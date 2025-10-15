2025 हुंडई वेन्यू में मिलेगा क्रेटा और अल्कजार वाला एडीएएस सेफ्टी फीचर और किआ सिरोस वाला बड़ा 12.3-इंच डिस्प्ले

संशोधित: अक्टूबर 15, 2025 04:07 pm | स्तुति

नई हुंडई वेन्यू कार में इन दोनों फीचर के अलावा कई सारे नए फीचर अपडेट दिए जा सकते हैं

हुंडई ने न्यू जनरेशन वेन्यू में दिए जाने वाले दो नए फीचर से पर्दा उठा दिया है। नई हुंडई वेन्यू कार में क्रेटा और अल्कजार वाले 10.25-इंच डिस्प्ले के मुकाबले किआ सिरोस वाली बड़ी डुअल 12.3-इंच स्क्रीन दी जाएगी। इसमें क्रेटा और अल्कजार वाला अपडेटेड लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सूट (एडीएएस) भी दिया जाएगा।

कंपनी वेन्यू गाड़ी में और भी कई नए फीचर शामिल कर सकती है, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। जैसा की नए स्पाय शॉट में देखा गया है, 2025 हुंडई वेन्यू गाड़ी की डिजाइन पहले से एकदम नई है और यह एसयूवी अब क्रेटा, एक्सटर और अल्कजार के जैसी नजर आती है।

हुंडई वेन्यू न्यू मॉडल में क्या कुछ नए बदलाव किए जाएंगे जानेंगे इसके बारे में आगे :-

अन्य संभावित फीचर

अनुमान है कि हुंडई की इस एसयूवी कार में डुअल-जोन ऑटो एसी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे कंफर्ट फीचर दिए जा सकते हैं। इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम मिलने जारी रह सकते हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें एडीएएस के अलावा नया 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले सेफ्टी फीचर दिए जाएंगे जिसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और रियर पार्किंग सेंसर शामिल है।

संभावित इंजन ऑप्शन

2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसमें सिरोस और सोनेट की तरह डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड एटी^ (संभावित) पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 114 एनएम 172 एनएम 250 एनएम

*डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन, ^एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

संभावित कीमत और मुकाबला

2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद हुंडई वेन्यू की मौजूदा कीमत अब 7.26 लाख रुपये से 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है। यहां देखें इसकी मौजूदा वेरिएंट-वाइज प्राइस।

नई हुंडई वेन्यू कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, किआ सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से रहेगा।