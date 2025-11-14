महिंद्रा एक्सईवी 9एस में मिलेंगे एक्सईवी 9ई वाले ये 10 फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में एक्सईवी 9ई वाले कई एडवांस फीचर दिए जाएंगे

महिंद्रा एक्सईवी 9एस के लॉन्चिंग से पहले कई सारे टीजर जारी हो चुके हैं। महिंद्रा की मौजूदा बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी कारें एक्सईवी 9ई और बीई 6 एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। अपकमिंग नई महिंद्रा एक्सईवी 9एस भी इन दोनों गाड़ियों की तरह फीचर लोडेड कार होगी। इन दोनों कूपे-एसयूवी के मुकाबले एक्सईवी 9एस एक 3-रो एसयूवी कार होगी।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार में एक्सईवी 9ई वाले 10 फीचर दिए जाएंगे जिसमें यह शामिल हैं :-

ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड

टीजर से कंफर्म हो गया है कि महिंद्रा एक्सईवी 9एस 3-रो एसयूवी कार के इंटीरियर में एक्सईवी 9ई वाला ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट दिया जाएगा। इन तीनों स्क्रीन का साइज 12.3-इंच होगा, जिनमें से एक ड्राइवर डिस्प्ले, दूसरी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और तीसरी फ्रंट पैसेंजर के लिए होगी। इसकी फ्रंट पैसेंजर के लिए दी गई स्क्रीन को ओटीटी कंटेंट स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

एम्बिएंट लाइटिंग कारों में दिया जाने वाला कोई जरूरी फीचर नहीं है, लेकिन यह गाड़ी के केबिन को खासकर रात में काफी प्रीमियम लुक देता है। एक्सईवी 9ई कार में एम्बिएंट लाइटिंग के लिए कई सारे कलर ऑप्शन (इल्युमिनेटेड ग्लास रूफ समेत) मिलते हैं। अनुमान है कि यही फीचर एक्सईवी 9एस में भी दिए जा सकते हैं। यह फीचर महिंद्रा की 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को काफी प्रीमियम फील देगा।

ऑटो पार्क मोड और समन मोड

एक्सईवी 9ई (बीई 6 में भी) में ऑटो पार्क फीचर दिया गया है जो काफी काम का फीचर है क्योंकि यह गाड़ी को पार्क करने का काम खुद संभालता है – चाहे पैरेलल पार्किंग हो या फिर स्लॉट में। यह मुश्किल हालात में कार को पार्क करने में आपकी मदद करने के लिए कार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अगर आस-पास की कारें इतनी पास में खड़ी हों कि दरवाजे भी नहीं खुल पा रहे हों तो इसे पार्किंग स्लॉट से बाहर भी बुलाया जा सकता है। एक्सईवी 9एस में भी यह फीचर दिए जा सकते हैं जिससे इस गाड़ी को पार्क करना काफी आसान हो जाएगा।

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फीचर है क्योंकि यह गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर को ठंडा रखता है। यह फीचर पहले केवल प्रीमियम सेगमेंट की कारों में दिया जाता था, लेकिन अब यह मास-मार्केट कारों में भी मिलने लगा है। एक्सईवी 9ई और बीई 6 में यह फीचर दिया गया है और अब इसे एक्सईवी 9एस में भी दिया जाएगा।

महिंद्रा एक्सयूवी 700 आईसीई वर्जन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं, लेकिन महिंद्रा एक्सईवी 9एस में आईसीई वर्जन के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर मिलेंगे।

जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट

एक्सईवी 9ई और बीई 6 में यह कंफर्ट फीचर दिया गया है जो बिना किसी बटन को दबाए बूट को खुलने में मदद करता है। पीछे वाले बंपर के नीचे पैर रखने से पावर्ड टेलगेट खुल जाता है, जिससे इसे हाथों से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सईवी 9एस में भी यह फीचर मिलने की उम्मीद है।

360-डिग्री कैमरा

जारी हुए टीजर में 360-डिग्री कैमरा की झलक देखने को मिल चुकी है जिससे संकेत मिले हैं कि यह सेफ्टी फीचर महिंद्रा एक्सईवी 9एस कार में दिया जाएगा। कारों में दिया जाने वाला सराउंड व्यू कैमरा कम स्पेस वाली जगह पर गाड़ी को आसानी से पार्क करने और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर के साथ ब्लाइंड स्पॉट का पता लगाने में मदद करता है।

एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप

महिंद्रा एक्सईवी 9एस गाड़ी के आगे की डिजाइन एक्सईवी 9ई जैसी होगी यानि कि इसमें बूमरैंग शेप्ड कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए जाएंगे। इससे एक्सईवी 9एस को रात में पर्याप्त रोशनी मिलेगी।

16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम

नए टीजर के जरिए इसमें 16-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम का मिलना कंफर्म हो गया है। कंपनी इस सिस्टम के साथ इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट देगी जिससे ग्राहकों को शानदार म्यूजिक एक्सपीरिएंस मिल सकेगा। अनुमान है कि यह फीचर इसमें मिड-वेरिएंट से मिल सकता है।

7 एयरबैग्स

सड़क पर चलने वाले हर व्हीकल में सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिंद्रा की बात करें तो यह कंपनी हमेशा से व्हीकल सेफ्टी को लेकर अग्रणी रही है। एक्सईवी 9ई और बीई 6 दोनों के टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग मौजूद हैं, और पूरी रेंज में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। उम्मीद है कि एक्सईवी 9ई में भी यही फीचर दिए जा सकते हैं। इस गाड़ी से भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में एक्सईवी 9ई जैसे स्कोर की उम्मीद की जा सकती है।

लेवल-2 एडीएएस

महिंद्रा के किसी भी नए अपमार्केट मॉडल को एडीएएस के बिना नहीं दिया गया है और एक्सईवी 9एस से भी कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। इस गाड़ी के सभी वेरिएंट में एडीएएस नहीं दिया जाएगा और ना ही सभी वेरिएंट में एक जैसे एडीएएस फीचर मिलेंगे। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के मिड-वरिएंट में बेसिक सिस्टम के साथ एक रडार और एक कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जबकि टॉप वेरिएंट में पांच रडार और एक कैमरा सेटअप मिलेगा।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9एस को भारत में 27 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। अनुमान है कि कंपनी महिंद्रा एक्सईवी 9ई और बीई 6 की तरह एक्सईवी 9एस की केवल शुरूआती कीमत से पर्दा उठा सकती है और फिर बाद में इसकी पूरी प्राइस रेंज साझा कर सकती है। महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 21 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं रहेगा, लेकिन यह गाड़ी टाटा हैरियर ईवी, बीवाईडी एटो 3 और महिंद्रा एक्सईवी 9ई के मुकाबले अच्छा ऑप्शन साबित होगी।