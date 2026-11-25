modified on नवंबर 25, 2026 21:41 ist

Nov 25, 2026 21:41 IST

last updated on Nov 25, 2026 21:41 IST

Nov 25, 2026 19:53 IST

published on Nov 25, 2026 19:53 IST

टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस का फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया पावरट्रेन है, जो इसे भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड गाड़ी बनाता है। इसके अलावा, एमपीवी में एक नया फ्रंट डिजाइन, एक बड़ी टचस्क्रीन, एक नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लेवल-2 प्लस जैसे महत्वपूर्ण अपडेट भी किए गए हैं। इनोवा का सफ़र 2005 में शुरू हुआ था, और तब से यह भारतीय परिवारों और फ्लीट ऑपरेटरों के बीच एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। 2022 में इनोवा हाईक्रॉस के लॉन्च के साथ इस एमपीवी को सबसे बड़ा जेनरेशन अपडेट मिला, और अब यह नया फेसलिफ्ट इसे और भी मॉर्डन बनाता है।

कीमत और वेरिएंट्स

2026 इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले लगभग 89,000 रुपये ज़्यादा है। यह एमपीवी कुल 12 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जो जी, जीएक्स, वीएक्स और जेडएक्स ट्रिम्स में फैले हुए हैं। पेट्रोल मॉडल की कीमत 19.59 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि नए फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड की रेंज 19.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप-एंड जेडएक्स वेरिएंट के लिए 31.99 लाख रुपये तक जाती है। नीचे सभी वेरिएंट्स की इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमतें दी गई हैं:

वेरिएंट पेट्रोल फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जी - 19.99 लाख रुपये जीएक्स 19.59 लाख रुपये 23.99 लाख रुपये वीएक्स - 28.79 लाख रुपये जेडएक्स - 31.99 लाख रुपये

डिजाइन

फ्रंट

सामने से देखने पर, इस फेसलिफ्ट के साथ इनोवा हाईक्रॉस का फ्रंट डिजाइन बदल गया है, जो इसे टोयोटा की लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के अनुरूप बनाता है।

इसके फ्रंट में हेक्सागोनल पैटर्न वाली एक बड़ी ग्रिल दी गई है, जैसा कि हमने हाल ही में नई हाइलक्स में देखा था।

इसमें नया एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप सेटअप और नए एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, जो अब हेडलैंप क्लस्टर के अंदर ही लगे हैं।

दोनों हेडलैंप को जोड़ने के लिए एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, जिसमें सिल्वर इंसर्ट है और इसके बीच में टोयोटा का लोगो लगा है।

इसमें एक नया बम्पर भी दिया गया है, जिसमें सिल्वर इंसर्ट, एलईडी फॉग लैंप और नीचे की तरफ एक छोटा एयर डैम मौजूद है।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके दरवाज़ों के पैनल पर साफ तौर पर कट्स और क्रीज़ दिखाई देते हैं, जो इसे एक भारी-भरकम और दमदार लुक देते हैं।

इसमें डार्क क्रोम वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इस एमपीवी पर काफी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा, इसमें क्रोम डोर हैंडल, क्रोम विंडो लाइन और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ काले रंग के ओआरवीएम्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं।

रियर

पीछे की तरफ बदलाव बहुत कम हैं; रैपअराउंड एलईडी टेललैम्प्स में नई डिटेलिंग दी गई है, हालाँकि इनका आकार पहले जैसा ही है।

टोयोटा लोगो के ऊपर एक ग्लॉस-ब्लैक स्ट्रिप दी गई है, जो टेललैम्प्स को आपस में जोड़ती है। इसे और अधिक स्पोर्टी लुक देने के लिए, इसमें एक रियर स्पॉइलर भी शामिल है।

यहां सबसे बड़ा बदलाव नया बम्पर है, जिसमें अब दोनों तरफ टेक्सचर्ड इंसर्ट दिए गए हैं और इसका डिजाइन पहले से ज़्यादा भारी-भरकम है।

डायमेंशंस: लंबाई: 4755 मिलीमीटर,चौड़ाई: 1845 मिलीमीटर,ऊंचाई: 1785 मिलीमीटर,व्हीलबेस: 2850 मिलीमीटर

