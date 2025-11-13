सभी
    2025 महिंद्रा एक्सईवी 9एस का नया टीजर हुआ जारी, दो नए फीचर आए नजर

    प्रकाशित: नवंबर 13, 2025 06:30 pm । स्तुति

    दो नए फीचर के अलावा इसमें पिछले टीजर में पैनोरमिक सनरूफ, थ्री स्क्रीन डिस्प्ले और स्लाइडिंग मिडल रो सीट जैसे फीचर नजर आए थे

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा ने अपकमिंग एक्सईवी 9एस का नया टीजर जारी किया है, जिसमें इसके इंटीरियर और फीचर्स से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई है। कंपनी इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को बेंगलुरु में 26 नवंबर और 27 नवंबर को आयोजित होने वाले 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में दूसरे दिन लॉन्च करेगी। यदि आप महिंद्रा की इस नई इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानना चाहते हैं तो टीजर के जरिए क्या कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं इसके बारे में यहां देख सकते हैं :- 

    टीजर में क्या कुछ आया है नजर? 

    जारी हुए नए टीजर में इस गाड़ी के केबिन के अंदर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम देखने को मिला है। एक्सईवी 9ई और बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी में 16-स्पीकर सेटअप दिया गया है, अनुमान है कि कंपनी एक्सईवी 9एस में भी यही प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दे सकती है। टीजर में मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट भी नजर आई है और इसमें सीट वेंटिलेशन फंक्शन भी देखने को मिला है। इसमें एक्सईवी 9ई और बीई 6 की तरह टॉगल-स्टाइल पावर विंडो स्विच भी दिए गए हैं।

    Mahindra XEV 9S

    इससे पहले जारी हुए टीजर में एक्सईवी 9एस कार में एक्सईवी 9ई जैसा डैशबोर्ड लेआउट नजर आया था, जिसमें ट्रिपल 12.3-इंच डिस्प्ले सेटअप और इल्युमिनेटेड 'इंफिनिटी' महिंद्रा लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।महिंद्रा ने इस गाड़ी में दिए गए पैनोरमिक सनरूफ, स्लाइडिंग सेकंड रो सीट और कुछ इंटीरियर डिजाइन डिटेल्स भी दिखाई है, जिससे अंदाजा लगा है कि इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी कार के अपमार्केट केबिन में क्या कुछ मिलेगा। 

    Mahindra XEV 9S

    अन्य फीचर और सेफ्टी 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के अलावा 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कई वायरलेस चार्जर और मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर दिए जा सकते हैं। 

    Mahindra XEV 9S

    सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। एक्सईवी 9एस महिंद्रा एक्सयूवी 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन है, अनुमान है कि यह आईसीई वर्जन से ज्यादा फीचर लोडेड हो सकती है।  

    पावरट्रेन

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार महिंद्रा के इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जिस पर बाकी दोनों महिंद्रा बॉर्न इलेक्ट्रिक ईवी - बीई 6 और एक्सईवी 9ई को तैयार किया गया है। महिंद्रा एक्सईवी 9एस में एक्सईवी 9ई और बीई6 वाले बैटरी पैक के साथ सिंगल मोटर सेटअप दिया जा सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    बैटरी पैक 

    59 केडब्ल्यूएच 

    79 केडब्ल्यूएच 

    सर्टिफाइड रेंज (एक्सईवी 9ई) 

    542 किलोमीटर 

    656 किलोमीटर 

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव 

    रियर-व्हील-ड्राइव 

    पावर

    231 पीएस

    286 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम 

    380 एनएम

    अब देखना यह होगा कि महिंद्रा अपनी एक्सईवी 9एस गाड़ी में ऑल-व्हील-ड्राइव का ऑप्शन देती है या नहीं। महिंद्रा की यह दोनों इलेक्ट्रिक कारें बिक्री के नए आयाम स्थापित कर रही हैं, और अब कंपनी एक्सईवी 9 एस के साथ इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की प्रतीक्षा कर रही है। 

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका सीधा मुकाबला टाटा हैरियर ईवी से रहेगा। यह गाड़ी बीवाईडी एटो 3 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई के मुकाबले अच्छा ऑप्शन साबित होगी। 

