी 9ई वाला एक नया फीचर आया नजर

    प्रकाशित: नवंबर 24, 2025 06:12 pm । सोनू

    नए फीचर के अलावा, एक्सईवी 9एस में एक पैनोरमिक सनरूफ, एक ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड और एक हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम भी मिलेगा

    XEV 9S

    महिंद्रा 27 नवंबर को बेंगलुरु में ‘स्क्रीम इलेक्ट्रिक’ इवेंट में एक्सईवी 9एस को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार का नया टीजर जारी किया है, जिसमें एक नए फीचर की पुष्टि हुई है। एक्सईवी 9एस असल में एक्सयूवी700 का इलेक्ट्रिक अवयार है, जिसे कई मॉडर्न फीचर के साथ कई बार टेस्ट करते देखा जा चुका है, जिनमें से कई एक्सईवी 9ई में भी दिए गए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस बार नया फीचर क्या है? यहां देखिए:

    क्या नजर आया?

    टीजर में दो पीछे फेस वाली डिस्प्ले दिखाई गई है, और ‘स्पेस फोर एवरीथिंग’ वाले कैप्शन से हमें लगता है कि एक्सईवी 9एस में एक्सईवी 9ई की तरह पीछे पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन होल्डर होगा। टीजर से अच्छे खासा स्टोरेज स्पेस और कपहोल्डर के साथ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट के भी संकेत मिले हैं, गौर से देखने पर आपको पीछे एसी वेंट्स भी नजर आ सकते हैं।

    XEV 9S

    पिछले टीजर में एक्सईवी 9एस में माउंटेड कंट्रोल्स के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एक हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम (शायद एक्सईवी 9ई वाला 16-स्पीकर सेटअप), स्लाइडिंग सेकंड रो सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, और आगे वेंटिलेटेड सीटें देखी गई थी। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट के अलावा, महिंद्रा एक्सईवी 9एस में थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई वायरलेस चार्जर, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम टच भी दिए जा सकते हैं। यहां देखिए एक्सयूवी 700 के मुकाबले एक्सईवी 9एस में किन फीचर का एडवांटेज मिलता है।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए नई महिंद्रा एसयूवी कार में सात एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल 2 एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं। एक्सयूवी700 के इलेक्ट्रिक मॉडल के तौर पर, एक्सईवी 9एस इन अतिरिक्त फीचर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ अपने आईसीई वर्जन से ज्यादा फीचर लोडेड होने की उम्मीद है।

    अगर आप महिन्द्रा एक्सईवी 9एस के डिजाइन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यहां देखिए

    संभावित इंजन

    एक्सईवी 9एस को महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 वाले इंग्लो प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, और इसमें एक मोटर सेटअप के साथ इन्हीं वाले बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है।

    बैटरी पैक

    59 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    फुल चार्ज में रेंज (एक्सईवी 9ई)

    542 किलोमीटर

    656 किलोमीटर

    ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    रियर-व्हील-ड्राइव

    पावर

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी, बीवाईडी एटो 3 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई से रहेगा।