कलर ऑप्शंस

टोयोटा नई इनोवा हाईक्रॉस को पांच आकर्षक कलरों में पेश कर रही है। ये कलर गाड़ी के प्रीमियम लुक को और भी बढ़ाते हैं।

ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक

प्लैटिनम व्हाइट पर्ल

सिल्वर मेटैलिक

एटीट्यूड ब्लैक माइका

सुपर व्हाइट

हमारी पसंद

इन सभी विकल्पों में से, 'ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक' कलर सबसे अलग दिखता है। यह गहरा कलर इनोवा हाईक्रॉस को एक बेहद प्रीमियम और क्लासी अपील देता है, जो इसके नए डिजाइन के साथ खूब जमता है।

इंटीरियर

नई इनोवा हाईक्रॉस के अंदर कदम रखने पर, इसके केबिन में कुछ मामूली बदलाव देखने को मिलते हैं, जो इसके लुक और अनुभव को और बेहतर बनाते हैं।

इसका डैशबोर्ड पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन यूनिट और एक नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

केबिन में पहले की तरह ही ब्राउन और ब्लैक डुअल-टोन कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है।

ज्यादा लोगों के सफर करने के हिसाब से इसमें कई चार्जिंग पोर्ट और स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं, जो इसे एक प्रैक्टिकल एमपीवी बनाते हैं।

इनोवा हाईक्रॉस में अभी भी दो तरह के सीटिंग लेआउट मिलते हैं: एक 7-सीटर जिसमें बीच की लाइन में कैप्टन सीटें हैं, और दूसरा 8-सीटर जिसमें बीच की लाइन में बेंच सीट दी गई है।

फीचर्स

इस अपडेट की मुख्य विशेषताओं में से एक है नई 12.3-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा है। इसके साथ ही, इसमें 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है, जो नेविगेशन व्यू को सपोर्ट करता है।

इसमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डैशबोर्ड और डोर पैनल पर एम्बिएंट लाइटिंग, 9-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम, मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, को-ड्राइवर के लिए 4-वे पावर-एडजस्टेबल सीट, और तीनों रो में यूएसबी टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं।

सेफ्टी

सुरक्षा के मामले में, नई इनोवा हाईक्रॉस ने लेवल-2 प्लस एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम देकर एक कदम और आगे बढ़ाया है। इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट , लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग , ऑटोमैटिक हाई बीम असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

इसमें 7 एयरबैग, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), सभी पहियों में डिस्क ब्रेक और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी दिए गए हैं।

इनोवा हाईक्रॉस का नया मॉडल एक बेहतरीन सेफ्टी पैकेज देता है, जो बाजार में मौजूद अन्य कारों के बराबर है।

मौजूदा इनोवा हाईक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली थी, और उम्मीद है कि नए मॉडल में भी यही रेटिंग बरकरार रहेगी।

पावरट्रेन ऑप्शंस

नई हाईक्रॉस में दो 2-लीटर इंजन विकल्प मिलते हैं, और दोनों के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। सबसे बड़ा अपडेट फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन का है, जो ई85 तक के इथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट कर सकता है।

इंजन 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर 173 पीएस 200 पीएस (कंबाइंड) टॉर्क 206 एनएम 188 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) ट्रांसमिशन सीवीटी ई-सीवीटी

कारदेखो ओपिनियन..

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के इस फेसलिफ्ट वर्ज़न में स्टाइलिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह अपने पुराने वर्ज़न जैसी ही दिखती है। हालांकि, इसमें सबसे बड़ा बदलाव 'फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन' का है, जो इसे भारत में अपनी तरह की पहली गाड़ी बनाता है। इसमें नई टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी जोड़े गए हैं, जो एक अच्छा कदम है। लेकिन हमें लगता है कि टोयोटा के पास इसमें और भी बड़े अपडेट देने का मौका था, खासकर तब जब इसी प्राइस रेंज में अब कई नए कॉम्पिटिटर मौजूद हैं।

इसके बावजूद, हमारी तरफ से अभी भी एमपीवी के तौर पर इसे ही रिकमेंड किया जाएगा, और अब यह पहले से भी ज़्यादा बेहतर पैकेज बन गई है।

इनोवा हाईक्रॉस फेसलिफ्ट के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं!

विचार करने लायक अन्य कारें: