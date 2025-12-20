महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: टॉप 10 फीचर जो इसे एक्सयूवी700 से रखेंगे आगे! क्या इस नई एसयूवी कार के लिए करना चाहिए इंतजार?

फीचर से भरपूर केबिन के साथ एक्सयूवी 7एक्सओ निश्चित रूप से एक मजबूत प्लेयर होगी!

महिंद्रा एक और नई कार लॉन्च करने वाली है, इस बार फेसलिफ्ट एक्सयूवी700 को पेश किया जाएगा, जिसे एक्सयूवी 7एक्सओ नाम दिया जाएगा। यह केवल फेसलिफ्ट अपडेट नहीं है, इसमें डिजाइन के साथ-साथ फीचर में भी बड़े बदलाव होंगे। लेकिन ये क्या हो सकते हैं। यहां हमने नई एक्सयूवी700 के संभावित टॉप 10 फीचर की लिस्ट बनाई है जो एक्सयूवी700 में नहीं दिए गए हैं।

ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले (कंफर्म)

एक्सयूवी 7एक्सओ के केबिन में ‘वाह’ फैक्टर बढ़ाने के लिए नई ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी। यह सेटअप एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई से लिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले के लिए तीन 12.3-इंच स्क्रीन मिलेगी।

एक्सयूवी700 में दो 10.25-इंच स्क्रीन सेटअप है।

बोस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट (कंफर्म)

महिन्द्रा एक्सयूवी7एक्सओ में आगे वाली सीट पर बैठे लोगों को शायद ज्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि इसमें को-ड्राइवर सीट के लिए एक इलेक्ट्रिक ‘बोस मोड’ फंक्शन दिया गया है। इस फीचर से उन लोगों को फायदा होगा जो कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं, क्योंकि इस फीचर से वे आगे वाली सीट को पीछे खिसकाकर काफी लेगरूम स्पेस बना सकेंगे।

16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम (कंफर्म)

एक्सयूवी700 रोड ट्रिप के लिए बनी है और इसी चीज को ध्यान में रखकर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक अपग्रेड 16-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम देगी, जो मौजूदा मॉडल के 12-स्पीकर सोनी म्यूजिक सिस्टम की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

बीवायओडी (ब्रिंग यॉर ओवन डिवाइस) टेबलेट डॉक (कंफर्म)

दूसरी पंक्ति के पैसेंजर के लिए एक और एक अच्छा फीचर बीवायओडी (ब्रिंग यॉर ओवन डिवाइस) टेबलेट डॉक है, जिससे आसानी से और सुरक्षित तरीके से टेबलेट और आईपैड को माउंट किया जा सकता है। साथ ही अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलेंगे।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

पावर्ड टेलगेट

एक्सयूवी7एक्सओ का एक नया फीचर पावर टेलगेट हो सकता है, जो अब सेगमेंट स्टैंडर्ड फीचर बन चुका है। यह फीचर प्रीमियम फील को एक लेवल ऊपर ले जाता है, और सुविधा भी बढ़ाता है, खासकर जब आपके हाथों में सामान हो।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

एक और फीचर जो एक्सयूवी700 से अपग्रेड करने वालों को पसंद आएगा, यह फीचर है मल्टी-कलर मूड लाइटिंग जो रात्रि के समय केबिन का माहौल सच में बेहतर बना सकता है।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

स्लाइडिंग सेकंड रो

एक्सयूवी700 में अधिकांश ग्राहक दूसरी पंक्ति में स्लाइडिंग सीटों को मिस करते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में बेहतर फ्लैक्सिबिलिटी, फैमिली ओरिएंटेड और ड्राइवर ड्रिवन ग्राहकों के लिए यह फीचर दे सकती है।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

पीछे वेंटिलेटेड सीटें

हर मौसम में कंफर्ट फैक्टर को बढ़ाने के लिए एक और खास फीचर पीछे वेंटिलेटेड सीटें हो सकती हैं, जो एक्सईवी 9एस में भी मिलती है। खास बात यह है कि इस फीचर से एक्सयूवी 7एक्सओ को इस सेगमेंट में टाटा सफारी को टक्कर देने में मदद मिलेगी, जिसमें दूसरी पंक्ति में वेंटिलेटेड कैप्टन सीटें मिलती हैं।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

एआर-बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले

ऑगमेंटेड रियल्टी-बेस्ड हेड्स-अप डिस्प्ले एक फ्यूचरिस्टिक फीचर है जो पहले से महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई में दिया गया है। इस सेगमेंट की अधिकांश कार में हेड्स-अप डिस्प्ले होता है, एआर सिस्टम 3डी प्रोजेक्शन में सक्षम है और नेविगेट करते समय बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह आने वाले मोड़ और डायरेक्शन को हाइलाइट कर सकता है। एक्सयूवी 7एक्सओ में यह दिलचस्प और उपयोगी फीचर मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

पीछे वायरलेस चार्जर

आगे बैठने वाले पैसेंजर को ही सारा मजा क्यों मिले? महिंद्रा पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी एक अलग से वायरलेस चार्जर दे सकती है, जिससे उन्हें साथ में केबल रखने की जरूरत नहीं होगी।

*संदर्भ के लिए एक्सईवी 9एस की फोटो का इस्तेमाल

आप इनमें से महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में कौनसा फीचर देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं।