published on नवंबर 25, 2026 17:07 ist

last updated on Nov 25, 2026 17:07 IST

published on Nov 25, 2026 17:07 IST

अगर आप 2026 के आखिर में एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। दिसंबर की शुरुआत में महिंद्रा एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक लॉन्च होने वाली है। नवंबर 2024 में पेश हुई इस इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी को अब हाल ही में लॉन्च हुई बीई 6 स्पोर्टेक जैसा ही अपडेट मिलने जा रहा है, जिसमें कई हल्के-फुल्के स्टाइलिंग अपडेट्स, एक नया बैटरी पैक ऑप्शन और नए फीचर्स शामिल किए गए थे। आइए जानते हैं कि महिंद्रा एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं :-

महिंद्रा एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक लॉन्च कंफर्म

महिंद्रा अपनी नई एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक को भारत में 8 दिसंबर 2026 को लॉन्च करेगी। कंपनी ने फिलहाल इससे जुड़ी कोई और जानकारियां साझा नहीं की है। अनुमान है कि इस एसयूवी कूपे को नयापन देने के लिए इसमें कई हल्के-फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं। हाल ही में बीई 6 को भी इसी तरह का अपडेट मिला था, जिसकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं।

महिंद्रा एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक: क्या बदलाव किए जाएंगे?

एक्सईवी 9ई कार का आकर्षक कूपे-एसयूवी सिल्हूट काफी हद तक वैसा ही रहेगा। इसमें मौजूदा मॉडल वाले कई सारे डिजाइन एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इसके टॉप-स्पेक स्पोर्टेक वेरिएंट में नए डिज़ाइन के 20-इंच के अलॉय व्हील्स मिल सकते है, जो इसे स्पोर्टी लुक देंगे। इसमें टेलगेट पर 'स्पोर्टेक' बैजिंग भी मिलेगी।

एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक में कई नए कलर आकर्षक ऑप्शन भी पेश किए जा सकते हैं।

इंटीरियर की बात करें तो इसके केबिन लेआउट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, इसमें सिनेलक्स एडिशन की तरह डुअल टोन टैन और ब्लैक कलर थीम पेश की जा सकती है, जो केबिन को और भी प्रीमियम फील देगी।

एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक में सबसे बड़ा अपग्रेड महिंद्रा के नए एमएआईए (महिंद्रा एडवांस्ड इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर) आर्किटेक्चर के रूप में मिलने की उम्मीद है। यह सिस्टम छह "टेक सूट्स" के साथ आएगा, जो कार के एक्सपीरिएंस को पूरी तरह से बदल सकता है। इसमें गूगल जेमिनी, एनएफसी कार्ड और डिजिटल कार की, कस्टामइज़ एलईडी टेललैंप टेक्स्ट, पर्सनलाइज़्ड ड्राइवर प्रोफाइल, ड्राइव मोड, इन-बिल्ट गेमिंग और कराओके क्षमता जैसे कई एडवांस फीचर्स शामिल हो सकते हैं।

इसके अलावा इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर्स मिल सकते हैं, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, तीन 12.3-इंच की स्क्रीन (ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन और पैसेंजर डिस्प्ले), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, एयर प्यूरीफायर, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और रियर एसी वेंट्स शामिल हैं।

नया पावरट्रेन ऑप्शन मिल सकता है

एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नए बैटरी पैक का शामिल होना हो सकता है। वर्तमान में एक्सईवी 9ई दो बैटरी विकल्पों: 59 केडब्लूएच और 79 केडब्लूएच के साथ आती है। उम्मीद है कि महिंद्रा इसमें एक्सईवी 9एस वाला तीसरा 70 केडब्लूएच बैटरी पैक भी शामिल कर सकती है। यहां देखें इसके संभावित स्पेसिफिकेशन :-

महिंद्रा एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक पॉवरट्रेन बैटरी पैक 59 केडब्लूएच 70 केडब्लूएच 79 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 दावाकृत रेंज (एमआईडीसी पी1+पी2) 522 किलोमीटर 652 किलोमीटर 656 किलोमीटर पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 360 एनएम 360 एनएम 360 एनएम



महिंद्रा एक्सईवी 9ई 180 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, जिसके जरिए इसकी बैटरी 20 से 80 प्रतिशत 20 मिनट में चार्ज हो जाती है।



संभावित कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक की कीमत मौजूदा मॉडल (21.90 लाख रुपये) से थोड़ी ज्यादा रखी जा सकती है।

एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक का मुकाबला बीवाईडी एटो 3, टाटा हैरियर ईवी, महिंद्रा एक्सईवी 9एस, बीई 6 और अपकमिंग टाटा सफारी ईवी से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

एक्सईवी 9ई स्पोर्टेक में होने वाले बदलाव कुछ हद तक साधारण भी हैं और प्रभावशाली भी। अगर आप कार के बाहरी लुक को लेकर बहुत बारीकी से सोचते हैं, तो शायद आप थोड़े निराश हो सकते हैं क्योंकि इसकी डिजाइन में मामूली बदलाव ही किया गया है। हालांकि, इसमें नए कलर विकल्प और कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो आपको अपने गेमिंग कंसोल की याद भी नहीं आने देंगे। इसके अलावा, 70 केडब्लूएच का बैटरी पैक उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कभी-कभार लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। इसकी 652 किलोमीटर की शानदार रेंज इसे एक 'वैल्यू-फॉर-मनी' डील बनाती है।