साल 2026 में कई सारी नई कारों को लॉन्च होते देखा गया और अभी भी कई कारों को पेश किया जाने बाकी है। इन्हीं में से एक है होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक एसयूवी जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। साल 2025 में जापान मोबिलिटी शो में इसे '0 अल्फा कॉन्सेप्ट' के नाम से दिखाया गया था, और अब इसके प्रोडक्शन-रेडी डिज़ाइन ने कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा दी है। यह भारत में कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी।

अब कंपनी ने अल्फा के कुछ डिज़ाइन स्केच जारी किए हैं, जिससे पता चला है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल कैसा दिख सकता है। आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

होंडा अल्फा : डिजाइन स्केच में क्या कुछ आया है सामने?

एक्सटीरियर

होंडा अल्फा एक बिल्कुल अलग तरह की एसयूवी लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि आजकल की एसयूवी का पूरा ज़ोर मस्कुलर लुक और सड़क पर दमदार मौजूदगी दिखाने पर होता है। जबकि, अल्फा की डिजाइन में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इस एसयूवी कार को भारत में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। यहां देखें इसकी टेस्टिंग की तस्वीरें।

इस न्यू-ऐज डिजाइन वाली होंडा एसयूवी में आगे की तरफ एलईडी हेडलैंप्स दिए गए हैं जिसके चारों ओर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स लगी हैं। बीच में पारंपरिक ग्रिल की जगह एक ग्लॉस-ब्लैक ब्लेंक ऑफ ग्रिल दी गई है, जो आजकल की इलेक्ट्रिक कारों का सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। नीचे की तरफ ट्रेडिशनल डिजाइन वला बंपर दिया गया है जिस पर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी को ठंडा रखने के लिए एक फंक्शनल एयर डैम भी मिलता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां एक लंबा और अपराइट रियर क्वार्टर पैनल है जो एक फ्लैट और वर्टिकल टेलगेट पर जाकर खत्म होता है। बड़े ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स इसके साइड प्रोफाइल को और भी आकर्षक बनाते हैं।

मॉडर्न टच के लिए आगे के दरवाज़ों पर फ्लश-फिटिंग हैंडल दिए गए हैं, जबकि पीछे के दरवाज़ों के हैंडल को सी-पिलर में छिपाया गया है।

हालांकि, डिजाइन स्केच में पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाया गया है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल्स से पता चलता है कि इसका रियर डिज़ाइन भी उतना ही यूनिक होगा। उम्मीद है कि इसमें एक फ्लैट टेलगेट, रियर विंडो के पास में वर्टिकल माउंटेड एलईडी टेललैंप्स और एक चंकी बंपर दिया जाएगा जिसमें डिफ्यूज़र जैसा एलिमेंट शामिल हो सकता है।

इंटीरियर

इंटीरियर स्केच होंडा के लिए एक बिल्कुल नई डिज़ाइन थीम दिखाता है, जो इसके मौजूदा लाइनअप से काफी अलग नज़र आती है। केबिन का लेआउट मॉडर्न और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ ध्यान खींचती है, वह है फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन भी नया है और इसमें नया होंडा लोगो भी दिया गया है।

इसमें ब्लैक और व्हाइट डुअल-टोन केबिन थीम और लेयर्ड डैशबोर्ड है, जो इसे एक स्लीक लुक देता है। इसमें ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगी जिसे बेहतरीन तरीके से लगाया गया है। सेंटर कंसोल को काफी खुला और स्पेशियस रखा गया है, जिसका मतलब है कि इसमें स्टोरेज के लिए काफी जगह होगी। उम्मीद है कि इसमें गियर सिलेक्टर को पारंपरिक जगह से हटाकर स्टीयरिंग कॉलम पर लगाया जा सकता है, जैसा कि कई मॉडर्न इलेक्ट्रिक कारों में देखा जाता है।

होंडा की ज़्यादातर कारों की तरह इसकी पीछे वाली सीटें भी काफी बड़ी और आरामदायक होने की उम्मीद है। एलिवेट और अमेज जैसी कारें साबित करती हैं कि होंडा के इंजीनियर केबिन पैकेजिंग और एर्गोनॉमिक्स में माहिर हैं।

संभावित फीचर और सेफ्टी

होंडा अल्फा एक फीचर लोडेड कार हो सकती है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम साउंड सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मल्टी-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कीलेस एंट्री जैसे फीचर शामिल हो सकते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), हिल-होल्ड असिस्ट (एचएचए) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

होंडा ने अल्फा की पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है। उम्मीद है कि इसमें कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन और एक अच्छी रेंज मिलेगी।

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

होंडा ने पुष्टि की है कि अल्फा का ग्लोबल प्रीमियर भारत में 2 दिसंबर 2026 को होगा, और इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसकी कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी जा सकती है।

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, एमजी विंडसर ईवी, महिंद्रा बीई 6, मारुति ई विटारा, विनफास्ट वीएफ7 और टाटा सिएरा ईवी से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

होंडा अल्फा सिर्फ एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है, बल्कि यह भारत में होंडा के लिए एक नई शुरुआत है। होंडा देश के उन कुछ ब्रांड्स में से एक है जिसके पास लंबे समय से जुड़े वफादार ग्राहक हैं, इसकी वजह कंपनी की बेहतरीन इंजीनियरिंग, क्वालिटी और भरोसेमंदता है। होंडा के नजरिए से देखें तो इससे कंपनी की कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेटिंग को कम करने में भी मदद मिलेगी। 'अल्फा' कंपनी के लिए एक अहम मॉडल साबित होगा, क्योंकि यह भारत में बनने वाली और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेची जाने वाली होंडा की पहली ईवी होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि होंडा के ग्राहक इसके नए और अलग डिजाइन को कैसे अपनाते हैं, खासकर तब जब कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स के डिजाइन काफी पारंपरिक और साधारण रहे हैं।