जेएसडब्लू मोटर्स कुछ ही दिनों में भारत की सबसे नई कार निर्माता कंपनी बन जाएगी। इस ब्रांड को भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। अपने पहले प्रोडक्ट जेएसडब्लू कॉम्बैट (जो जेटूर टी2 पर आधारित है) के साथ बाजार में उतरने से पहले कंपनी ने अपने ब्रांड लोगो का खुलासा कर दिया है। यहां इससे जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है :-

जेएसडब्लू मोटर ने ब्रांड लोगो से उठाया पर्दा

किसी भी नए ब्रांड के लिए उसकी पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जेएसडब्लू मोटर्स ने अपने आधिकारिक लॉन्च से पहले इसी दिशा में पहला कदम उठाया है। कंपनी ने अपना ब्रांड लोगो जारी किया है, जो काले और सफेद रंग में है। कंपनी के अनुसार, यह डिजाइन उसकी महत्वाकांक्षाओं और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाती है। लोगो के साथ 'जेएसडब्लू मोटर्स' लेटरिंग को एक दूसरे पहचान चिह्न के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

जेएसडब्लू मोटर से जुड़ी जानकारी

जेएसडब्लू मोटर्स, जेएसडब्लू ग्रुप का एक नया वर्टिकल है और यह जेसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया से एक अलग इकाई के रूप में काम करेगा। भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए जेएसडब्लू मोटर्स ने चीन के प्रमुख कार निर्माता कंपनी चेरी के साथ एक पार्टनरशिप की है। इसका पहला प्रोडक्ट 'जेएसडब्लू कॉम्बैट' होगा, जो जेटू2 टी2 पर आधारित है। इसमें बॉक्सी एसयूवी बॉडी स्टाइल, प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन, टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन (संभावित) और चारों तरफ एक रेट्रो थीम देखने को मिलेगी।

कॉम्बैट के बाद कंपनी चेरी आईकार वी23 और जैकू जे5 के अपने वर्जन भी लॉन्च कर सकती है, हालांकि इनके लॉन्च की समय-सीमा अभी तय नहीं है।

कॉम्बैट को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में स्थित कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट में असेंबल किया जाएगा। इस प्लांट के बारे में ज्यादा जानकारी आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना…

साल के आखिर में अब एक नई भारतीय कार निर्माता कंपनी अपना सफर शुरू करने जा रही है। जेएसडब्लू मोटर्स जिन गाड़ियों को लाने वाली है, उनकी वैश्विक सफलता को देखते हुए लगता है कि यह एक काफी दिलचस्प ब्रांड साबित हो सकता है।

हालांकि, कंपनी के इरादे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय ग्राहक चीनी प्रोडक्ट्स पर आधारित एक नई एसयूवी रेंज को कितना अपनाते हैं।