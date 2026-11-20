modified on नवंबर 20, 2026 13:05 ist

last updated on Nov 20, 2026 13:05 IST

published on Nov 20, 2026 10:52 IST

टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय एमपीवी कार इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट वर्जन का टीजर जारी कर दिया है, जिसे 25 नवंबर, 2026 को लॉन्च किया जाएगा। लगभग 4 साल बाद मिल रहे इस मिड-लाइफ अपडेट का मकसद टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को एक फ्रेश लुक और कुछ नए फीचर्स देना है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव एक नए फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन का जुड़ना हो सकता है। इनोवा हाइक्रॉस भारतीय बाजार में फैमिली खरीदारों और फ्लीट ऑपरेटर्स दोनों के बीच अपनी जगह बना चुकी है, और यह अपडेट इसकी अपील को और भी मजबूत करेगा।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का टीजर जारी: क्या कुछ दिखा?

जारी किए गए टीजर से पता चलता है कि इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट का आगे का लुक नया होगा। इसमें नई डीआरएल (डेटाइम रनिंग लाइट्स) मिलेंगी, जिनका डिजाइन टोयोटा की कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइजर से मिलता-जुलता होगा। इसके अलावा, एक अपडेटेड ग्रिल भी दी जाएगी। यह भी पता चला है कि इसमें क्रोम डोर हैंडल्स जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे।

इसके अलावा, इसमें शार्क-फिन एंटीना और ब्लैक-फिनिश्ड ओआरवीएम भी दिखाई दिए हैं, जो कार को स्पोर्टी टच देंगे।

फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स की बात करें तो, इनोवा हाइक्रॉस में इसके इंडोनेशियन वर्जन की तरह ही एक बड़ी 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक अपडेट 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा मॉडल के कुछ फीचर्स भी होंगे, जिनमें 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक 13-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए, इसमें लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), एक 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स जारी रहने की उम्मीद है। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को पहले ही भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, और हमें उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल भी यह सेफ्टी रेटिंग बरकरार रखेगी।

पावरट्रेन ऑप्शंस

उम्मीद है है कि फेसलिफ्ट इनोवा हाइक्रॉस में मौजूदा दोनों इंजन ऑप्शंस को बरकरार रखा जाएगा, जिसमें 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप शामिल है। इन दोनों इंजन के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (पेट्रोल) टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (हाइब्रिड) इंजन 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइ​ब्रिड सेटअप पावर 171 पीएस 189 पीएस (कंबाइंड) टॉर्क 204 एनएम 191 एनएम (इंजन) + 206 एनएम (मोटर) गियरबॉक्स सीवीटी ई-सीवीटी

*सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, ई-सीवीटी - इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीवीटी

इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन भी मिलने की उम्मीद है, जो नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर आधारित होने की संभावना है।

संभावित कीमत और मुकाबला

आगामी नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की कीमत 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है, जो अभी के वर्जन के मुकाबले करीब 1.3 लाख रुपये ज्यादा है।

इनोवा हाइक्रॉस का मुकाबला अपने रीबैज वर्जन मारुति इनविक्टो से रहेगा, साथ ही यह किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा रुमियन, मारुति अर्टिगा और एक्सएल6, और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन के तौर पर भी काम करेगी।

कारदेखो का क्या है कहना

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फैमिली कार खरीदने वाले ज्यादातर लोगों की पहली पसंद है, इसमें अच्छी फीचर लिस्ट और शानदार हाइब्रिड सेटअप है, जो इसे अभी भी उन लोगों के लिए एक अच्छी डील बनाता है जो मौजूदा स्टॉक में इसे खरीदने का सोच रहे हैं।

आगामी इनोवा हाइक्रॉस का डिजाइन नए हाइलक्स पिकअप जैसा होगा, जिसे हम पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें बड़ा बदलाव नया फ्लेक्स-फ्यूल पावरट्रेन का होगा, जो शायद 2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन पर बेस्ड होगा।

कहा जा रहा है कि, फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ खास बदलाव होंगे, साथ ही ज्यादा फीचर्स भी मिलेंगे, जैसा कि इंडोनेशियाई इनोवा जेनिक्स के अपडेट में देखा गया है।